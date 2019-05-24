У Ковелі запрацювали чергові дитсадки





Так, влітку працюватимуть три чергових садки, - йдеться на сайті Ковельради.



Спільно з педагогічними колективами та управлінням освіти вирішили, що цього року ковельських діток з 1 червня по 20 серпня прийматимуть ЗДО №1 "Калинка” (вул. Міцкевича, 48), №6 “Світлячок” (вул. Володимирська, 85а) та НВК “ДНЗ №7-ЗОШ” (вул. Павлова, 7а).



До слова, у





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, які дошкільні навчальні заклади функціонуватимуть у Ковелі в літній період.Так, влітку працюватимуть три чергових садки, - йдеться на сайті Ковельради.Спільно з педагогічними колективами та управлінням освіти вирішили, що цього року ковельських діток з 1 червня по 20 серпня прийматимуть ЗДО №1 "Калинка” (вул. Міцкевича, 48), №6 “Світлячок” (вул. Володимирська, 85а) та НВК “ДНЗ №7-ЗОШ” (вул. Павлова, 7а).До слова, у Луцьку планують, що 5 дитячих садочків у літній період працюватимуть протягом липня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію