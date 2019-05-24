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У Ковелі запрацювали чергові дитсадки

У Ковелі запрацювали чергові дитсадки
Повідомили, які дошкільні навчальні заклади функціонуватимуть у Ковелі в літній період.

Так, влітку працюватимуть три чергових садки, - йдеться на сайті Ковельради.

Спільно з педагогічними колективами та управлінням освіти вирішили, що цього року ковельських діток з 1 червня по 20 серпня прийматимуть ЗДО №1 "Калинка” (вул. Міцкевича, 48), №6 “Світлячок” (вул. Володимирська, 85а) та НВК “ДНЗ №7-ЗОШ” (вул. Павлова, 7а).

До слова, у Луцьку планують, що 5 дитячих садочків у літній період працюватимуть протягом липня.


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Теги: дитсадки, Ковель, літо
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