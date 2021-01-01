Туреччина повернула обов'язкові ПЛР-тести для туристів з України





Про це



Тепер для перетину турецького кордону туристам необхідно пред‘явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Або швидкого тесту на антиген, зробленого протягом останніх 48 годин.



Якщо пасажир, що прямує до Туреччини, пред’явить документ, виданий офіційними органами відповідної країни, що свідчить про те, що вони були щеплені принаймні за 14 днів до прибуття до Туреччини та/або що вони вилікувались від хвороби за останні 6 місяців, не вимагається подання ПЛР-тесту та карантину.



Це означає, що скасування необхідності ПЛР-тесту, яке було введено з 15 травня 2021 року для осіб, що прибували до Туреччини наземним, повітряним або морським шляхом з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В’єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембург, України та Естонії, тимчасово призупиняється і діятиме до 3 червня включно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Починаючи з 4 червня 2021 року, для всіх іноземних громадян діятимуть нові умови для в'їзду до Туреччини у зв’язку зі змінами санепідем ситуації у країні.Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.Тепер для перетину турецького кордону туристам необхідно пред‘явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Або швидкого тесту на антиген, зробленого протягом останніх 48 годин.Якщо пасажир, що прямує до Туреччини, пред’явить документ, виданий офіційними органами відповідної країни, що свідчить про те, що вони були щеплені принаймні за 14 днів до прибуття до Туреччини та/або що вони вилікувались від хвороби за останні 6 місяців, не вимагається подання ПЛР-тесту та карантину.Це означає, що скасування необхідності ПЛР-тесту, яке було введено з 15 травня 2021 року для осіб, що прибували до Туреччини наземним, повітряним або морським шляхом з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В’єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембург, України та Естонії, тимчасово призупиняється і діятиме до 3 червня включно.

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