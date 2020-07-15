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Директорка волинської школи отримала престижну нагороду всеукраїнського рівня. ФОТО

Директорка волинської школи отримала престижну нагороду всеукраїнського рівня. ФОТО
Директорка загальноосвітньої школи I-III ступеня села Рованці Валентина Антонівна Марчук отримала престижну нагороду всеукраїнського рівня - орден-відзнаку імені Л.П. Манорика «За становлення та розвиток станції юних натуралістів» Міністерства освіти і науки України та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Про це повідомляють на сайті Боратинської сільської ради.

Нагороду вручила начальниця управління освіти і науки Волинської ОДА Людмила Плахотна.

Авторитетна відзнака підкреслює усі досягнення Валентини Антонівни на шляху розбудови екологічного руху не лише у власній школі, а й на теренах Волині. 17 років свого життя освітянка присвятила роботі у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі. Свого часу її команда здобула гран-прі на Всеукраїнському конкурсі екологічних агітбригад.

Нині Валентина Марчук продовжує екологічно-просвітницьку роботу у рідній Рованцівській школі. На базі закладу освіти успішно функціонує гурток еколого-натуралістичного спрямування, тутешня екологічна агітбригада цьогоріч стала «бронзовим» призером обласного конкурсу. Окрім цього, Рованцівська школа однією з перших долучилася до проекту «ЕкоГромада: шлях змін». У рамках ініціативи школярі власноруч виготовили компостер і активно займаються популяризацією компостування серед мешканців громади.

Директорка волинської школи отримала престижну нагороду всеукраїнського рівня. ФОТО
Директорка волинської школи отримала престижну нагороду всеукраїнського рівня. ФОТО
Директорка волинської школи отримала престижну нагороду всеукраїнського рівня. ФОТО

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Теги: престижна нагорода, волиняннка, директорка школи
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