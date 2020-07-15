Директорка волинської школи отримала престижну нагороду всеукраїнського рівня. ФОТО

Валентина Антонівна Марчук отримала престижну нагороду всеукраїнського рівня - орден-відзнаку імені Л.П. Манорика «За становлення та розвиток станції юних натуралістів» Міністерства освіти і науки України та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.



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Нагороду вручила начальниця управління освіти і науки Волинської ОДА Людмила Плахотна.



Авторитетна відзнака підкреслює усі досягнення Валентини Антонівни на шляху розбудови екологічного руху не лише у власній школі, а й на теренах Волині. 17 років свого життя освітянка присвятила роботі у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі. Свого часу її команда здобула гран-прі на Всеукраїнському конкурсі екологічних агітбригад.



Нині Валентина Марчук продовжує екологічно-просвітницьку роботу у рідній Рованцівській школі. На базі закладу освіти успішно функціонує гурток еколого-натуралістичного спрямування, тутешня екологічна агітбригада цьогоріч стала «бронзовим» призером обласного конкурсу. Окрім цього, Рованцівська школа однією з перших долучилася до проекту «ЕкоГромада: шлях змін». У рамках ініціативи школярі власноруч виготовили компостер і активно займаються популяризацією компостування серед мешканців громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директорка загальноосвітньої школи I-III ступеня села Рованціотримала престижну нагороду всеукраїнського рівня - орден-відзнаку імені Л.П. Манорика «За становлення та розвиток станції юних натуралістів» Міністерства освіти і науки України та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.Про це повідомляють на сайті Боратинської сільської ради.Нагороду вручила начальниця управління освіти і науки Волинської ОДААвторитетна відзнака підкреслює усі досягнення Валентини Антонівни на шляху розбудови екологічного руху не лише у власній школі, а й на теренах Волині. 17 років свого життя освітянка присвятила роботі у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі. Свого часу її команда здобула гран-прі на Всеукраїнському конкурсі екологічних агітбригад.Нині Валентина Марчук продовжує екологічно-просвітницьку роботу у рідній Рованцівській школі. На базі закладу освіти успішно функціонує гурток еколого-натуралістичного спрямування, тутешня екологічна агітбригада цьогоріч стала «бронзовим» призером обласного конкурсу. Окрім цього, Рованцівська школа однією з перших долучилася до проекту «ЕкоГромада: шлях змін». У рамках ініціативи школярі власноруч виготовили компостер і активно займаються популяризацією компостування серед мешканців громади.

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