Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 3 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Ласків:
вул.Шевченка 34-44,
вул.Сонячна21-31,16-34
вул.Л. Українки 2-44,1-13
вул.Незалежності 42-54,35-53
вул.Молодіжна 22-30
2. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-183 09:00-17:00 с.Галинівка
вул.Центральна 1-15,4-16,
3. ПЛ-0,4 Л-1.Л-2.Л-3, КТП-328 09:00-17:00 Магазин
с.Чорників :
вул.Прикордонна ,
вул.Ювілейна 3-23,4-34
вул.П.Ангеліної, Весела
4. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-185 09:00-17:00 с. Заріччя: вул.Лобочинська 1-5,2,4, Червонобережна 25-45,24-42,66
5. ПЛ-10кВ Л 49-06 09:00-17:00 "Файрекс"
ДП Волинський облавтодор
БТРС
Влад маркет
ТзОВ " Трансліс"
ТзОВ "Логістик А" м.Вол-Волинський:
вул.Н.Ужвій 25А, Ганни Жежко,1-9
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
ФГ Киричук С.А. с.Довге:
вул.Зариванська
вул.Угівська
2. 9:00 – 12:00
ФОП Брикайло Ю.Л
ФОП Дубчук П.А
ФОП Дорощук С.М.
СФГ "Адоніс"
ФГ "Маглай"
Дім молитви
Підприємство "Укрпошта"
ПАТ"Укртелеком"
Горохівський районний відділ освіти
Холонівська сільська рада
ФОП Брикайло Р.Ю.
Церква с.Холонів:
вул.Набережна,
вул.Центральна,
вул.Шкільна
вул.Гагаріна
3. КТП-65 12:00 – 17:00 Квасівська сільська рада
ФОП Янюк В.І. с.Охлопів:
вул.Нижня Моловиця
вул.Сілецька
вул.Шевченка
Іваничівський район
1. 09:30 – 12:00
Павлівський ліцей Павлівської С/Р с.Павлівка школа
ФОП Вишневська С.І. магазин с.Павлівка
КНП"Іваничівський РЦПМСД" с.Павлівка Амбулаторія
ФОП Хом`як О.Я. с.Павлівка млин с.Павлівка вул.Лісна, вул.Молодіжна, вул.Перемоги, вул.Шкільна і прилеглі
2. ПЛ-10кВ Л-46-02 від ВН-1 ЗТП-124 11:00 – 17:00 ФОП Ковальчук С.Є. торговий павільйон с.Завидів
Гімназія с Завидів
ФАП с.Завидів
ФОП Хомяк О.Я. Магазинс.Завидів
Дитсадок с.Завидів
КЗС Завидів
БК с.Завидів с.Завидів - повністю
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-207 09:30 – 17:00 с.Древині вул.Шкільна, вул.Молодіжна і прилеглі
4. КТП-165 08:30 – 17:00 с.Космівка вул.Б.Хмельницького, вул.Центральна і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-8 ЗТП-20 09:00-14:00 Паливний склад м.Камінь-Каширський,
вул.Данила Галицького
2. ПЛ-0,4 кВ Л-10 ЗТП-20 13:00-17:00 м.Камінь – Каширський
вул.Данила Галицького, Робітнича
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-284 9:00-17:00 с.Качин, вул.Лихачівка
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
дім молитви
Селищна рада смт.Олика
Церква ХВЄ-п"ятидесятників
ТзОВ "Жорнищенське"
ФОП Козак Василь Миколайович
ТзОВ "Жорнищенське"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПАТ "Укртелеком"
Олицьке споживче товариство
Свято-Дмитрівська громадаУПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Мельников Юрій Павлович
ФОП Карпович Людмила Михайлівна
Ківерцівська райспоживспілка с. Жорнище с.Носовичі-повністю
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:00-16:30 с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
3. ПЛ-10 кВ 14-07 11:00-12:30 СГВК `Промінь`
Цуманське споживче товариство
Сільська рада Сильно
ФОП Мацюк Олександр Володимирович
ПАТ "Укртелеком"
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Смірнов Сергій Анатолійович
Свято-Іоанно-Богословська громада УПЦ КП
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Свято-Різдво-Христова громада УПЦ
ФОП Михалевська Тетяна Михайлівна
ФОП Ройко Петро Сергійович
ДП "Цуманське лісове господарство"
РГ помісної церкви ХВЄ пятидесятники
Селянське /фермерське/ г-во "Обрій"
ПрАТ "Київстар "
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
ТзОВ "Гедеон"
Відділ освіти с.Городище, с.Сильне-повністю
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада
с.Великий Порськ
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-208 9:00-17:00 ФОП Дацюк Л.С
Релігійна громада Свт.Василія Великого
Української православної церкви
Дубівська сільська рада
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Панасюк Р.П
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Волинська дирекція АТ"Укрпошта"
ФОП Миронюк Т.С
ФОП Сонько С.О
Церква святого Симеона Стовпника с.Облапи вул..Незалежності, вул..Миру
3. ПЛ-0,4кВ від ТП №328(А) 9:00-17:00 Бар с.Любитів
Локачинський район
1. 9:00-17:00
школа с.Кремеш частково
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-127 9:00-17:00 клуб с.Тумин частково
3. частково ПЛ-10кВ л51-03 від ЛР-45 до ЛР-66(КТП-50,КТП-61,ЗТП-310) 10:00-16:00 с.Павловичі Цегельний завод
с.Війниця: с.рада, клуб, АТС, кафе Веселка, Укрпошта, магазин Діва, кафе Водограй, Магазин ФОП Хамуда, торг.павільйон Теремнохліб
с.Павловичі: школа, ФАП, магазин ФОП Дригалюк с.Війниця частково вул.Миру, вул.Луцька,
с.Павловичі вул.Гуменюка
місто Луцьк
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, з 09:00 до 16:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Огієнка (частково), вул. 8-го Березня (частково).
Також з 13:30 до 16:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Глушець (частково), вул. Кривий Вал (частково), вул. Градний узвіз (частково), вул. Гончарова (частково), вул. Паркова (частково).
Луцький район
1. 10:00-17:00
Міжрайміське СТ «Волиньгоспторг»,Полонківське споживче товариство, СГППП «Лаврів», ФОП Сікора Р.Р., амбулаторія. с.Лаврів вул.Миру.
2. КТП-529 10:00-17:00 ФГ «Денисюків», ФОП Герасимчук Н.В. с.Лаврів вул.Луцька.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Школа, Дитячий садок, Церква, Сільська рада с. Машів, ФОП Багнюк Д.В, Почта с.Машів с.Машів
3. ПЛ 04кВ КТП-182 9:00-17:00 с.Затишшя
3. ЗТП 69 9:00-17:00 Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"ТОВ "Л-Транс" МПП "Криниця" Приватне підприємство "Фолсаж" м.Любомль вул 1Травня
4. КТП-413 9:00-17:00 Військкомат магазин с.Піща
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-1 10:00-17:00 Магазин, ФАП, с.В’язівне, (частково)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 побут с.Бірки (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-39 10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с.Городок
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м.Нововолинськ вул. Попова 15-19, вул. Л.Українки 1-13,2-18
вул.І.Франка 1-29,2-12б,14а-32
вул.Павлова 1,2
2. ТП-24 9:00-17 :00 церква святої трійці вул.Ломоносова 14
дім милосердя вул.Ломоносова 16 м.Нововолинськ вул.Лермонтова, вул.Грінченка 2-18,24-38,1-35
Толстого
А.Кримського
ІІ провулок
Ломоносова
У.Самчука
Кисіля 39, 48
Маяковського 90-94
Транспортна
Нестерова 3-19а,2-10
Ратнівський район
1. 09:30-17:00
с.Вужиськ
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна
Хабаровська
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-36239
9:00-17:00 с.Ольганівка, вул.Гранична,
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Шевченка
Озерна, Шкільна,
4. КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська, вул.Тиха
Молодіжна
5. КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Набережна
Центральна
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36281 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Квітнева, Ювілейна
Тиха, Ювілейна, Центральна
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36270 9:00-17:00 с.Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с.Уляники, вул.Центральна, 11-17, 10-18
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-7 10:00-12:00 ФОП Вакулюк – магазин, Дольська с/р- адмінприміщення, церква с.Дольськ
2. ПЛ-0,4кВ КТП-9 15:00-17:00 СГПП «Надія»- тр.бригада с.Дольськ
3. ПЛ-0,4кВ КТП-287 13:00-15:00 ГРП, церква, ФОП Новосад, Заморська - магазин с.Дольськ
4. ПЛ-0,4кВ КТП-1 14:00-17:00 Кульчинська с/р – клуб, котельня, с.Кульчин
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Ласків:
вул.Шевченка 34-44,
вул.Сонячна21-31,16-34
вул.Л. Українки 2-44,1-13
вул.Незалежності 42-54,35-53
вул.Молодіжна 22-30
2. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-183 09:00-17:00 с.Галинівка
вул.Центральна 1-15,4-16,
3. ПЛ-0,4 Л-1.Л-2.Л-3, КТП-328 09:00-17:00 Магазин
с.Чорників :
вул.Прикордонна ,
вул.Ювілейна 3-23,4-34
вул.П.Ангеліної, Весела
4. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-185 09:00-17:00 с. Заріччя: вул.Лобочинська 1-5,2,4, Червонобережна 25-45,24-42,66
5. ПЛ-10кВ Л 49-06 09:00-17:00 "Файрекс"
ДП Волинський облавтодор
БТРС
Влад маркет
ТзОВ " Трансліс"
ТзОВ "Логістик А" м.Вол-Волинський:
вул.Н.Ужвій 25А, Ганни Жежко,1-9
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
ФГ Киричук С.А. с.Довге:
вул.Зариванська
вул.Угівська
2. 9:00 – 12:00
ФОП Брикайло Ю.Л
ФОП Дубчук П.А
ФОП Дорощук С.М.
СФГ "Адоніс"
ФГ "Маглай"
Дім молитви
Підприємство "Укрпошта"
ПАТ"Укртелеком"
Горохівський районний відділ освіти
Холонівська сільська рада
ФОП Брикайло Р.Ю.
Церква с.Холонів:
вул.Набережна,
вул.Центральна,
вул.Шкільна
вул.Гагаріна
3. КТП-65 12:00 – 17:00 Квасівська сільська рада
ФОП Янюк В.І. с.Охлопів:
вул.Нижня Моловиця
вул.Сілецька
вул.Шевченка
Іваничівський район
1. 09:30 – 12:00
Павлівський ліцей Павлівської С/Р с.Павлівка школа
ФОП Вишневська С.І. магазин с.Павлівка
КНП"Іваничівський РЦПМСД" с.Павлівка Амбулаторія
ФОП Хом`як О.Я. с.Павлівка млин с.Павлівка вул.Лісна, вул.Молодіжна, вул.Перемоги, вул.Шкільна і прилеглі
2. ПЛ-10кВ Л-46-02 від ВН-1 ЗТП-124 11:00 – 17:00 ФОП Ковальчук С.Є. торговий павільйон с.Завидів
Гімназія с Завидів
ФАП с.Завидів
ФОП Хомяк О.Я. Магазинс.Завидів
Дитсадок с.Завидів
КЗС Завидів
БК с.Завидів с.Завидів - повністю
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-207 09:30 – 17:00 с.Древині вул.Шкільна, вул.Молодіжна і прилеглі
4. КТП-165 08:30 – 17:00 с.Космівка вул.Б.Хмельницького, вул.Центральна і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-8 ЗТП-20 09:00-14:00 Паливний склад м.Камінь-Каширський,
вул.Данила Галицького
2. ПЛ-0,4 кВ Л-10 ЗТП-20 13:00-17:00 м.Камінь – Каширський
вул.Данила Галицького, Робітнича
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-284 9:00-17:00 с.Качин, вул.Лихачівка
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
дім молитви
Селищна рада смт.Олика
Церква ХВЄ-п"ятидесятників
ТзОВ "Жорнищенське"
ФОП Козак Василь Миколайович
ТзОВ "Жорнищенське"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПАТ "Укртелеком"
Олицьке споживче товариство
Свято-Дмитрівська громадаУПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Мельников Юрій Павлович
ФОП Карпович Людмила Михайлівна
Ківерцівська райспоживспілка с. Жорнище с.Носовичі-повністю
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:00-16:30 с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
3. ПЛ-10 кВ 14-07 11:00-12:30 СГВК `Промінь`
Цуманське споживче товариство
Сільська рада Сильно
ФОП Мацюк Олександр Володимирович
ПАТ "Укртелеком"
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Смірнов Сергій Анатолійович
Свято-Іоанно-Богословська громада УПЦ КП
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Свято-Різдво-Христова громада УПЦ
ФОП Михалевська Тетяна Михайлівна
ФОП Ройко Петро Сергійович
ДП "Цуманське лісове господарство"
РГ помісної церкви ХВЄ пятидесятники
Селянське /фермерське/ г-во "Обрій"
ПрАТ "Київстар "
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини
ТзОВ "Гедеон"
Відділ освіти с.Городище, с.Сильне-повністю
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада
с.Великий Порськ
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-208 9:00-17:00 ФОП Дацюк Л.С
Релігійна громада Свт.Василія Великого
Української православної церкви
Дубівська сільська рада
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Панасюк Р.П
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Волинська дирекція АТ"Укрпошта"
ФОП Миронюк Т.С
ФОП Сонько С.О
Церква святого Симеона Стовпника с.Облапи вул..Незалежності, вул..Миру
3. ПЛ-0,4кВ від ТП №328(А) 9:00-17:00 Бар с.Любитів
Локачинський район
1. 9:00-17:00
школа с.Кремеш частково
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-127 9:00-17:00 клуб с.Тумин частково
3. частково ПЛ-10кВ л51-03 від ЛР-45 до ЛР-66(КТП-50,КТП-61,ЗТП-310) 10:00-16:00 с.Павловичі Цегельний завод
с.Війниця: с.рада, клуб, АТС, кафе Веселка, Укрпошта, магазин Діва, кафе Водограй, Магазин ФОП Хамуда, торг.павільйон Теремнохліб
с.Павловичі: школа, ФАП, магазин ФОП Дригалюк с.Війниця частково вул.Миру, вул.Луцька,
с.Павловичі вул.Гуменюка
місто Луцьк
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, з 09:00 до 16:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Огієнка (частково), вул. 8-го Березня (частково).
Також з 13:30 до 16:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Глушець (частково), вул. Кривий Вал (частково), вул. Градний узвіз (частково), вул. Гончарова (частково), вул. Паркова (частково).
Луцький район
1. 10:00-17:00
Міжрайміське СТ «Волиньгоспторг»,Полонківське споживче товариство, СГППП «Лаврів», ФОП Сікора Р.Р., амбулаторія. с.Лаврів вул.Миру.
2. КТП-529 10:00-17:00 ФГ «Денисюків», ФОП Герасимчук Н.В. с.Лаврів вул.Луцька.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Школа, Дитячий садок, Церква, Сільська рада с. Машів, ФОП Багнюк Д.В, Почта с.Машів с.Машів
3. ПЛ 04кВ КТП-182 9:00-17:00 с.Затишшя
3. ЗТП 69 9:00-17:00 Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"ТОВ "Л-Транс" МПП "Криниця" Приватне підприємство "Фолсаж" м.Любомль вул 1Травня
4. КТП-413 9:00-17:00 Військкомат магазин с.Піща
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-1 10:00-17:00 Магазин, ФАП, с.В’язівне, (частково)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 побут с.Бірки (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-39 10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с.Городок
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м.Нововолинськ вул. Попова 15-19, вул. Л.Українки 1-13,2-18
вул.І.Франка 1-29,2-12б,14а-32
вул.Павлова 1,2
2. ТП-24 9:00-17 :00 церква святої трійці вул.Ломоносова 14
дім милосердя вул.Ломоносова 16 м.Нововолинськ вул.Лермонтова, вул.Грінченка 2-18,24-38,1-35
Толстого
А.Кримського
ІІ провулок
Ломоносова
У.Самчука
Кисіля 39, 48
Маяковського 90-94
Транспортна
Нестерова 3-19а,2-10
Ратнівський район
1. 09:30-17:00
с.Вужиськ
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна
Хабаровська
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-36239
9:00-17:00 с.Ольганівка, вул.Гранична,
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Шевченка
Озерна, Шкільна,
4. КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська, вул.Тиха
Молодіжна
5. КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Набережна
Центральна
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36281 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Квітнева, Ювілейна
Тиха, Ювілейна, Центральна
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36270 9:00-17:00 с.Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с.Уляники, вул.Центральна, 11-17, 10-18
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-7 10:00-12:00 ФОП Вакулюк – магазин, Дольська с/р- адмінприміщення, церква с.Дольськ
2. ПЛ-0,4кВ КТП-9 15:00-17:00 СГПП «Надія»- тр.бригада с.Дольськ
3. ПЛ-0,4кВ КТП-287 13:00-15:00 ГРП, церква, ФОП Новосад, Заморська - магазин с.Дольськ
4. ПЛ-0,4кВ КТП-1 14:00-17:00 Кульчинська с/р – клуб, котельня, с.Кульчин
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