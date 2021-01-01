Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 3 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Ласків:вул.Шевченка 34-44,вул.Сонячна21-31,16-34вул.Л. Українки 2-44,1-13вул.Незалежності 42-54,35-53вул.Молодіжна 22-302. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-183 09:00-17:00 с.Галинівкавул.Центральна 1-15,4-16,3. ПЛ-0,4 Л-1.Л-2.Л-3, КТП-328 09:00-17:00 Магазинс.Чорників :вул.Прикордонна ,вул.Ювілейна 3-23,4-34вул.П.Ангеліної, Весела4. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-185 09:00-17:00 с. Заріччя: вул.Лобочинська 1-5,2,4, Червонобережна 25-45,24-42,665. ПЛ-10кВ Л 49-06 09:00-17:00 "Файрекс"ДП Волинський облавтодорБТРСВлад маркетТзОВ " Трансліс"ТзОВ "Логістик А" м.Вол-Волинський:вул.Н.Ужвій 25А, Ганни Жежко,1-91. 9:00 – 17:00ФГ Киричук С.А. с.Довге:вул.Зариванськавул.Угівська2. 9:00 – 12:00ФОП Брикайло Ю.ЛФОП Дубчук П.АФОП Дорощук С.М.СФГ "Адоніс"ФГ "Маглай"Дім молитвиПідприємство "Укрпошта"ПАТ"Укртелеком"Горохівський районний відділ освітиХолонівська сільська радаФОП Брикайло Р.Ю.Церква с.Холонів:вул.Набережна,вул.Центральна,вул.Шкільнавул.Гагаріна3. КТП-65 12:00 – 17:00 Квасівська сільська радаФОП Янюк В.І. с.Охлопів:вул.Нижня Моловицявул.Сілецькавул.Шевченка1. 09:30 – 12:00Павлівський ліцей Павлівської С/Р с.Павлівка школаФОП Вишневська С.І. магазин с.ПавлівкаКНП"Іваничівський РЦПМСД" с.Павлівка АмбулаторіяФОП Хом`як О.Я. с.Павлівка млин с.Павлівка вул.Лісна, вул.Молодіжна, вул.Перемоги, вул.Шкільна і прилеглі2. ПЛ-10кВ Л-46-02 від ВН-1 ЗТП-124 11:00 – 17:00 ФОП Ковальчук С.Є. торговий павільйон с.ЗавидівГімназія с ЗавидівФАП с.ЗавидівФОП Хомяк О.Я. Магазинс.ЗавидівДитсадок с.ЗавидівКЗС ЗавидівБК с.Завидів с.Завидів - повністю3. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-207 09:30 – 17:00 с.Древині вул.Шкільна, вул.Молодіжна і прилеглі4. КТП-165 08:30 – 17:00 с.Космівка вул.Б.Хмельницького, вул.Центральна і прилеглі1. ПЛ-0,4 кВ Л-8 ЗТП-20 09:00-14:00 Паливний склад м.Камінь-Каширський,вул.Данила Галицького2. ПЛ-0,4 кВ Л-10 ЗТП-20 13:00-17:00 м.Камінь – Каширськийвул.Данила Галицького, Робітнича3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-284 9:00-17:00 с.Качин, вул.Лихачівка1. 8:30-17:00дім молитвиСелищна рада смт.ОликаЦерква ХВЄ-п"ятидесятниківТзОВ "Жорнищенське"ФОП Козак Василь МиколайовичТзОВ "Жорнищенське"Відділ освіти Ківерцівської РДАПАТ "Укртелеком"Олицьке споживче товариствоСвято-Дмитрівська громадаУПЦ КПСільська рада с. ЖорнищеФОП Булакевич Микола ДмитровичФОП Шнит Інна ВолодимирівнаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Мельников Юрій ПавловичФОП Карпович Людмила МихайлівнаКіверцівська райспоживспілка с. Жорнище с.Носовичі-повністю2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:00-16:30 с.Дідичівул.Л.Українки, буд. 1-4,6вул.Чехова, буд. 3-9,11,13вул.Миру, буд. 34-48,42авул.Польова, буд. (непарні) 7-25вул.8-го березня, буд. 1-63. ПЛ-10 кВ 14-07 11:00-12:30 СГВК `Промінь`Цуманське споживче товариствоСільська рада СильноФОП Мацюк Олександр ВолодимировичПАТ "Укртелеком"КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Смірнов Сергій АнатолійовичСвято-Іоанно-Богословська громада УПЦ КПВідділ освіти Ківерцівської РДАСвято-Різдво-Христова громада УПЦФОП Михалевська Тетяна МихайлівнаФОП Ройко Петро СергійовичДП "Цуманське лісове господарство"РГ помісної церкви ХВЄ пятидесятникиСелянське /фермерське/ г-во "Обрій"ПрАТ "Київстар "Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медициниТзОВ "Гедеон"Відділ освіти с.Городище, с.Сильне-повністю1. 9:00-17:00Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церквиГолобське споживче товариствоКовельське МТМОГолобська селищна радас.Великий Порськ2. ПЛ-0,4кВ від ТП-208 9:00-17:00 ФОП Дацюк Л.СРелігійна громада Свт.Василія ВеликогоУкраїнської православної церквиДубівська сільська радаПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Панасюк Р.ПАкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»Волинська дирекція АТ"Укрпошта"ФОП Миронюк Т.СФОП Сонько С.ОЦерква святого Симеона Стовпника с.Облапи вул..Незалежності, вул..Миру3. ПЛ-0,4кВ від ТП №328(А) 9:00-17:00 Бар с.Любитів1. 9:00-17:00школа с.Кремеш частково2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-127 9:00-17:00 клуб с.Тумин частково3. частково ПЛ-10кВ л51-03 від ЛР-45 до ЛР-66(КТП-50,КТП-61,ЗТП-310) 10:00-16:00 с.Павловичі Цегельний заводс.Війниця: с.рада, клуб, АТС, кафе Веселка, Укрпошта, магазин Діва, кафе Водограй, Магазин ФОП Хамуда, торг.павільйон Теремнохлібс.Павловичі: школа, ФАП, магазин ФОП Дригалюк с.Війниця частково вул.Миру, вул.Луцька,с.Павловичі вул.ГуменюкаУ зв'язку зі здійсненням технічних робіт, з 09:00 до 16:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Огієнка (частково), вул. 8-го Березня (частково).Також з 13:30 до 16:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Глушець (частково), вул. Кривий Вал (частково), вул. Градний узвіз (частково), вул. Гончарова (частково), вул. Паркова (частково).1. 10:00-17:00Міжрайміське СТ «Волиньгоспторг»,Полонківське споживче товариство, СГППП «Лаврів», ФОП Сікора Р.Р., амбулаторія. с.Лаврів вул.Миру.2. КТП-529 10:00-17:00 ФГ «Денисюків», ФОП Герасимчук Н.В. с.Лаврів вул.Луцька.1. 9:00-17:00Школа, Дитячий садок, Церква, Сільська рада с. Машів, ФОП Багнюк Д.В, Почта с.Машів с.Машів3. ПЛ 04кВ КТП-182 9:00-17:00 с.Затишшя3. ЗТП 69 9:00-17:00 Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"ТОВ "Л-Транс" МПП "Криниця" Приватне підприємство "Фолсаж" м.Любомль вул 1Травня4. КТП-413 9:00-17:00 Військкомат магазин с.Піща1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-1 10:00-17:00 Магазин, ФАП, с.В’язівне, (частково)2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 побут с.Бірки (частково)1. ПЛ-0,4 кВ КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ2. ПЛ-0,4 кВ КТП-39 10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с.Городок1. 9:00-17:00м.Нововолинськ вул. Попова 15-19, вул. Л.Українки 1-13,2-18вул.І.Франка 1-29,2-12б,14а-32вул.Павлова 1,22. ТП-24 9:00-17 :00 церква святої трійці вул.Ломоносова 14дім милосердя вул.Ломоносова 16 м.Нововолинськ вул.Лермонтова, вул.Грінченка 2-18,24-38,1-35ТолстогоА.КримськогоІІ провулокЛомоносоваУ.СамчукаКисіля 39, 48Маяковського 90-94ТранспортнаНестерова 3-19а,2-101. 09:30-17:00с.Вужиськ1. 9:00-17:00с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с.Валер'янівка, вул.ЗарічнаХабаровська2.ПЛ-0,4кВ ТП-362399:00-17:00 с.Ольганівка, вул.Гранична,3. ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, ШевченкаОзерна, Шкільна,4. КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська, вул.ТихаМолодіжна5. КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №36. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна7. ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче, вул.НабережнаЦентральна8. ПЛ-0,4кВ ТП-36281 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Квітнева, ЮвілейнаТиха, Ювілейна, Центральна9. ПЛ-0,4кВ ТП-36270 9:00-17:00 с.Уляники, П-ць Фісай Г.М.МагазинПП Симонович Р. М.МагазинП-ць Чачанко Р.Д. МагазинС/р Уляники Будинок просвітиТзОВ "Уляники" КонтораПрАТ "Київстар" Станція с.Уляники, вул.Центральна, 11-17, 10-1810. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.ЛісоваВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВ КТП-7 10:00-12:00 ФОП Вакулюк – магазин, Дольська с/р- адмінприміщення, церква с.Дольськ2. ПЛ-0,4кВ КТП-9 15:00-17:00 СГПП «Надія»- тр.бригада с.Дольськ3. ПЛ-0,4кВ КТП-287 13:00-15:00 ГРП, церква, ФОП Новосад, Заморська - магазин с.Дольськ4. ПЛ-0,4кВ КТП-1 14:00-17:00 Кульчинська с/р – клуб, котельня, с.Кульчин