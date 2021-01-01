Поїзд «Івано-Франківськ - Ківерці»: нові зупинки та зручна пересадка до Ужгорода





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Як зазначають, в "Укрзалізниці" врахували численні побажання пасажирів, з 4 червня маршрут і графік цього поїзда стане більш зручними та гнучкими. По-перше, встановлене пересадочне сполучення за маршрутом Івано-Франківськ — Стрий — Ужгород та зворотно. Внаслідок цього якісне залізничне сполучення отримають пасажири станцій Сколе, Тухля, Славське, Лавочне, Топорець, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачево та Батьово.



Відтепер поїзд № 807/808 Івано-Франківськ — Ківерці відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20 і прибуватиме о 17:48 на станцію Стрий. Тут передбачена пересадка на регіональний поїзд № 829/830 Львів — Ужгород, який вирушатиме зі станції Стрий о 17:58 і прибуватиме на станцію Ужгород о 22:22 вечора. Зворотно потяг № 829/830 зупинятиметься на станції Стрий о 09:48, а пересадку до Івано-Франківська доведеться трохи почекати — до 11:02. На кінцеву станцію, до Івано-Франківська, він прибуватиме о 13:38.



По-друге, з 4 червня «Прикарпатський експрес» робитиме додаткові зупинки. Вони передбачені по станціях Рожнятів, Болехів та Кам’янка-Бузька.



Нагадаємо, що потяг «Прикарпатський експрес»



Подробиці про новий маршрут читайте тут.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Прикарпатський експрес» № 807/808 сполученням Івано-Франківськ — Ківерці, який почав курсувати наприкінці весни, вже став справжнім хітом перевезень серед жителів Волині, Галичини та Прикарпаття.Про це повідомляє "Укрзалізниця" Як зазначають, в "Укрзалізниці" врахували численні побажання пасажирів, з 4 червня маршрут і графік цього поїзда стане більш зручними та гнучкими. По-перше, встановлене пересадочне сполучення за маршрутом Івано-Франківськ — Стрий — Ужгород та зворотно. Внаслідок цього якісне залізничне сполучення отримають пасажири станцій Сколе, Тухля, Славське, Лавочне, Топорець, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачево та Батьово.Відтепер поїзд № 807/808 Івано-Франківськ — Ківерці відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20 і прибуватиме о 17:48 на станцію Стрий. Тут передбачена пересадка на регіональний поїзд № 829/830 Львів — Ужгород, який вирушатиме зі станції Стрий о 17:58 і прибуватиме на станцію Ужгород о 22:22 вечора. Зворотно потяг № 829/830 зупинятиметься на станції Стрий о 09:48, а пересадку до Івано-Франківська доведеться трохи почекати — до 11:02. На кінцеву станцію, до Івано-Франківська, він прибуватиме о 13:38.По-друге, з 4 червня «Прикарпатський експрес» робитиме додаткові зупинки. Вони передбачені по станціях Рожнятів, Болехів та Кам’янка-Бузька.Нагадаємо, що потяг «Прикарпатський експрес» почав курсувати з 29 травня. Він поєднує три туристичні регіони на заході України, даючи можливість жителям просто та недорого дістатися додому чи на роботу, а гостям краю завітати до чарівних куточків України, у яких раніше сполучення залізницею було практично відсутнє.Подробиці про новий маршрут читайте

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