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Поїзд «Івано-Франківськ - Ківерці»: нові зупинки та зручна пересадка до Ужгорода

Поїзд «Івано-Франківськ - Ківерці»: нові зупинки та зручна пересадка до Ужгорода
«Прикарпатський експрес» № 807/808 сполученням Івано-Франківськ — Ківерці, який почав курсувати наприкінці весни, вже став справжнім хітом перевезень серед жителів Волині, Галичини та Прикарпаття.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Як зазначають, в "Укрзалізниці" врахували численні побажання пасажирів, з 4 червня маршрут і графік цього поїзда стане більш зручними та гнучкими. По-перше, встановлене пересадочне сполучення за маршрутом Івано-Франківськ — Стрий — Ужгород та зворотно. Внаслідок цього якісне залізничне сполучення отримають пасажири станцій Сколе, Тухля, Славське, Лавочне, Топорець, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачево та Батьово.

Відтепер поїзд № 807/808 Івано-Франківськ — Ківерці відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20 і прибуватиме о 17:48 на станцію Стрий. Тут передбачена пересадка на регіональний поїзд № 829/830 Львів — Ужгород, який вирушатиме зі станції Стрий о 17:58 і прибуватиме на станцію Ужгород о 22:22 вечора. Зворотно потяг № 829/830 зупинятиметься на станції Стрий о 09:48, а пересадку до Івано-Франківська доведеться трохи почекати — до 11:02. На кінцеву станцію, до Івано-Франківська, він прибуватиме о 13:38.

По-друге, з 4 червня «Прикарпатський експрес» робитиме додаткові зупинки. Вони передбачені по станціях Рожнятів, Болехів та Кам’янка-Бузька.

Нагадаємо, що потяг «Прикарпатський експрес» почав курсувати з 29 травня. Він поєднує три туристичні регіони на заході України, даючи можливість жителям просто та недорого дістатися додому чи на роботу, а гостям краю завітати до чарівних куточків України, у яких раніше сполучення залізницею було практично відсутнє.

Подробиці про новий маршрут читайте тут.

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Теги: нові зупинки, графік курсування
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