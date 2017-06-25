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У Луцьку перекриють частину вулиці

У Луцьку перекриють частину вулиці
У Луцьку перекриють рух транспорту на частині вулиці Івана Огієнка.

Про це йдеться у розпорядженні заступниці міського голови Ірини Чебелюк.

Перекриють рух транспорту вулицею Івана Огієнка на ділянці від вул. 8-го Березня до вул. Грибоєдова. Відбудеться це з 09.00 до 13.00 3 червня в зв’язку з проведенням робіт з розчищення траси повітряної лінії 0,4 кВ.

Виконавець робіт – Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго» (Підгорний Р.В.) – встановить на місці необхідні дорожні знаки.



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Теги: перекриття, рух, вулиця
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