У Луцьку перекриють частину вулиці
Сьогодні, 13:01
У Луцьку перекриють рух транспорту на частині вулиці Івана Огієнка.
Про це йдеться у розпорядженні заступниці міського голови Ірини Чебелюк.
Перекриють рух транспорту вулицею Івана Огієнка на ділянці від вул. 8-го Березня до вул. Грибоєдова. Відбудеться це з 09.00 до 13.00 3 червня в зв’язку з проведенням робіт з розчищення траси повітряної лінії 0,4 кВ.
Виконавець робіт – Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго» (Підгорний Р.В.) – встановить на місці необхідні дорожні знаки.
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Про це йдеться у розпорядженні заступниці міського голови Ірини Чебелюк.
Перекриють рух транспорту вулицею Івана Огієнка на ділянці від вул. 8-го Березня до вул. Грибоєдова. Відбудеться це з 09.00 до 13.00 3 червня в зв’язку з проведенням робіт з розчищення траси повітряної лінії 0,4 кВ.
Виконавець робіт – Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго» (Підгорний Р.В.) – встановить на місці необхідні дорожні знаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
затори будуть
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