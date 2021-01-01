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Про попередні судимості не знали: у цуманській лікарні прокоментували затримання гінеколога-сутенера

Про попередні судимості не знали: у цуманській лікарні прокоментували затримання гінеколога-сутенера
Лікарю-гінекологу, якого вдруге затримали за сутенерство, Луцький міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич.

1 червня лікар, який працював на посаді акушера-гінеколога, звільнився за власним бажанням.

У Цуманській районній лікарні, де працював затриманий гінеколог, у відповідь на інформаційний запит Суспільного повідомили, що про попередні судимості гінеколога не знали. Медик Стефанюк В.П. працював у них з 23 квітня. Конкурсу на посаду акушера-гінеколога не проводили.

"Директор лікарні не був попереджений про наявність судимості лікаря", – йдеться у відповіді цуманської лікарні на інформаційний запит.

В медзакладі додали, що за період роботи скарг з боку пацієнтів на Стефанюка В.П. не було. "Виконував обов'язки сумлінно", – кажуть в лікарні.

Зі слів Наталії Мурахевич, прокурори збираються оскаржувати рішення міськрайонного суду про обрання міри запобіжного заходу. Проситимуть змінити лікарю "домашній арешт" на "тримання під варто".

Нагадаємо, 31 травня правоохоронці вдруге затримали лікаря-гінеколога, який продовжував займатися сутенерством. Підозрюваний за організацію зустрічі з жінками просив від 800 до 1,5 тисячі гривень. Чоловік бронював готелі й сауни. З кожного клієнта медик отримував свою частину грошової вигоди – від 300 до 500 гривень.

Вперше діяльність лікаря викрили торік в жовтні. Тоді Василю Стефанюку суд присудив умовний термін з випробуванням на три роки. Його звинувачували у сутенерстві. 53-річний медик визнав свою вину. З жіночої консультації обласного центру, де працював до першого затримання, звільнився.


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Теги: лікар-сутенер, коментар лікарні, Луцьк
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