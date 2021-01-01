Про попередні судимості не знали: у цуманській лікарні прокоментували затримання гінеколога-сутенера





Про це Наталія Мурахевич.



1 червня лікар, який працював на посаді акушера-гінеколога, звільнився за власним бажанням.



У Цуманській районній лікарні, де працював затриманий гінеколог, у відповідь на інформаційний запит Суспільного повідомили, що про попередні судимості гінеколога не знали. Медик Стефанюк В.П. працював у них з 23 квітня. Конкурсу на посаду акушера-гінеколога не проводили.



"Директор лікарні не був попереджений про наявність судимості лікаря", – йдеться у відповіді цуманської лікарні на інформаційний запит.



В медзакладі додали, що за період роботи скарг з боку пацієнтів на Стефанюка В.П. не було. "Виконував обов'язки сумлінно", – кажуть в лікарні.



Зі слів Наталії Мурахевич, прокурори збираються оскаржувати рішення міськрайонного суду про обрання міри запобіжного заходу. Проситимуть змінити лікарю "домашній арешт" на "тримання під варто".



Нагадаємо, 31 травня правоохоронці вдруге затримали лікаря-гінеколога, який продовжував займатися сутенерством. Підозрюваний за організацію зустрічі з жінками просив від 800 до 1,5 тисячі гривень. Чоловік бронював готелі й сауни. З кожного клієнта медик отримував свою частину грошової вигоди – від 300 до 500 гривень.



Вперше діяльність лікаря викрили торік в жовтні. Тоді Василю Стефанюку суд присудив умовний термін з випробуванням на три роки. Його звинувачували у сутенерстві. 53-річний медик визнав свою вину. З жіночої консультації обласного центру, де працював до першого затримання, звільнився.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарю-гінекологу, якого вдруге затримали за сутенерство, Луцький міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури області1 червня лікар, який працював на посаді акушера-гінеколога, звільнився за власним бажанням.У Цуманській районній лікарні, де працював затриманий гінеколог, у відповідь на інформаційний запит Суспільного повідомили, що про попередні судимості гінеколога не знали. Медикпрацював у них з 23 квітня. Конкурсу на посаду акушера-гінеколога не проводили."Директор лікарні не був попереджений про наявність судимості лікаря", – йдеться у відповіді цуманської лікарні на інформаційний запит.В медзакладі додали, що за період роботи скарг з боку пацієнтів на Стефанюка В.П. не було. "Виконував обов'язки сумлінно", – кажуть в лікарні.Зі слів Наталії Мурахевич, прокурори збираються оскаржувати рішення міськрайонного суду про обрання міри запобіжного заходу. Проситимуть змінити лікарю "домашній арешт" на "тримання під варто".Нагадаємо, 31 травня правоохоронці вдруге. Підозрюваний за організацію зустрічі з жінками просив від 800 до 1,5 тисячі гривень. Чоловік бронював готелі й сауни. З кожного клієнта медик отримував свою частину грошової вигоди – від 300 до 500 гривень.Вперше діяльність. Тоді Василю Стефанюку суд присудив умовний термін з випробуванням на три роки. Його звинувачували у сутенерстві. 53-річний медик визнав свою вину. З жіночої консультації обласного центру, де працював до першого затримання, звільнився.

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