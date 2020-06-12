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Гостював у Луцьку і втратив закордонний паспорт: поляк намагався прослизнути через кордон

Гостював у Луцьку і втратив закордонний паспорт: поляк намагався прослизнути через кордон
Порушника кордону 1 червня затримали прикордонники Львівського загону.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Правоохоронців про підозрілого незнайомця, що прямує у бік кордону з Польщею, поінформували місцеві жителі. За пів години група реагування затримала незнайомця, який виявився громадянином Польщі. Він мав при собі посвідчення водія, видане у Болгарії.

Як пояснював затриманий, він гостював у друзів у Луцьку. Під час перебування в Україні іноземець втратив закордонний паспорт, тож вирішив повернутися у Польщу поза пунктами пропуску.

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Теги: прикордонники, поляк
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