Гостював у Луцьку і втратив закордонний паспорт: поляк намагався прослизнути через кордон

Порушника кордону 1 червня затримали прикордонники Львівського загону.Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Правоохоронців про підозрілого незнайомця, що прямує у бік кордону з Польщею, поінформували місцеві жителі. За пів години група реагування затримала незнайомця, який виявився громадянином Польщі. Він мав при собі посвідчення водія, видане у Болгарії.Як пояснював затриманий, він гостював у друзів у Луцьку. Під час перебування в Україні іноземець втратив закордонний паспорт, тож вирішив повернутися у Польщу поза пунктами пропуску.