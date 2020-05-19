У Польщі від ускладнень коронавірусу померла українка





Інформують, що грудні 2019 року українка, яка мешкала у Свідниці, очікувала на карту побиту. Одного ранку їй стало погано та вона потрапила до лікарні з діагнозом — «інсульт головного мозку». Її життя вдалось врятувати, - пише видання



На жаль, критична ситуація трапилась у той момент, коли жінка щойно звільнилась від одного з роботодавців, і не встигла працевлаштуватися у іншого. Як результат — відсутність страхування та величезні рахунки за лікування, які часково вдалося покрити зібраними коштами. Тим не менше, Тетяна продовжила боротися.



Весною цього року вона важко захворіла на коронавірус. Від ускладнень вона померла у цю п’ятницю, 28 травня.



Українка, яка ще у 2019 році подала документи на карту побиту, минулого місяця тільки отримала рішення, від чого дуже зраділа. Саму ж карту вона так і не дочекалася.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Померла Тетяна Цис — українка, яка майже 2 роки тому отримала інсульт, очікуючи на карту побиту.Інформують, що грудні 2019 року українка, яка мешкала у Свідниці, очікувала на карту побиту. Одного ранку їй стало погано та вона потрапила до лікарні з діагнозом — «інсульт головного мозку». Її життя вдалось врятувати, - пише видання inРoland. На жаль, критична ситуація трапилась у той момент, коли жінка щойно звільнилась від одного з роботодавців, і не встигла працевлаштуватися у іншого. Як результат — відсутність страхування та величезні рахунки за лікування, які часково вдалося покрити зібраними коштами. Тим не менше, Тетяна продовжила боротися.Весною цього року вона важко захворіла на коронавірус. Від ускладнень вона померла у цю п’ятницю, 28 травня.Українка, яка ще у 2019 році подала документи на карту побиту, минулого місяця тільки отримала рішення, від чого дуже зраділа. Саму ж карту вона так і не дочекалася.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію