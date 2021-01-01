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На Херсонщині в масштабній аварії постраждали 6 дітей. ФОТО

На Херсонщині в масштабній аварії постраждали 6 дітей. ФОТО
Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі «Олешки - Гола Пристань - Скадовськ», де сталося зіткнення 5-ти автомобілів.

Аварія сталась 1-го червня близько 18:00, - пише відділ комунікації поліції Херсонської області.

На місці пригоди поліцейські встановили, що 71-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Infiniti QX-50, який рухався назустріч. В результаті між автомобілями сталося дотикове зіткнення, після чого Infiniti неконтрольовано виїхав на зустрічну для нього смугу руху, де відбулося його зіткнення з автомобілями Skoda Octavia, Kia Cerato та Mazda CX-5.

Як повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, в результаті дорожньо-транспортної пригоди медична допомога була надана 8 особам, з яких 6 – діти. Найменшій дівчинці немає ще й року.

Найбільше постраждали двоє пасажирів автомобіля Kia Cerato. Це 8-річний хлопець, який з травмою голови був поміщений в реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні до проведення повного обстеження, та його 56-річна бабуся, яку госпіталізували в лікарню з переломом ключиці. Інші учасники ДТП отримали незначні забої.

Попередня правова кваліфікація події – ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Візуально усі водії транспортних засобів були тверезі. Проте кожен із них здав аналізи на встановлення вмісту алкоголю в крові.

На Херсонщині в масштабній аварії постраждали 6 дітей. ФОТО
На Херсонщині в масштабній аварії постраждали 6 дітей. ФОТО
На Херсонщині в масштабній аварії постраждали 6 дітей. ФОТО
На Херсонщині в масштабній аварії постраждали 6 дітей. ФОТО
На Херсонщині в масштабній аварії постраждали 6 дітей. ФОТО




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Теги: Херсонщина, аварія, діти, постраждалі
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