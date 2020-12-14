Зрізані колоди сховали у лісосмузі: на Волині знайшли крадену деревину. ФОТО
Сьогодні, 15:20
Лісодеревину виявили поблизу села Стобихівка Камінь-Каширського району.
Близько 15 кубометрів соснових колод знайшли поліцейські разом із лісовою охороною під час проведення спільного рейду. Заздалегідь зрізані колоди невідомі сховали у лісосмузі поблизу села. Відповідно, жодних документів на деревину немає, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області
Знайдений ліс вилучили. Його передали на зберігання у лісове господарство.
Відомості поліція зареєструвала у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці встановлюють походження деревини.
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Близько 15 кубометрів соснових колод знайшли поліцейські разом із лісовою охороною під час проведення спільного рейду. Заздалегідь зрізані колоди невідомі сховали у лісосмузі поблизу села. Відповідно, жодних документів на деревину немає, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області
Знайдений ліс вилучили. Його передали на зберігання у лісове господарство.
Відомості поліція зареєструвала у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці встановлюють походження деревини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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