вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зрізані колоди сховали у лісосмузі: на Волині знайшли крадену деревину. ФОТО

Зрізані колоди сховали у лісосмузі: на Волині знайшли крадену деревину. ФОТО
Лісодеревину виявили поблизу села Стобихівка Камінь-Каширського району.

Близько 15 кубометрів соснових колод знайшли поліцейські разом із лісовою охороною під час проведення спільного рейду. Заздалегідь зрізані колоди невідомі сховали у лісосмузі поблизу села. Відповідно, жодних документів на деревину немає, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області

Знайдений ліс вилучили. Його передали на зберігання у лісове господарство.

Відомості поліція зареєструвала у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці встановлюють походження деревини.

Зрізані колоди сховали у лісосмузі: на Волині знайшли крадену деревину. ФОТО
Зрізані колоди сховали у лісосмузі: на Волині знайшли крадену деревину. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, крадіжка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині учень 6-го класу під час екскурсії впав у водоспад і потонув
Сьогодні, 16:00
Вимагання грошей, залякування та постачання наркотиків: волинянин був «смотрящим» в СІЗО на Прикарпатті
Сьогодні, 15:37
Зрізані колоди сховали у лісосмузі: на Волині знайшли крадену деревину. ФОТО
Сьогодні, 15:20
На Херсонщині в масштабній аварії постраждали 6 дітей. ФОТО
Сьогодні, 14:47
В Україні хочуть ввести штрафи за продаж ліків дітям
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
Один крав сосни, а інший – дуби: на Волині спіймали двох злодіїв Один крав сосни, а інший – дуби: на Волині спіймали двох злодіїв
14 грудень, 2020, 11:49
Майстра лісу волинського лісгоспу «на гарячому» піймали на крадіжці Майстра лісу волинського лісгоспу «на гарячому» піймали на крадіжці
01 травень, 2020, 10:03
На Волині селян затримали на крадіжці дубів На Волині селян затримали на крадіжці дубів
22 травень, 2019, 09:57
На Волині затримали крадіїв дубів. ФОТО На Волині затримали крадіїв дубів. ФОТО
03 червень, 2018, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині учень 6-го класу під час екскурсії впав у водоспад і потонув
Сьогодні, 16:00
 0
Вимагання грошей, залякування та постачання наркотиків: волинянин був «смотрящим» в СІЗО на Прикарпатті
Сьогодні, 15:37
 0
Зрізані колоди сховали у лісосмузі: на Волині знайшли крадену деревину. ФОТО
Сьогодні, 15:20
 0
На Херсонщині в масштабній аварії постраждали 6 дітей. ФОТО
Сьогодні, 14:47
 0
В Україні хочуть ввести штрафи за продаж ліків дітям
Сьогодні, 14:08
 0
Медіа
відео
1/8