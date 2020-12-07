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На Львівщині учень 6-го класу під час екскурсії впав у водоспад і потонув

На Львівщині учень 6-го класу під час екскурсії впав у водоспад і потонув
У Стрийському районі під час екскурсії на водоспад, послизнувся і впав у воду хлопчик. Дитину врятувати не вдалося.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області, 2 червня о 11:56 надійшло повідомлення про те що в селі Кам’янка Стрийського району в водоспаді тоне дитина. До місця події негайно прибули рятувальники 24-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Сколе.

Як з’ясувалось на місці події, дитина перебуваючи біля водоспаду, впала і опинилась під водою. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилась дитина, вивільнили та за допомогою мотузок витягнули на берег дитину, де передали медикам. Медики констатували смерть. Хлопчик, 2009 року народження, житель Львова.

На своїй сторінці у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий зазначив, що під час екскурсії учень 6 класу львівської школи підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, внаслідок чого отримав травму несумісну з життям.


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Теги: ДСНС, водоспад, дитина
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