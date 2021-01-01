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Вимагання грошей, залякування та постачання наркотиків: волинянин був «смотрящим» в СІЗО на Прикарпатті

Вимагання грошей, залякування та постачання наркотиків: волинянин був «смотрящим» в СІЗО на Прикарпатті
Двом «смотрящим» в установі відбування покарань на Прикарпатті повідомили про підозри. Йдеться про уродженця Грузії та мешканця Волині.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Так, вони встановили свій авторитет серед утриманців установи та примушували їх порушувати правила перебування, надаючи перевагу «злодійським традиціям».

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області встановили, що «смотрящі» вимагали кошти від арештантів, примушуючи поповнювати так званий «общак». Крім того, вони організовували постачання заборонених предметів на територію СІЗО, зокрема наркотичних засобів та психотропів.

Також поліцейські задокументували факт вимагання фігурантами 3 000 доларів США для «общака». При цьому вони залякували ув’язненого та його родичів, погрожуючи застосувати силу у випадку відмови платити.

Сьогодні, 2 червня, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури обом зловмисникам повідомили про підозри. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу в установі відбування покарань) Кримінального кодексу України.

Одного зі «смотрящих» також підозрюють у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Крім того, за участю полку поліції особливого призначення та за сприяння працівників СІЗО наразі проводять обшуки у камерах, де утримуються «смотрящі».

Досудове розслідування триває.
Вимагання грошей, залякування та постачання наркотиків: волинянин був «смотрящим» в СІЗО на Прикарпатті
Вимагання грошей, залякування та постачання наркотиків: волинянин був «смотрящим» в СІЗО на Прикарпатті

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Теги: СІЗО, Прикарпаття, злочин, смотрящі
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