Волинські поліцейські розповіли, як захистити свою квартиру від крадіїв

У поліції Волині розповіли, як убезпечити себе від квартирної крадіжки особливо напередодні літніх відпусток.Так, для прикладу з початку року в області зареєстрували 338 крадіжок з квартир та будинків, з них у Луцькому районі – 166, - йдетья на сайті ГУНП у Волинській області.Щоб захистити своє житло і майно від крадіїв, свідомі люди встановлюють надійні двері, кодові замки, решітки на вікна, броньовані жалюзі, сигналізацію з підключенням її до пульту охорони.Це може здатись дивним, але навести злодіїв на свою квартиру здатні і ви самі. Нахвалюючи знайомим недавно придбані речі (шубу, прикраси та ін.), ви даєте привід для зайвих розмов про свою персону. Якщо ви впевнені, що у вашому оточенні немає заздрісників або базік, тоді можете сміливо розповідати знайомим, що через тиждень відправляєтеся в теплі країни, і вас пів місяця не буде вдома. Окремим особистостям ця інформація буде дуже цікава і не пройде повз їхніх вух.Окрема тема – ваша поведінка в соціальних мережах. Барвисті альбоми з фотографіями, де вибуваєте, що купуєте і як взагалі добре живете, - красномовніші від будь-яких слів. Досвідчені злодії вже давно зрозуміли це і живуть в соцмережах під виглядом ваших френдів (яких ви і знати не знаєте) і шанувальників, що фанатично «лайкають» ваші фото. Так вони вивчають спосіб життя і манери, а також знають, коли ви відсутні вдома. Тому надмірно публічне життя чи особиста безпека – вирішувати вам самим.1. У двері подзвонили, але за ними - нікого. Часто так можуть пустувати діти, але, якщо це повторюється неодноразово, варто бути уважнішими. Таким чином злодії перевіряють, чи є хтось вдома,чи ні.2. Періодично вам дзвонять на телефон і, не чекаючи відповіді, кидають трубку. Або з’ясовують, куди вони додзвонилися, хто проживає за цією адресою тощо. Варто звернути особливу увагу, якщо почастішали дзвінки з комунальних або інших служб (ЖЕК, водоканал, міськгаз) із проханням повідомити, коли господарі бувають вдома під приводом проведення певних робіт.3. Ваші діти говорять, що їх розпитували про квартиру, хто в ній живе, про батьків і їх роботу.4. Несподівано перестав працювати дверний замок або не вставляється ключ. Це може свідчити про те, що його намагалися зламати.5. Якщо біля дверей виявляються сторонні предмети або заліплене вічко. Це може бути сірник, паличка або інша дрібниця. Їхз алишають між дверною коробкою і дверима, і, коли ви відчиняєте двері, – цей предмет падає біля них. Таким чином злодій бачить, що ви були вдома, й може фіксувати переміщення господарів.6. Повістка з проханням з’явитися в якусь організацію в певний час. Обов’язково заздалегідь зателефонуйте в цю організацію та переконайтеся в тому, що саме її представники залишили таку записку.7. Якщо в під’їзді або біля будинку часто зустрічається незнайомець, якщо хтось викликав підозру, не зайвим буде уточнити у людини, до кого вона прийшла і з якою метою. Прояв пильності може відлякати злодія.8.Часті візити співробітників різних організацій, компаній і з питаннями або опитуваннями. Особливу підозру повинні викликати питання про час вашої присутності дома, про графік вашої роботи тощо.9. Ваші двері та замок хтось уважно оглядає. Це досить явна ознака недобросовісних людей. Проявіть пильність, дізнайтеся, що потрібно сторонній людині біля вашої квартири. Скажіть, що зателефонуєте в поліцію.10. Із під’їзду виносять речі. З одного боку, це може бути пов’язано з переїздом сусідів, але не виключено, що це роблять зловмисники. Уточніть, з якої квартири речі. Пошукайте господаря та переконайтеся в правомірності того, що відбувається. Прояв недбалості в таких випадках може спричинити до того, що ваше житло буде наступним.Убезпечити себе від квартирної крадіжки можна і потрібно, особливо напередодні літніх відпусток.Найпростіше – не привертати до себе надмірну увагу і не демонструвати сімейний достаток. Навіть приятелям не обов’язково знати, що нового ви придбали, оскільки вони й самі можуть і не помітити, як наведуть на вашу квартиру злодіїв.Попросіть дітей не казати зайвого про фінансовий стан батьків у школі та серед друзів у дворі. Дитячою безпосередністю і відвертістю можуть скористатися люди з недобрими помислами.Звертайте увагу на дивні телефонні дзвінки і регулярні дзвінки у двері нібито рекламних агентів. Підозру повинні викликати і незнайомці, що крутяться у вас на сходовій клітці і біля під’їзду. Не зайвим буде поцікавитися, до кого вони прийшли, а також запам’ятати їхні обличчя й передати прикмети поліції за номером 102.Йдучи з дому, зачиняйте вікна та балконні двері, закрийте штори. А якщо їдете надовго, буде непогано, щоб за вашою квартирою доглядали родичі або хороші сусіди. Нехай забирають пошту, оглядають вхідні двері.Подбайте за можливості про такі заходи обережності,як надійні двері та замки, домофон, охоронна сигналізація квартир тощо: вони не зловлять злодія за руку, але будуть превентивним захистом від зловмисників з відлякуючим ефектом.Завжди повідомляйте на службу 102, якщо бачите когось підозрілого.