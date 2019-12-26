Кабмін підвищив граничну ціну на бензин і дизпаливо





Відповідну постанову прийняли на сьогоднішньому засіданні уряду, - пише



Згідно з документом, до розрахунків середньої вартості палива додаються витрати на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати, передбачені контрактом у розмірі 27 дол./ тонна, що, за розрахунками агентства УНІАН, призведе до збільшення середньої вартості бензину на 0,56 грн за літр, а дизельного палива – на 0,62 грн за літр.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про державне регулювання вартості дизельного палива та бензин, збільшивши граничну ціну на 0,6 грн/літр.Відповідну постанову прийняли на сьогоднішньому засіданні уряду, - пише УНІАН. Згідно з документом, до розрахунків середньої вартості палива додаються витрати на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати, передбачені контрактом у розмірі 27 дол./ тонна, що, за розрахунками агентства УНІАН, призведе до збільшення середньої вартості бензину на 0,56 грн за літр, а дизельного палива – на 0,62 грн за літр.

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