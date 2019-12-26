Кабмін підвищив граничну ціну на бензин і дизпаливо
Сьогодні, 16:15
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про державне регулювання вартості дизельного палива та бензин, збільшивши граничну ціну на 0,6 грн/літр.
Відповідну постанову прийняли на сьогоднішньому засіданні уряду, - пише УНІАН.
Згідно з документом, до розрахунків середньої вартості палива додаються витрати на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати, передбачені контрактом у розмірі 27 дол./ тонна, що, за розрахунками агентства УНІАН, призведе до збільшення середньої вартості бензину на 0,56 грн за літр, а дизельного палива – на 0,62 грн за літр.
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Відповідну постанову прийняли на сьогоднішньому засіданні уряду, - пише УНІАН.
Згідно з документом, до розрахунків середньої вартості палива додаються витрати на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати, передбачені контрактом у розмірі 27 дол./ тонна, що, за розрахунками агентства УНІАН, призведе до збільшення середньої вартості бензину на 0,56 грн за літр, а дизельного палива – на 0,62 грн за літр.
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