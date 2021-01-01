У громаді на Волині найкращим учням та педагогам вручили премії. ФОТО





Нагородження учнів усіх шкіл громади, котрі досягли особливих успіхів у цьому навчальному році, відбулось у рамках щорічної акції «Зоряний олімп»,



Урочистості, котрі є своєрідним підсумком роботи педагогічних та учнівських колективів за навчальний рік, відбулись у концертній залі РБК. Зі сцени «олімпійців» привітав начальник управління освіти, молоді і спорту В'ячеслав Петрук.



«У цій залі зібралась гордість нашої громади – ті, хто завдяки своїй праці та старанням протягом навчального року досягнув значних результатів в освіті, науці, спорті та творчості. Також у цій залі усі ті, хто допоміг дітям розкрити їхні таланти – педагоги, керівники гуртів, тренери і батьки. Усі ви є переможцями, тож бажаю вам завжди досягати іще вищих вершин Олімпу», – зазначив Вячеслав Петрук.



Завітав на свято до обдарованої молоді громади і заступник міського голови Андрій Гудим, котрий звернувся до присутніх із вітальним словом.



«Хочу висловити, у першу чергу, подяку педагогам за їхню важку і самовіддану працю, завдяки якій учні досягають великих успіхів. Кожен з них піде по різних стежках – хтось займатиметься спортом, хтось творчістю, але незалежно від того, де опиняться вихованці нашої громади, вони гордо нестимуть звання інтелектуала, чемпіона, таланту чи науковця княжого міста», – відзначив заступник міського голови.



Під час заходу відзначили 101 учня та 9 колективів – призерів обласних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів і змагань.



За перемогу у номінації «Інтелектуал княжого міста» відзначили 34 юних володимирчан та 2 команди, у номінації «Талант княжого міста» – 40 учнів та 5 колективів , «Чемпіон княжого міста» – 27 учнів та 2 команди. Без нагород не залишили і педагогів: у номінації «Інтелектуал» відзначили 25 вчителів, у номінації «Талант» – 33-х, а у номінації «Чемпіон» – 12 тренерів та викладачів.



Всі номінанти та педагоги, які готували їх, отримали пам’ятні статуетки, премії та грамоти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відзначили найкращих учнів громади – переможців та призерів всеукраїнських та обласних предметних олімпіад, а також різноманітних інтелектуальних, спортивних та творчих змагань.Нагородження учнів усіх шкіл громади, котрі досягли особливих успіхів у цьому навчальному році, відбулось у рамках щорічної акції «Зоряний олімп», йдеться на сайті міської ради.Урочистості, котрі є своєрідним підсумком роботи педагогічних та учнівських колективів за навчальний рік, відбулись у концертній залі РБК. Зі сцени «олімпійців» привітав начальник управління освіти, молоді і спорту«У цій залі зібралась гордість нашої громади – ті, хто завдяки своїй праці та старанням протягом навчального року досягнув значних результатів в освіті, науці, спорті та творчості. Також у цій залі усі ті, хто допоміг дітям розкрити їхні таланти – педагоги, керівники гуртів, тренери і батьки. Усі ви є переможцями, тож бажаю вам завжди досягати іще вищих вершин Олімпу», – зазначив Вячеслав Петрук.Завітав на свято до обдарованої молоді громади і заступник міського голови, котрий звернувся до присутніх із вітальним словом.«Хочу висловити, у першу чергу, подяку педагогам за їхню важку і самовіддану працю, завдяки якій учні досягають великих успіхів. Кожен з них піде по різних стежках – хтось займатиметься спортом, хтось творчістю, але незалежно від того, де опиняться вихованці нашої громади, вони гордо нестимуть звання інтелектуала, чемпіона, таланту чи науковця княжого міста», – відзначив заступник міського голови.Під час заходу відзначили 101 учня та 9 колективів – призерів обласних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів і змагань.За перемогу у номінації «Інтелектуал княжого міста» відзначили 34 юних володимирчан та 2 команди, у номінації «Талант княжого міста» – 40 учнів та 5 колективів , «Чемпіон княжого міста» – 27 учнів та 2 команди. Без нагород не залишили і педагогів: у номінації «Інтелектуал» відзначили 25 вчителів, у номінації «Талант» – 33-х, а у номінації «Чемпіон» – 12 тренерів та викладачів.Всі номінанти та педагоги, які готували їх, отримали пам’ятні статуетки, премії та грамоти.

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