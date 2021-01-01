На Вінниччині жінка, яка покинула в пологовому доньку, повернулася її забирати





Новонароджена дівчинка виявилась здоровою, з вагою 3500 грамів, її назвали Надія Олександрівна й після того, як крихітка набрала вагу, відправили у спеціалізований заклад. Та днями ця історія набула несподіваного фіналу, бо забрати свою дочку вирішила її рідна матір, пише видання



"Скільки живу та працюю, але такого ще не бачила. Того квітневого ранку до пологового прибігла жінка й стала кричати, що народжує. Вона дуже швидко народила донечку. Їй поклали маля на груди, дочекались, аби ві­дійшло місце. Породілля надала про себе в усній формі інформацію – мовляв, звати її Ольга Мельник, 1983 року народження. А тоді попросилась в душ і зникла.



На жаль, жодного фото чи камер, які б могли зафіксувати породіллю, не було. Я потім знайшла відео з камер, які розташовані на костелі, то там було видно, що після пологів жінка постійно була з кимось на зв’язку. І машина під’їхала спеціально з такого боку, що наче хотіли здатись непоміченими. І номерів не видно. Тільки те, що це червона "дев’ятка", — пригадує начальник від­ділу ювенальної превенції Гайсинського районного управління поліції Наталія Гудима.



Згодом правоохоронці з'ясували, що породілля 1980 року народження, має чотирьох доньок. Старшій - 18, найменшій 3. Є в неї чоловік, всі ці діти від нього. При розмові Ольга стверджувала, що живе у Тульчині, хоча вже перевірили базу — то не так.



Відомо, що перед тим як приїхати до поліції, матір дівчинки була у пологовому та влаштувала там скандал в пошуках дитини. Місцеві припускають, що така терміновість може бути і через те, що жінка могла стати сурогатною мамою і може продати маля.



По закону Ольга має право забрати свою дитину, якщо доведе, що справжня мама і турбується про неї, виконає всі необхідні умови. Якщо не виправиться – маму позбавлять батьківських прав. Дівчинка нині у відповідному центрі, де нею опікуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Гайсині Вінницької області 17 квітня у акушерсько-гінекологічному відділенні центральної райлікарні жінка народила дитину, але після пологів зникла із закладу.Новонароджена дівчинка виявилась здоровою, з вагою 3500 грамів, її назвали Надія Олександрівна й після того, як крихітка набрала вагу, відправили у спеціалізований заклад. Та днями ця історія набула несподіваного фіналу, бо забрати свою дочку вирішила її рідна матір, пише видання 33-ий канал новин. "Скільки живу та працюю, але такого ще не бачила. Того квітневого ранку до пологового прибігла жінка й стала кричати, що народжує. Вона дуже швидко народила донечку. Їй поклали маля на груди, дочекались, аби ві­дійшло місце. Породілля надала про себе в усній формі інформацію – мовляв, звати її Ольга Мельник, 1983 року народження. А тоді попросилась в душ і зникла.На жаль, жодного фото чи камер, які б могли зафіксувати породіллю, не було. Я потім знайшла відео з камер, які розташовані на костелі, то там було видно, що після пологів жінка постійно була з кимось на зв’язку. І машина під’їхала спеціально з такого боку, що наче хотіли здатись непоміченими. І номерів не видно. Тільки те, що це червона "дев’ятка", — пригадує начальник від­ділу ювенальної превенції Гайсинського районного управління поліціїЗгодом правоохоронці з'ясували, що породілля 1980 року народження, має чотирьох доньок. Старшій - 18, найменшій 3. Є в неї чоловік, всі ці діти від нього. При розмові Ольга стверджувала, що живе у Тульчині, хоча вже перевірили базу — то не так.Відомо, що перед тим як приїхати до поліції, матір дівчинки була у пологовому та влаштувала там скандал в пошуках дитини. Місцеві припускають, що така терміновість може бути і через те, що жінка могла стати сурогатною мамою і може продати маля.По закону Ольга має право забрати свою дитину, якщо доведе, що справжня мама і турбується про неї, виконає всі необхідні умови. Якщо не виправиться – маму позбавлять батьківських прав. Дівчинка нині у відповідному центрі, де нею опікуються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію