На Вінниччині жінка, яка покинула в пологовому доньку, повернулася її забирати
Сьогодні, 19:22
У Гайсині Вінницької області 17 квітня у акушерсько-гінекологічному відділенні центральної райлікарні жінка народила дитину, але після пологів зникла із закладу.
Новонароджена дівчинка виявилась здоровою, з вагою 3500 грамів, її назвали Надія Олександрівна й після того, як крихітка набрала вагу, відправили у спеціалізований заклад. Та днями ця історія набула несподіваного фіналу, бо забрати свою дочку вирішила її рідна матір, пише видання 33-ий канал новин.
"Скільки живу та працюю, але такого ще не бачила. Того квітневого ранку до пологового прибігла жінка й стала кричати, що народжує. Вона дуже швидко народила донечку. Їй поклали маля на груди, дочекались, аби відійшло місце. Породілля надала про себе в усній формі інформацію – мовляв, звати її Ольга Мельник, 1983 року народження. А тоді попросилась в душ і зникла.
На жаль, жодного фото чи камер, які б могли зафіксувати породіллю, не було. Я потім знайшла відео з камер, які розташовані на костелі, то там було видно, що після пологів жінка постійно була з кимось на зв’язку. І машина під’їхала спеціально з такого боку, що наче хотіли здатись непоміченими. І номерів не видно. Тільки те, що це червона "дев’ятка", — пригадує начальник відділу ювенальної превенції Гайсинського районного управління поліції Наталія Гудима.
Згодом правоохоронці з'ясували, що породілля 1980 року народження, має чотирьох доньок. Старшій - 18, найменшій 3. Є в неї чоловік, всі ці діти від нього. При розмові Ольга стверджувала, що живе у Тульчині, хоча вже перевірили базу — то не так.
Відомо, що перед тим як приїхати до поліції, матір дівчинки була у пологовому та влаштувала там скандал в пошуках дитини. Місцеві припускають, що така терміновість може бути і через те, що жінка могла стати сурогатною мамою і може продати маля.
По закону Ольга має право забрати свою дитину, якщо доведе, що справжня мама і турбується про неї, виконає всі необхідні умови. Якщо не виправиться – маму позбавлять батьківських прав. Дівчинка нині у відповідному центрі, де нею опікуються.
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Новонароджена дівчинка виявилась здоровою, з вагою 3500 грамів, її назвали Надія Олександрівна й після того, як крихітка набрала вагу, відправили у спеціалізований заклад. Та днями ця історія набула несподіваного фіналу, бо забрати свою дочку вирішила її рідна матір, пише видання 33-ий канал новин.
"Скільки живу та працюю, але такого ще не бачила. Того квітневого ранку до пологового прибігла жінка й стала кричати, що народжує. Вона дуже швидко народила донечку. Їй поклали маля на груди, дочекались, аби відійшло місце. Породілля надала про себе в усній формі інформацію – мовляв, звати її Ольга Мельник, 1983 року народження. А тоді попросилась в душ і зникла.
На жаль, жодного фото чи камер, які б могли зафіксувати породіллю, не було. Я потім знайшла відео з камер, які розташовані на костелі, то там було видно, що після пологів жінка постійно була з кимось на зв’язку. І машина під’їхала спеціально з такого боку, що наче хотіли здатись непоміченими. І номерів не видно. Тільки те, що це червона "дев’ятка", — пригадує начальник відділу ювенальної превенції Гайсинського районного управління поліції Наталія Гудима.
Згодом правоохоронці з'ясували, що породілля 1980 року народження, має чотирьох доньок. Старшій - 18, найменшій 3. Є в неї чоловік, всі ці діти від нього. При розмові Ольга стверджувала, що живе у Тульчині, хоча вже перевірили базу — то не так.
Відомо, що перед тим як приїхати до поліції, матір дівчинки була у пологовому та влаштувала там скандал в пошуках дитини. Місцеві припускають, що така терміновість може бути і через те, що жінка могла стати сурогатною мамою і може продати маля.
По закону Ольга має право забрати свою дитину, якщо доведе, що справжня мама і турбується про неї, виконає всі необхідні умови. Якщо не виправиться – маму позбавлять батьківських прав. Дівчинка нині у відповідному центрі, де нею опікуються.
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