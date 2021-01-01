13 покинутих дітей з Луцька шукають сім’ї. ВІДЕО
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На всиновлення можуть віддати 13 вихованців Волинського обласного будинку дитини, однак охочих забрати цих дітей немає, хоч черга і велика.
Про це повідомила заступниця директора Волинського обласного будинку дитини Тетяна Віговська у програмі «Актуально» на 12 каналі.
«На сьогодні на всиновлення можуть бути віддані 13 дітей. З них троє із глибокою інвалідністю. Серед решти є діти із серйозними проблемами розвитку. 8 дітей із підтвердженим фетальним алкогольним синдромом (дитина зазнала впливу алкоголю ще в утробі матері, – ред.), перспективи їх розвитку вкрай сумні», – розповіла вона.
Заступниця директора наголошує, що всі хочуть всиновлювати гарних і здорових або хоча би здорових. Тому, констатує, розраховувати, що цих дітей всиновлять, не доводиться.
Іноземне усиновлення, каже Тетяна Віговська, не є масове і поширене, оскільки воно регламентоване.
«Трьох наших дітей із синдромом Дауна усиновили в Канаду. Вони дуже гарно розвиваються, у них гарні сім’ї… Але іноземне усиновлення – швидше виняток», – додала вона.
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Про це повідомила заступниця директора Волинського обласного будинку дитини Тетяна Віговська у програмі «Актуально» на 12 каналі.
«На сьогодні на всиновлення можуть бути віддані 13 дітей. З них троє із глибокою інвалідністю. Серед решти є діти із серйозними проблемами розвитку. 8 дітей із підтвердженим фетальним алкогольним синдромом (дитина зазнала впливу алкоголю ще в утробі матері, – ред.), перспективи їх розвитку вкрай сумні», – розповіла вона.
Заступниця директора наголошує, що всі хочуть всиновлювати гарних і здорових або хоча би здорових. Тому, констатує, розраховувати, що цих дітей всиновлять, не доводиться.
Іноземне усиновлення, каже Тетяна Віговська, не є масове і поширене, оскільки воно регламентоване.
«Трьох наших дітей із синдромом Дауна усиновили в Канаду. Вони дуже гарно розвиваються, у них гарні сім’ї… Але іноземне усиновлення – швидше виняток», – додала вона.
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