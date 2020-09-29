Співачка столичного гурту VLASNA, яка народилася в Луцьку, представить в рідному місті книгу
Сьогодні, 05:27
В обласному центрі Волині відбудеться презентація книги “Ефект близькості” Тетяни Власової та зустріч із авторкою
Дійство відбудеться 5 червня, о 18:00 у музейному дворику на вулиці Шопена, 20, - повідомляють організатори.
Презентація книги віршів “Ефект близькості” української поетеси, лідерки рок-гурту VLASNA Тетяни Власової пройде у форматі зустрічі та розмови з авторкою, яка не лише читатиме свої вірші, але й розкаже безліч історій зі свого життя та відповість на найгостріші запитання.
Адже Тетяна Власова - не лише поетеса, співачка, блогерка і громадська діячка, а ще й PR директорка Одеського міжнародного кінофестивалю - одного з найбільших глядацьких кінофестивалів у Східній Європі, а також Української кіноакадемії.
Кілька років тому в Києві Тетяна створила музичний рок-гурт VLASNA, у якому стала солісткою та авторкою пісень. У 2017-му році була номінована на головну музичну премію країни YUNA в номінації “Новий подих української музики”. Торік Тетяна заснувала всеукраїнський літературно-мистецький проект “ІншіВірші”, який розвиває сучасну українську поезію.
А у травні 2021-го Власова випустила свою першу книгу віршів “Ефект близькості”, передмову до якої написав поет Сергій Жадан.
Луцьк стане другим містом після Києва, презентують книгу. Адже саме в Луцьку Тетяна народилась і жила до 16 років.
На зустрічі присутні зможуть поговорити про вірші, музику, кіно, натхнення.
Авторка розкаже:
- як поєднувати в собі творчу особистість і менеджера;
- як поєднувати роботу і творчість так, щоб вони одна одній не шкодили, а допомагали;
- де знаходити час і сили на творчість, коли ти керуєш десятком різних проектів;
- як це - працювати на міжнародному проекті і просувати українське всередині країни і за кордоном;
- як при цьому всьому залишатись при здоровому глузді і зберігати спокій та посмішку;
- як реалізовуватись, чим надихатись і де брати енергію.
І, звісно, лучани почують вірші з книги “Ефект близькості” у живому виконанні авторки.
Організатор зустрічі: PRO Women UA.
Участь у заході можлива за попередньою реєстрацією тут:
https://cutt.ly/0ne03aD.
Вартість участі у презентації - 200 грн (до 5 червня), а в день заходу (5 червня) – 300 гривень.
Монобанк: 4441 1144 1006 2416 (отримувач — Юлія Євпак).
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Дійство відбудеться 5 червня, о 18:00 у музейному дворику на вулиці Шопена, 20, - повідомляють організатори.
Презентація книги віршів “Ефект близькості” української поетеси, лідерки рок-гурту VLASNA Тетяни Власової пройде у форматі зустрічі та розмови з авторкою, яка не лише читатиме свої вірші, але й розкаже безліч історій зі свого життя та відповість на найгостріші запитання.
Адже Тетяна Власова - не лише поетеса, співачка, блогерка і громадська діячка, а ще й PR директорка Одеського міжнародного кінофестивалю - одного з найбільших глядацьких кінофестивалів у Східній Європі, а також Української кіноакадемії.
Кілька років тому в Києві Тетяна створила музичний рок-гурт VLASNA, у якому стала солісткою та авторкою пісень. У 2017-му році була номінована на головну музичну премію країни YUNA в номінації “Новий подих української музики”. Торік Тетяна заснувала всеукраїнський літературно-мистецький проект “ІншіВірші”, який розвиває сучасну українську поезію.
А у травні 2021-го Власова випустила свою першу книгу віршів “Ефект близькості”, передмову до якої написав поет Сергій Жадан.
Луцьк стане другим містом після Києва, презентують книгу. Адже саме в Луцьку Тетяна народилась і жила до 16 років.
На зустрічі присутні зможуть поговорити про вірші, музику, кіно, натхнення.
Авторка розкаже:
- як поєднувати в собі творчу особистість і менеджера;
- як поєднувати роботу і творчість так, щоб вони одна одній не шкодили, а допомагали;
- де знаходити час і сили на творчість, коли ти керуєш десятком різних проектів;
- як це - працювати на міжнародному проекті і просувати українське всередині країни і за кордоном;
- як при цьому всьому залишатись при здоровому глузді і зберігати спокій та посмішку;
- як реалізовуватись, чим надихатись і де брати енергію.
І, звісно, лучани почують вірші з книги “Ефект близькості” у живому виконанні авторки.
Організатор зустрічі: PRO Women UA.
Участь у заході можлива за попередньою реєстрацією тут:
https://cutt.ly/0ne03aD.
Вартість участі у презентації - 200 грн (до 5 червня), а в день заходу (5 червня) – 300 гривень.
Монобанк: 4441 1144 1006 2416 (отримувач — Юлія Євпак).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Співачка столичного гурту VLASNA, яка народилася в Луцьку, представить в рідному місті книгу
Сьогодні, 05:27