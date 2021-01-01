Зловили волинянина, який торгував фальшивими довідками про негативний тест на коронавірус

Волинянина підозрюють у пособництві у виготовленні підроблених довідок про негативний тест на коронавірусСлідство вважає, що молодик у травні 2021 року, змовившись із не встановленим наразі спільником, розміщував у соцмережах оголошення про виготовлення медичних довідок із негативними результатами тесту на захворювання «SARS-Cov-2», знаходив клієнтів та збував їм підроблені довідки, - пише пресслужба обласної прокуратури.Виготовленням довідок займався його спільник, матеріали щодо якого виділили в окреме провадження.У такий спосіб волинянин збув 6 підроблених довідок, ще 17 документів із зазначеними у них відомостями про тих, кому вони призначалися, вилучили у нього працівники поліції під час санкціонованого обшуку автомобіля.Триває досудове розслідування.У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 358 КК України за підроблення документів, збут чи використання підроблених документів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.