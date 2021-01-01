Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 3 червня





По це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 18-23° тепла.



У Луцьку завтар, у четвер, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-11⁰ вдень 19-21⁰.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 3 червня, очікується мінлива хмарність, без опадів.По це повідомляє волинський гідрометцентр.Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 18-23° тепла.У Луцьку завтар, у четвер, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-11⁰ вдень 19-21⁰.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію