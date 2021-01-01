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Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 3 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 3 червня
У Волинській області завтра, 3 червня, очікується мінлива хмарність, без опадів.

По це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 18-23° тепла.

У Луцьку завтар, у четвер, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-11⁰ вдень 19-21⁰.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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