Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 3 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 3 червня, очікується мінлива хмарність, без опадів.
По це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 18-23° тепла.
У Луцьку завтар, у четвер, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-11⁰ вдень 19-21⁰.
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По це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 18-23° тепла.
У Луцьку завтар, у четвер, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-11⁰ вдень 19-21⁰.
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