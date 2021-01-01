Трьох футболісток волинського клубу викликали до збірної України





Про це йдеться в списку гравців, викликаних на навчально-тренувальний збір для підготовки до товариського матчу з командою Японії, - повідомляє



До складу нашої команди увійде 22 гравчинь. Синьо-жовті зберуться 5 червня в Києві одразу після фіналу Кубку України. Згідно з медичним протоколом на всіх представників збірної очікує обов’язкове ПЛР-тестування на COVID-19. Уже наступного дня делегація вирушить до Японії.



Склад національної жіночої збірної України



Воротарі: Ірина Саніна («Житлобуд-1» Харків), Дарина Бондарчук («Житлобуд-2» Харків).



Захисники: Любов Шматко, Анастасія Вороніна, Анна Петрик, Ольга Басанська («Житлобуд-1» Харків), Катерина Корсун, Ірина Подольська, Анастасія Філенко (всі — «Житлобуд-2» Харків), Марина Шайнюк («Ладомир» Володимир-Волинський).



Півзахисники: Ольга Овдійчук, Дар’я Апанащенко, Ірина Кочнєва (всі — «Житлобуд-1» Харків), Яна Калініна, Вероніка Андрухів, Яна Малахова (всі — «Житлобуд-2» Харків), Юлія Христюк («Олд Домініон», США), Христина Перевізник («Ладомир» Володимир-Волинський).



Нападники: Надія Куніна, Ганна Вороніна (обидві — «Житлобуд-1» Харків), Ніколь Козлова («Вірджінія Тех», США), Вікторія Гірин («Ладомир» Володимир-Волинський).



Товариський поєдинок відбудеться в рамках святкування 100-річчя Японської асоціації футболу та з метою підготовки команд до офіційних матчів. Протистояння між збірними Японії та України стане першим в історії цих команд. Гра відбудеться 10 червня в місті Хіросіма на арені Edion Stadium Hiroshima та розпочнеться о 15.15 за місцевим часом (09.15 за Києвом).



Українська збірна цим матчем розпочне підготовку вже до майбутніх протистоянь у кваліфікації чемпіонату світу-2023, які стартують восени поточного року. За результатами жеребкування синьо-жовтим у рамках групи В випало зіграти проти команд Іспанії, Шотландії, Угорщини та Фарерських островів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головна тренерка національної жіночої збірної України Наталія Зінченко викликала до лав збірної трьох гравчинь з володимир-волинського "Ладомира".Про це йдеться в списку гравців, викликаних на навчально-тренувальний збір для підготовки до товариського матчу з командою Японії, - повідомляє Район. Спорт , посилаючись на Всеукраїнську асоціацію жіночого футболу.До складу нашої команди увійде 22 гравчинь. Синьо-жовті зберуться 5 червня в Києві одразу після фіналу Кубку України. Згідно з медичним протоколом на всіх представників збірної очікує обов’язкове ПЛР-тестування на COVID-19. Уже наступного дня делегація вирушить до Японії.Склад національної жіночої збірної УкраїниВоротарі: Ірина Саніна («Житлобуд-1» Харків), Дарина Бондарчук («Житлобуд-2» Харків).Захисники: Любов Шматко, Анастасія Вороніна, Анна Петрик, Ольга Басанська («Житлобуд-1» Харків), Катерина Корсун, Ірина Подольська, Анастасія Філенко (всі — «Житлобуд-2» Харків),Півзахисники: Ольга Овдійчук, Дар’я Апанащенко, Ірина Кочнєва (всі — «Житлобуд-1» Харків), Яна Калініна, Вероніка Андрухів, Яна Малахова (всі — «Житлобуд-2» Харків), Юлія Христюк («Олд Домініон», США),Нападники: Надія Куніна, Ганна Вороніна (обидві — «Житлобуд-1» Харків), Ніколь Козлова («Вірджінія Тех», США),Товариський поєдинок відбудеться в рамках святкування 100-річчя Японської асоціації футболу та з метою підготовки команд до офіційних матчів. Протистояння між збірними Японії та України стане першим в історії цих команд. Гра відбудеться 10 червня в місті Хіросіма на арені Edion Stadium Hiroshima та розпочнеться о 15.15 за місцевим часом (09.15 за Києвом).Українська збірна цим матчем розпочне підготовку вже до майбутніх протистоянь у кваліфікації чемпіонату світу-2023, які стартують восени поточного року. За результатами жеребкування синьо-жовтим у рамках групи В випало зіграти проти команд Іспанії, Шотландії, Угорщини та Фарерських островів.

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