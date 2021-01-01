Дитячий футбольний клуб з Луцька співпрацюватиме київським «Динамо»

Представники ДЮФШ «Динамо» та ФК Адреналін» з Луцька підписали договір про співпрацю.Знакова для дитячого футболу Волині подія відбулась 21 травня, - йдеться на сайті ДЮФК "Адреналін".Клуби будуть співпрацювати у сфері популяризації спорту ,відбору талановитих дітей до секції футболу та їх підготовки за місцем проживання.Завдяки підписаному договру, вихованці ФК “Адреналін”, зможуть потрапити безкоштовно на перегляд та навчання у ДЮФШ “Динамо”Угода між клубами розрахована на два роки з можливістю пролонгації."Партнерська угода з «Динамо» піде на користь і нам, і киянам. Адже динамівські тренери будуть запрошувати нас до себе, ділитися досвідом з нами, а також проводити тренування для дітей нашого клубу у Луцьку. Футболісти нашого клубу будуть мати можливість проводити спільні спаринги та тренувальні збори з з "біло-синіми", - зазначив, президент «Адреналіну»,«Адреналін» заснований у грудні 2011 року в Луцьку. Усе починалося з заняття п’яти дітей. Поступово почали вигравати турніри – це були хлопці 2001 року народження. Потім зрозуміли, що потрібно більше вікових категорій – три, чотири, п’ять… Крок за кроком розвивали клуб і робимо це зараз.Прогрес хлопців помітний, тому що наші вихованці є в «Динамо», «Шахтарі», «Карпатах», «Русі».Про цілі партнерської угоди розповів заступник директора Академії «Динамо» Володимир Жаріков: "Ми хочемо, щоб діти, прагнули грати в нашому клубі. Ще один аспект – спортивний.Президент «Адреналіну» вкладає багато особистих коштів у будівництво баз, полів, розвиток дитячого футболу у місті Луцьк. Нам це цікаво".