Дитячий футбольний клуб з Луцька співпрацюватиме київським «Динамо»
Сьогодні, 02:16
Представники ДЮФШ «Динамо» та ФК Адреналін» з Луцька підписали договір про співпрацю.
Знакова для дитячого футболу Волині подія відбулась 21 травня, - йдеться на сайті ДЮФК "Адреналін".
Клуби будуть співпрацювати у сфері популяризації спорту ,відбору талановитих дітей до секції футболу та їх підготовки за місцем проживання.Завдяки підписаному договру, вихованці ФК “Адреналін”, зможуть потрапити безкоштовно на перегляд та навчання у ДЮФШ “Динамо”
Угода між клубами розрахована на два роки з можливістю пролонгації.
"Партнерська угода з «Динамо» піде на користь і нам, і киянам. Адже динамівські тренери будуть запрошувати нас до себе, ділитися досвідом з нами, а також проводити тренування для дітей нашого клубу у Луцьку. Футболісти нашого клубу будуть мати можливість проводити спільні спаринги та тренувальні збори з з "біло-синіми", - зазначив Андрій Харченко, президент «Адреналіну»,
«Адреналін» заснований у грудні 2011 року в Луцьку. Усе починалося з заняття п’яти дітей. Поступово почали вигравати турніри – це були хлопці 2001 року народження. Потім зрозуміли, що потрібно більше вікових категорій – три, чотири, п’ять… Крок за кроком розвивали клуб і робимо це зараз.Прогрес хлопців помітний, тому що наші вихованці є в «Динамо», «Шахтарі», «Карпатах», «Русі».
Про цілі партнерської угоди розповів заступник директора Академії «Динамо» Володимир Жаріков: "Ми хочемо, щоб діти, прагнули грати в нашому клубі. Ще один аспект – спортивний.Президент «Адреналіну» вкладає багато особистих коштів у будівництво баз, полів, розвиток дитячого футболу у місті Луцьк. Нам це цікаво".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Знакова для дитячого футболу Волині подія відбулась 21 травня, - йдеться на сайті ДЮФК "Адреналін".
Клуби будуть співпрацювати у сфері популяризації спорту ,відбору талановитих дітей до секції футболу та їх підготовки за місцем проживання.Завдяки підписаному договру, вихованці ФК “Адреналін”, зможуть потрапити безкоштовно на перегляд та навчання у ДЮФШ “Динамо”
Угода між клубами розрахована на два роки з можливістю пролонгації.
"Партнерська угода з «Динамо» піде на користь і нам, і киянам. Адже динамівські тренери будуть запрошувати нас до себе, ділитися досвідом з нами, а також проводити тренування для дітей нашого клубу у Луцьку. Футболісти нашого клубу будуть мати можливість проводити спільні спаринги та тренувальні збори з з "біло-синіми", - зазначив Андрій Харченко, президент «Адреналіну»,
«Адреналін» заснований у грудні 2011 року в Луцьку. Усе починалося з заняття п’яти дітей. Поступово почали вигравати турніри – це були хлопці 2001 року народження. Потім зрозуміли, що потрібно більше вікових категорій – три, чотири, п’ять… Крок за кроком розвивали клуб і робимо це зараз.Прогрес хлопців помітний, тому що наші вихованці є в «Динамо», «Шахтарі», «Карпатах», «Русі».
Про цілі партнерської угоди розповів заступник директора Академії «Динамо» Володимир Жаріков: "Ми хочемо, щоб діти, прагнули грати в нашому клубі. Ще один аспект – спортивний.Президент «Адреналіну» вкладає багато особистих коштів у будівництво баз, полів, розвиток дитячого футболу у місті Луцьк. Нам це цікаво".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дитячий футбольний клуб з Луцька співпрацюватиме київським «Динамо»
Сьогодні, 02:16
Створили мультик про життя в ОРДЛО
Сьогодні, 00:15
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00