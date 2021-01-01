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Хто збудував Луцьк? Архітектор Сергій Тимошенко. ВІДЕО*

Хто збудував Луцьк? Архітектор Сергій Тимошенко. ВІДЕО*
Сергій Тимошенко - один із архітекторів, які залишили особливий слід в архітектурі Луцька. Він - співтворець українського модерну, проте на Волині в своїх роботах практикував модернізм.

Про це йдеться на сайті БК Інвестор.

Цей видатний український архітектор приїхав до Луцька у 1930 році із Чехії, де викладав архітектуру в Українській господарській академії. В адміністрації Волинського воєводства він займав посаду головного архітектора сільськогосподарського будівництва, хоча варто пригадати, що за десятиріччя до цього - в 1919-1929 роках - Тимошенко був міністром шляхів в уряді УНР. Паралельно з чиновницькою роботою він займався проектуванням будинків.

Сьогодні в Луцьку збережені 14 будівель, які проектував Сергій Тимошенко, та одна (Ярощука, 16), власником якої він був. Детальніше про цього видатного архітектора та його луцькі роботи - у відео.


«Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.

Переглянути відео про іншого визначного архітектора – Джакомо Бріано, за чим проектом збудували костел святих Петра і Павла можна за цим посиланням. Також є розповідь про архітектора Павла Гіжицького, який спроектував Свято-Троїцький кафедральний собор, що в центрі міста.

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Теги: Інвестор, Луцьк, історія
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