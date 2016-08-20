Створили мультик про життя в ОРДЛО





Про це повідомляє кореспондентка Анна-Вікторія Хорошун.



Мультсеріал, створений Центром прав людини Zmina та студією виробництва відео RealStoriesProduction за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, складається із десяти серій. Робота над проєктом тривала приблизно рік. Всі серії відрізняються між собою у техніці виконання.



"Для мене, як креативного продюсера серіалу, стало величезним випробуванням те, що це взагалі серіал. Тому що я взагалі режисерка анімаційного короткого метра, а не серіалів. І я не знала, чи зможемо ми зробити ці десять серій. Але в нас вийшло", – розповіла Анастасія Фалілеєва, креативна продюсерка проєкту.



У центрі кожної серії - реальні людські історії. А весь проєкт присвячений дослідженню питання, чому люди лишаються жити на тимчасово окупованих територіях.



"Для нас було цінним, що це людські історії. Цікаво було працювати з героями, писати сценарій, бо знаєте придумувати діалоги з голови дуже важко. А у нас в мультиках історії реальних людей, реальні сцени. В деяких мультиках просто мурахи по шкірі", – зауважила Ксенія Кравцова, режисерка проєкту.



Серед героїв серіалу – кримська татарка Муміне Салієва, яка зараз проживає в окупованому Криму. Після затримання чоловіка Сейрана, жінка сама виховує четверо дітей. Окрім того, вона є координаторкою проєкту "Кримське дитинство" та активісткою ініціативи "Кримська солідарність".



"Авжеж, набагато приємніше і радісніше дивитися історії про людину із щасливим хепіендом. Але поки у Криму в цілому по відношенню до кримських татар про це важко говорити. Але маленька та щільна спільнота з тісними горизонтальними зв'язками, які є у Криму, ненасильницькими методами вірить, що такий хепіенд настане. Не тільки завдячуючи внутрішній боротьбі народу, але і за допомогою солідарності, підтримки інших спільнот", – зауважила Салієва.



Незабаром серіал "Всі, хто хотіли, поїхали?" покажуть на регіональних каналах Суспільного мовника. Переглянути всі серії можна також каналі продакшену у YouTube.

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