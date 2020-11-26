Депутати Рівненської облради влаштували масову бійку. ВІДЕО





Детальніше про це розповідає



Ключовим питанням на сесії обласної ради стали гроші. А такі питання частіше всього переростають у справжні протистояння. На відео, буквально, бійка та штурханина, яка виникла під час обговорення питання про зарплати медиків та скорочення ставок.



Нагадаємо, на Рівненщині утворили департамент охорони здоров’я та цивільного захисту. Відповідне розпорядження ще у березні підписав очільник краю Віталій Коваль. Втім обласна бюджетна комісія відмовилась визнавати розпорядником коштів новий департамент.







Як повідомив журналіст Влад Пєрязєв, який був присутній на сесії, депутати й правда побились, а голови фракцій пішли на перерву аби домовитись до чогось.



"Головний меседеж – людям треба зарплати виплатити. Обласні обранці наполягають на тому, щоб департамент розформували і знову утворили два управління – цивільного захисту населення та охорони здоров’я. Мовляв, тоді грошей дадуть. Але юристи зазначають що цей процес розформування може тривати 2-3 місяці. Представники станції переливання крові кажуть, що не отримали аванс, зарплату за травень і тепер є загроза не отримати кошти у червні. Така ж ситуація із МСЕКами", - сказав журналіст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час сесії Рівненської обласної ради обранці громади влаштували масову бійку.Детальніше про це розповідає Час-Дій Ключовим питанням на сесії обласної ради стали гроші. А такі питання частіше всього переростають у справжні протистояння. На відео, буквально, бійка та штурханина, яка виникла під час обговорення питання про зарплати медиків та скорочення ставок.Нагадаємо, на Рівненщині утворили департамент охорони здоров’я та цивільного захисту. Відповідне розпорядження ще у березні підписав очільник краю Віталій Коваль. Втім обласна бюджетна комісія відмовилась визнавати розпорядником коштів новий департамент.Як повідомив журналіст Влад Пєрязєв, який був присутній на сесії, депутати й правда побились, а голови фракцій пішли на перерву аби домовитись до чогось."Головний меседеж – людям треба зарплати виплатити. Обласні обранці наполягають на тому, щоб департамент розформували і знову утворили два управління – цивільного захисту населення та охорони здоров’я. Мовляв, тоді грошей дадуть. Але юристи зазначають що цей процес розформування може тривати 2-3 місяці. Представники станції переливання крові кажуть, що не отримали аванс, зарплату за травень і тепер є загроза не отримати кошти у червні. Така ж ситуація із МСЕКами", - сказав журналіст.

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