Назвали секретну функцію Android, яку замовчував Google





Про це повідомляє



Йдеться про прихований ігровий режим, який знаходиться в настройках меню «Цифрове благополуччя». Щоб отримати до нього доступ, потрібно відкрити розділ «Цифрове благополуччя - Не турбувати - Розклади».



У меню, з'явиться розділ, де можна налаштувати оптимізацію пристрою в іграх, запустити потокову передачу на YouTube і відобразити лічильник кадрів в секунду.



Однак це може не працювати або з’являтися у всіх, оскільки деякі користувачі соціальних мереж повідомляють, що не бачать цього або він не працює. Незважаючи на це, у Google є достатньо часу, щоб внести зміни, оскільки Android 12 буде офіційно випущений десь восени.



Раніше дослідники з Check Point Research повідомили про виявлення ряду серйозних проблем в конфігурації популярних Android-додатків, через що дані 100 млн користувачів виявилися відкритими для збору. Йдеться про 23 популярні програми, серед яких додаток для виклику таксі, фоторедактор, сервіс для запису екрану і ін.



Check Point розкрили всього п'ять з них - Screen Recorder, iFax, Astro Guru, Logo Maker і T'Leva. Кількість скачувань цих додатків в Google Play варіюється від 10 тис. до 10 млн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Android 12 виявили секретну функцію, за допомогою якої можна, зокрема, налаштувати оптимізацію пристрою в іграх.Про це повідомляє Главком , посилаючись на видання BGR.Йдеться про прихований ігровий режим, який знаходиться в настройках меню «Цифрове благополуччя». Щоб отримати до нього доступ, потрібно відкрити розділ «Цифрове благополуччя - Не турбувати - Розклади».У меню, з'явиться розділ, де можна налаштувати оптимізацію пристрою в іграх, запустити потокову передачу на YouTube і відобразити лічильник кадрів в секунду.Однак це може не працювати або з’являтися у всіх, оскільки деякі користувачі соціальних мереж повідомляють, що не бачать цього або він не працює. Незважаючи на це, у Google є достатньо часу, щоб внести зміни, оскільки Android 12 буде офіційно випущений десь восени.Раніше дослідники з Check Point Research повідомили про виявлення ряду серйозних проблем в конфігурації популярних Android-додатків, через що дані 100 млн користувачів виявилися відкритими для збору. Йдеться про 23 популярні програми, серед яких додаток для виклику таксі, фоторедактор, сервіс для запису екрану і ін.Check Point розкрили всього п'ять з них - Screen Recorder, iFax, Astro Guru, Logo Maker і T'Leva. Кількість скачувань цих додатків в Google Play варіюється від 10 тис. до 10 млн.

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