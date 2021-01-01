Ковельчани додатково платитимуть за полив ділянок





Ковельське управління водопровідно-каналізаційного-господарства «Ковельводоканал» нагадує, що з 1 травня по 1 вересня - абоненти приватного сектору, у яких відсутні лічильники, платитимуть за полив присадибних ділянок, - пише



З початком весняно-літнього сезону споживання води приватним сектором значно збільшується, адже власники присадибних ділянок використовують її для поливу городів, клумб, теплиць, проте відповідного збільшення фінансових надходжень за реалізовану воду підприємство не отримує. Це пов'язано із тим, що частина власників приватного сектору, яка не має лічильників, збільшуючи споживання води, сплачує не за фактичне її використання, а за середньою нормою. Недоотримання значних коштів лягає на плечі підприємства неприпустимими втратами, які погіршують фінансовий стан та завдають збитків підприємству.



Тому, з настанням літніх польових робіт – з 1 травня по 1 вересня, - абонентам приватного сектору, у яких відсутні лічильники, підприємство буде проводити нарахування плати за полив садів, присадибних ділянок, городів та теплиць, тощо.



Нарахування плати за полив присадибних ділянок проводиться відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. №190, рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради №318 від 09.08.2012р. (додатоку №2) та відповідно до рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради №348 від 11.12.2020р. про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.



Плата за воду, яка використовується для поливу присадибних ділянок, зелених насаджень та газонів, здійснюється споживачами відповідно до показників приладів обліку або норм водоспоживання.



У випадку відсутності приладу обліку води нарахування за послугу проводяться з розрахунку 15 м3 в місяць на 100 м2 площі поливу. (відповідно до таблиці А.1 додатка «А» до ДБН В.2.5 -74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»).



З метою раціонального водокористування та здійснення нарахувань за фактичне водоспоживання, рекомендуємо встановлювати індивідуальні прилади облік

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі приватного сектора у Ковелі протягом 4 місяців платитимуть за полив присадибних ділянок.Ковельське управління водопровідно-каналізаційного-господарства «Ковельводоканал» нагадує, що з 1 травня по 1 вересня - абоненти приватного сектору, у яких відсутні лічильники, платитимуть за полив присадибних ділянок, - пише КовельPost. З початком весняно-літнього сезону споживання води приватним сектором значно збільшується, адже власники присадибних ділянок використовують її для поливу городів, клумб, теплиць, проте відповідного збільшення фінансових надходжень за реалізовану воду підприємство не отримує. Це пов'язано із тим, що частина власників приватного сектору, яка не має лічильників, збільшуючи споживання води, сплачує не за фактичне її використання, а за середньою нормою. Недоотримання значних коштів лягає на плечі підприємства неприпустимими втратами, які погіршують фінансовий стан та завдають збитків підприємству.Тому, з настанням літніх польових робіт – з 1 травня по 1 вересня, - абонентам приватного сектору, у яких відсутні лічильники, підприємство буде проводити нарахування плати за полив садів, присадибних ділянок, городів та теплиць, тощо.Нарахування плати за полив присадибних ділянок проводиться відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. №190, рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради №318 від 09.08.2012р. (додатоку №2) та відповідно до рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради №348 від 11.12.2020р. про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.Плата за воду, яка використовується для поливу присадибних ділянок, зелених насаджень та газонів, здійснюється споживачами відповідно до показників приладів обліку або норм водоспоживання.У випадку відсутності приладу обліку води нарахування за послугу проводяться з розрахунку 15 м3 в місяць на 100 м2 площі поливу. (відповідно до таблиці А.1 додатка «А» до ДБН В.2.5 -74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»).З метою раціонального водокористування та здійснення нарахувань за фактичне водоспоживання, рекомендуємо встановлювати індивідуальні прилади облік

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