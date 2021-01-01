Україномовна пісня вперше в історії потрапила до престижного рейтингу Billboard





Їхній "Шум" посів 80 місце у чарті Global 200 Excl. US (за винятком США), - пише

Саме із цією піснею Go_A виступив на цьогорічному Євробаченні. Хоча український гурт отримав на конкурсі лише 5 місце, після нього пісня потрапила в топи чартів музичних сервісів iTunes, Apple Music та Spotify.



Після Євробачення у багатьох країнах композиція увійшла до першої десятки рейтингів Apple Music. Зокрема, у Литві (4 місце), Нідерландах (6 місце), Естонії (7 місце), Швеції (8 місце), Фінляндії (10 місце).



Також "Шум" потрапив до списку топ-50 найвірусніших пісень сервісу Spotify (2 місце).



Ця пісня збурила справжні баталії у соцмережах. Хтось побачив у ній заклики до легалізації марихуани, хтось - мало не лайку на адресу "зеленої влади", а кліп до неї називали протестом проти коронавірусного карантину. Але вокалістка Go_A Катерина Павленко пояснювала, що "Шум" - це пісня на основі хороводу, однойменної гри-веснянки.



На Євробаченні Україна посіла 5-те місце за сумою балів від журі країн-учасниць та голосів телеглядачів.



При цьому якби результат конкурсу визначали виключно глядачі, то пісня "Шум" опинилася б на другій сходинці.



Через це в мережі лунало багато критики на адресу журі, які, на думку багатьох інтернет-користувачів, відібрали в Go_A можливість посісти вище місце в конкурсі.



Переможцем Євробачення зрештою став італійський гурт Maneskin з піснею Zitti e Buoni.



Cоліст гурту Даміано Давид на запитання, хто був його фаворитом, заявляв, що вболівав за Україну: "Україна. Неймовірно", - сказав він під час пресконференції.

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Саме із цією піснею Go_A виступив на цьогорічному Євробаченні. Хоча український гурт отримав на конкурсі лише 5 місце, після нього пісня потрапила в топи чартів музичних сервісів iTunes, Apple Music та Spotify.Після Євробачення у багатьох країнах композиція увійшла до першої десятки рейтингів Apple Music. Зокрема, у Литві (4 місце), Нідерландах (6 місце), Естонії (7 місце), Швеції (8 місце), Фінляндії (10 місце).Також "Шум" потрапив до списку топ-50 найвірусніших пісень сервісу Spotify (2 місце).Ця пісня збурила справжні баталії у соцмережах. Хтось побачив у ній заклики до легалізації марихуани, хтось - мало не лайку на адресу "зеленої влади", а кліп до неї називали протестом проти коронавірусного карантину. Але вокалістка Go_A Катерина Павленко пояснювала, що "Шум" - це пісня на основі хороводу, однойменної гри-веснянки.На Євробаченні Україна посіла 5-те місце за сумою балів від журі країн-учасниць та голосів телеглядачів.При цьому якби результат конкурсу визначали виключно глядачі, то пісня "Шум" опинилася б на другій сходинці.Через це в мережі лунало багато критики на адресу журі, які, на думку багатьох інтернет-користувачів, відібрали в Go_A можливість посісти вище місце в конкурсі.Переможцем Євробачення зрештою став італійський гурт Maneskin з піснею Zitti e Buoni.Cоліст гурту Даміано Давид на запитання, хто був його фаворитом, заявляв, що вболівав за Україну: "Україна. Неймовірно", - сказав він під час пресконференції.

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