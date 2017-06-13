На Львівщині лікарка вимагала хабарі з атовців за оформлення інвалідності





Лікаря затримали на одержанні 8 тисяч доларів хабара. Кошти вилучено в ході проведення обшуку за її місцем проживання. Про це повідомляє



За даними слідства, лікар вимагала та одержала 8 тис. дол. хабара за вирішення питання щодо призначення учаснику АТО групи інвалідності, яка пов’язана з участю в бойових діях.



Як розповіли в Службі безпеки України, за "грошову винагороду" лікар допомагала в оформленні інвалідності для учасників АТО/ООС, а у деяких випадках вимагала гроші навіть із тих осіб, які мали законні підстави на отримання інвалідності.



"Оперативники спецслужби встановили, що корупційна схема працювала ще на етапі формування первинних документів. На свої "послуги" зловмисниця встановила різні розцінки. Зокрема, задокументовано, що вона оцінила зміну групи інвалідності пораненому бійцю у $8 тис.", - зазначили в СБУ.



Правоохоронці затримали лікарку в порядку ст. 208 КК України, зазначили в прокуратурі.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу. Готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.



Зазначається, що отримані кошти виявили та вилучили в ході проведення обшуку за місцем проживання затриманої.



В СБУ додали, що наразі перевіряється причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб госпіталю, військового комісаріату та МСЕК м. Львів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці затримали лікаря Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи на одержанні 8 тис. дол. неправомірної вигоди за призначення учаснику АТО групи інвалідності.Лікаря затримали на одержанні 8 тисяч доларів хабара. Кошти вилучено в ході проведення обшуку за її місцем проживання. Про це повідомляє УНІАН , посилаючись на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.За даними слідства, лікар вимагала та одержала 8 тис. дол. хабара за вирішення питання щодо призначення учаснику АТО групи інвалідності, яка пов’язана з участю в бойових діях.Як розповіли в Службі безпеки України, за "грошову винагороду" лікар допомагала в оформленні інвалідності для учасників АТО/ООС, а у деяких випадках вимагала гроші навіть із тих осіб, які мали законні підстави на отримання інвалідності."Оперативники спецслужби встановили, що корупційна схема працювала ще на етапі формування первинних документів. На свої "послуги" зловмисниця встановила різні розцінки. Зокрема, задокументовано, що вона оцінила зміну групи інвалідності пораненому бійцю у $8 тис.", - зазначили в СБУ.Правоохоронці затримали лікарку в порядку ст. 208 КК України, зазначили в прокуратурі.Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу. Готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.Зазначається, що отримані кошти виявили та вилучили в ході проведення обшуку за місцем проживання затриманої.В СБУ додали, що наразі перевіряється причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб госпіталю, військового комісаріату та МСЕК м. Львів.

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