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На Київщині під час пожежі на птахофермі згоріло 2 тисячі курей. ВІДЕО

На Київщині під час пожежі на птахофермі згоріло 2 тисячі курей. ВІДЕО
На Київщині сталася пожежа на одній із місцевиї птахофабрик, яка знаходиться в селі Краснянка.

Після виклику до місця виклику направили черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира, - йдеться на сайті ДСНС.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить господарча будівля.

Пожежу локалізовали об 11:38 та повністю ліквідовали о 11:59.

Вогонь знищив дві тисячі курей-бройлерів, 1 т. комбікорму, 0.5 т. кукурудзи та 2 морозильні камери.

На місці пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.



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Теги: пожежа
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