На Київщині під час пожежі на птахофермі згоріло 2 тисячі курей. ВІДЕО





Після виклику до місця виклику направили черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира, - йдеться на сайті ДСНС.



По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить господарча будівля.



Пожежу локалізовали об 11:38 та повністю ліквідовали о 11:59.



Вогонь знищив дві тисячі курей-бройлерів, 1 т. комбікорму, 0.5 т. кукурудзи та 2 морозильні камери.



На місці пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.



Причина пожежі встановлюється.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Київщині сталася пожежа на одній із місцевиї птахофабрик, яка знаходиться в селі Краснянка.Після виклику до місця виклику направили черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира, - йдеться на сайті ДСНС.По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить господарча будівля.Пожежу локалізовали об 11:38 та повністю ліквідовали о 11:59.Вогонь знищив дві тисячі курей-бройлерів, 1 т. комбікорму, 0.5 т. кукурудзи та 2 морозильні камери.На місці пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.Причина пожежі встановлюється.

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