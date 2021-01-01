На Київщині під час пожежі на птахофермі згоріло 2 тисячі курей. ВІДЕО
Сьогодні, 04:23
На Київщині сталася пожежа на одній із місцевиї птахофабрик, яка знаходиться в селі Краснянка.
Після виклику до місця виклику направили черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира, - йдеться на сайті ДСНС.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить господарча будівля.
Пожежу локалізовали об 11:38 та повністю ліквідовали о 11:59.
Вогонь знищив дві тисячі курей-бройлерів, 1 т. комбікорму, 0.5 т. кукурудзи та 2 морозильні камери.
На місці пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
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Після виклику до місця виклику направили черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира, - йдеться на сайті ДСНС.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить господарча будівля.
Пожежу локалізовали об 11:38 та повністю ліквідовали о 11:59.
Вогонь знищив дві тисячі курей-бройлерів, 1 т. комбікорму, 0.5 т. кукурудзи та 2 морозильні камери.
На місці пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
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