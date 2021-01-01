Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:43
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2 581 людини, зафіксували 102 летальних випадки, 9405 пацієнтів одужали.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 3 червня.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 209 417 осіб, з них 2 072 091 одужали, летальних випадків — 50 959.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 529 випадків;
Вінницька область – 30 випадків;
Волинська область – 77 випадків;
Дніпропетровська область – 177 випадків;
Донецька область – 120 випадків;
Житомирська область – 79 випадків;
Закарпатська область – 48 випадків;
Запорізька область – 182 випадки;
Івано-Франківська область – 57 випадків;
Київська область – 143 випадки;
Кіровоградська область – 30 випадків;
Луганська область – 48 випадків;
Львівська область – 154 випадки;
Миколаївська область – 65 випадків;
Одеська область – 50 випадків;
Полтавська область – 40 випадків;
Рівненська область – 110 випадків;
Сумська область – 78 випадків;
Тернопільська область – 51 випадок;
Харківська область – 134 випадки;
Херсонська область – 92 випадки;
Хмельницька область – 79 випадків;
Черкаська область – 75 випадків;
Чернівецька область – 53 випадки;
Чернігівська область – 80 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 3 червня.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 209 417 осіб, з них 2 072 091 одужали, летальних випадків — 50 959.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 529 випадків;
Вінницька область – 30 випадків;
Волинська область – 77 випадків;
Дніпропетровська область – 177 випадків;
Донецька область – 120 випадків;
Житомирська область – 79 випадків;
Закарпатська область – 48 випадків;
Запорізька область – 182 випадки;
Івано-Франківська область – 57 випадків;
Київська область – 143 випадки;
Кіровоградська область – 30 випадків;
Луганська область – 48 випадків;
Львівська область – 154 випадки;
Миколаївська область – 65 випадків;
Одеська область – 50 випадків;
Полтавська область – 40 випадків;
Рівненська область – 110 випадків;
Сумська область – 78 випадків;
Тернопільська область – 51 випадок;
Харківська область – 134 випадки;
Херсонська область – 92 випадки;
Хмельницька область – 79 випадків;
Черкаська область – 75 випадків;
Чернівецька область – 53 випадки;
Чернігівська область – 80 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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