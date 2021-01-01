Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 3 червня.



Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 209 417 осіб, з них 2 072 091 одужали, летальних випадків — 50 959.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 529 випадків;

Вінницька область – 30 випадків;

Волинська область – 77 випадків;

Дніпропетровська область – 177 випадків;

Донецька область – 120 випадків;

Житомирська область – 79 випадків;

Закарпатська область – 48 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 57 випадків;

Київська область – 143 випадки;

Кіровоградська область – 30 випадків;

Луганська область – 48 випадків;

Львівська область – 154 випадки;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 50 випадків;

Полтавська область – 40 випадків;

Рівненська область – 110 випадків;

Сумська область – 78 випадків;

Тернопільська область – 51 випадок;

Харківська область – 134 випадки;

Херсонська область – 92 випадки;

Хмельницька область – 79 випадків;

Черкаська область – 75 випадків;

Чернівецька область – 53 випадки;

Чернігівська область – 80 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2 581 людини, зафіксували 102 летальних випадки, 9405 пацієнтів одужали.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 3 червня.Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 209 417 осіб, з них 2 072 091 одужали, летальних випадків — 50 959.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 529 випадків;Вінницька область – 30 випадків;Волинська область – 77 випадків;Дніпропетровська область – 177 випадків;Донецька область – 120 випадків;Житомирська область – 79 випадків;Закарпатська область – 48 випадків;Запорізька область – 182 випадки;Івано-Франківська область – 57 випадків;Київська область – 143 випадки;Кіровоградська область – 30 випадків;Луганська область – 48 випадків;Львівська область – 154 випадки;Миколаївська область – 65 випадків;Одеська область – 50 випадків;Полтавська область – 40 випадків;Рівненська область – 110 випадків;Сумська область – 78 випадків;Тернопільська область – 51 випадок;Харківська область – 134 випадки;Херсонська область – 92 випадки;Хмельницька область – 79 випадків;Черкаська область – 75 випадків;Чернівецька область – 53 випадки;Чернігівська область – 80 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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