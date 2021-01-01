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Долар і євро продовжують падіння: курс валют у Луцьку станом на 3 червня

Долар і євро продовжують падіння: курс валют у Луцьку станом на 3 червня
Курс долара у Луцьку станом на 3 червня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 27.25, а продаж – 27.35.

Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.37.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.43.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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