Долар і євро продовжують падіння: курс валют у Луцьку станом на 3 червня
Сьогодні, 09:14
Курс долара у Луцьку станом на 3 червня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 27.25, а продаж – 27.35.
Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.37.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.43.
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Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.37.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.43.
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