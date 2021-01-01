77 нових та 2 летальних випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:19
За останню добу на Волині зареєстрували 77 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2, медпрацівників — 4).
Одужало за добу – 222 особи, летальних випадків – 2, про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
За весь час пандемії в області зареєстрували 61 469 підтверджених випадків COVID-19, з них 3186 у дітей та 3589 у медичних працівників. Одужало 58361 особа, з них 2860 дітей та 3304 медичних працівники. 1160 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.
Кількість активних хворих – 1948.
За період епідемічного спостереження зареєстрували 69233 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 124 повідомлення про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 244 100 осіб. За минулу добу обстежили 652 особи, в тому числі лабораторіями закладів охорони здоров’я – 48 та приватними лабораторіями – 58.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 167 507 осіб. За минулу добу обстежили 323 особи, в тому числі лабораторіями закладів охорони здоров’я – 310 та приватними лабораторіями – 5.
Проти COVID-19 за добу 2 червня 2021 року провели 386 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 26 068 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2655 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Одужало за добу – 222 особи, летальних випадків – 2, про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
За весь час пандемії в області зареєстрували 61 469 підтверджених випадків COVID-19, з них 3186 у дітей та 3589 у медичних працівників. Одужало 58361 особа, з них 2860 дітей та 3304 медичних працівники. 1160 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.
Кількість активних хворих – 1948.
За період епідемічного спостереження зареєстрували 69233 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 124 повідомлення про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 244 100 осіб. За минулу добу обстежили 652 особи, в тому числі лабораторіями закладів охорони здоров’я – 48 та приватними лабораторіями – 58.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 167 507 осіб. За минулу добу обстежили 323 особи, в тому числі лабораторіями закладів охорони здоров’я – 310 та приватними лабораторіями – 5.
Проти COVID-19 за добу 2 червня 2021 року провели 386 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 26 068 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2655 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 17-річна дівчина викрала гаманець у родички, з якою разом відпочивала у барі
Сьогодні, 09:54
77 нових та 2 летальних випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:19
Картинки з Pinterest оживають: чим вражає луцький виробник меблів на замовлення KOMBINAT*
Сьогодні, 09:10