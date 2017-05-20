вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні овочі стали дешевшими, а фрукти – здорожчали: які нині ціни

В Україні овочі стали дешевшими, а фрукти – здорожчали: які нині ціни
Від минулого року в Україні овочі - подешевшали, а фрукти навпаки - здорожчали. Такі дані озвучили в Міністерстві агрополітики.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, у квітні цього року відомство зафіксувало зниження ціни на цибулю, капусту та картоплю майже на третину. Водночас морква та буряк здорожчали майже вдвічі. Фрукти додали в ціні на пів відсотка. У Міністерстві це пояснюють погодними умовами і відсутністю раннього врожаю.

Як подешевшали овочі у 2021 році та яка нині їхня вартість:

цибуля – 4 грн/кг;
капуста – 4 грн/кг;
картопля – 6,50 грн/кг;
морква – 7 грн/кг;
буряк – 8 грн/кг.

Так, раніше Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило, що в Україні у квітні 2021 року порівняно з квітнем минулого року харчові продукти та напої здорожчали на 9,4%. Найбільше додали в ціні яйця, соняшникова олія, цукор і хліб. Єдина категорія продуктів, на які ціни знизилися, - це овочі, вартість яких у квітні була на 12% менше, ніж роком раніше. Водночас фрукти незначно подорожчали (на 0,5%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: овочі, фрукти, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У аварії на Волині тяжко травмувався водій Opel
Сьогодні, 10:02
На Волині 17-річна дівчина викрала гаманець у родички, з якою разом відпочивала у барі
Сьогодні, 09:54
В Україні овочі стали дешевшими, а фрукти – здорожчали: які нині ціни
Сьогодні, 09:36
77 нових та 2 летальних випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:19
Долар і євро продовжують падіння: курс валют у Луцьку станом на 3 червня
Сьогодні, 09:14
Схожі новини
В Україні подорожчають фрукти та овочі В Україні подорожчають фрукти та овочі
20 травень, 2017, 09:18
В Україні четвертий тиждень поспіль падають ціни на овочі В Україні четвертий тиждень поспіль падають ціни на овочі
11 березень, 2016, 15:21
В Україні подешевшали фрукти та овочі В Україні подешевшали фрукти та овочі
08 червень, 2015, 22:00
В Україні подешевшали яблука та банани В Україні подешевшали яблука та банани
31 грудень, 2020, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Після зупинки колеса огляду у центральному парку Луцька знову перевіряють атракціони
Сьогодні, 10:17
 0
У аварії на Волині тяжко травмувався водій Opel
Сьогодні, 10:02
 0
Як пришвидшити пошук співробітників: 5 підказок*
Сьогодні, 10:00
 0
На Волині 17-річна дівчина викрала гаманець у родички, з якою разом відпочивала у барі
Сьогодні, 09:54
 0
В Україні овочі стали дешевшими, а фрукти – здорожчали: які нині ціни
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8