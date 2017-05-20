В Україні овочі стали дешевшими, а фрукти – здорожчали: які нині ціни





Про це розповіли в ефірі



Так, у квітні цього року відомство зафіксувало зниження ціни на цибулю, капусту та картоплю майже на третину. Водночас морква та буряк здорожчали майже вдвічі. Фрукти додали в ціні на пів відсотка. У Міністерстві це пояснюють погодними умовами і відсутністю раннього врожаю.



Як подешевшали овочі у 2021 році та яка нині їхня вартість:



цибуля – 4 грн/кг;

капуста – 4 грн/кг;

картопля – 6,50 грн/кг;

морква – 7 грн/кг;

буряк – 8 грн/кг.



Так, раніше Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило, що в Україні у квітні 2021 року порівняно з квітнем минулого року харчові продукти та напої здорожчали на 9,4%. Найбільше додали в ціні яйця, соняшникова олія, цукор і хліб. Єдина категорія продуктів, на які ціни знизилися, - це овочі, вартість яких у квітні була на 12% менше, ніж роком раніше. Водночас фрукти незначно подорожчали (на 0,5%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від минулого року в Україні овочі - подешевшали, а фрукти навпаки - здорожчали. Такі дані озвучили в Міністерстві агрополітики.Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" Так, у квітні цього року відомство зафіксувало зниження ціни на цибулю, капусту та картоплю майже на третину. Водночас морква та буряк здорожчали майже вдвічі. Фрукти додали в ціні на пів відсотка. У Міністерстві це пояснюють погодними умовами і відсутністю раннього врожаю.Як подешевшали овочі у 2021 році та яка нині їхня вартість:цибуля – 4 грн/кг;капуста – 4 грн/кг;картопля – 6,50 грн/кг;морква – 7 грн/кг;буряк – 8 грн/кг.Так, раніше Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило, що в Україні у квітні 2021 року порівняно з квітнем минулого року харчові продукти та напої здорожчали на 9,4%. Найбільше додали в ціні яйця, соняшникова олія, цукор і хліб. Єдина категорія продуктів, на які ціни знизилися, - це овочі, вартість яких у квітні була на 12% менше, ніж роком раніше. Водночас фрукти незначно подорожчали (на 0,5%).

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