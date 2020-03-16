На Волині 17-річна дівчина викрала гаманець у родички, з якою разом відпочивала у барі





Дівчина розповіла, що гаманець, у якому були 1500 гривень, золоті сережки та ланцюжок зникли з поліетиленового пакета, - пише газета



По "гарячих" слідах працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького районного управління ГУНП у Волинській області встановили, що цього дня потерпіла разом зі своєю 17-річною родичкою перед поїздкою додому в Борисковичі відпочивали в одному з горохівських барів. Там неповнолітня й поцупила в родички гаманець із грошима й коштовностями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-річна жителька Борисковичів повідомила до поліції, що на автостанції в Горохові її обікрали.Дівчина розповіла, що гаманець, у якому були 1500 гривень, золоті сережки та ланцюжок зникли з поліетиленового пакета, - пише газета Волинь-нова.

По "гарячих" слідах працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького районного управління ГУНП у Волинській області встановили, що цього дня потерпіла разом зі своєю 17-річною родичкою перед поїздкою додому в Борисковичі відпочивали в одному з горохівських барів. Там неповнолітня й поцупила в родички гаманець із грошима й коштовностями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію