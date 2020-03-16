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На Волині 17-річна дівчина викрала гаманець у родички, з якою разом відпочивала у барі

На Волині 17-річна дівчина викрала гаманець у родички, з якою разом відпочивала у барі
21-річна жителька Борисковичів повідомила до поліції, що на автостанції в Горохові її обікрали.

Дівчина розповіла, що гаманець, у якому були 1500 гривень, золоті сережки та ланцюжок зникли з поліетиленового пакета, - пише газета Волинь-нова.


По "гарячих" слідах працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького районного управління ГУНП у Волинській області встановили, що цього дня потерпіла разом зі своєю 17-річною родичкою перед поїздкою додому в Борисковичі відпочивали в одному з горохівських барів. Там неповнолітня й поцупила в родички гаманець із грошима й коштовностями.

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Теги: крадіжка, родичка, Волинь, бар, гаманець
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