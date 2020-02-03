У аварії на Волині тяжко травмувався водій Opel





Як стало відомо Інформаційному агентству



На місці аварії працювали медики та правоохоронці.



Як зазначив директор «Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль, причиною виклику швидкої було повідомлення про те, що на дорозі між селами Колпитів і Озерці автомобіль злетів у кювет. Коли бригада медиків прибула на місце події - там було двоє постраждалих, 1988 і 1964 років народження.



У 33-річного чоловіка попередньо діагностували відкриту черепно-мозкову травму та церебральну кому, а у іншого постраждалого забійні садна. Обох чоловіків госпіталізували у Горохівську центральну районну лікарню.



У місцевій лікарні стан 33-річного постраждалого стабілізували та у тяжкому стані бригадою швидкої доставили у Волинську обласну клінічну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині Opel злетів у кювет, постраждав водій та пасажир автомобіля.Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини , дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 червня в першій половині дня поблизу села Колпитів.На місці аварії працювали медики та правоохоронці.Як зазначив директор «Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», причиною виклику швидкої було повідомлення про те, що на дорозі між селами Колпитів і Озерці автомобіль злетів у кювет. Коли бригада медиків прибула на місце події - там було двоє постраждалих, 1988 і 1964 років народження.У 33-річного чоловіка попередньо діагностували відкриту черепно-мозкову травму та церебральну кому, а у іншого постраждалого забійні садна. Обох чоловіків госпіталізували у Горохівську центральну районну лікарню.У місцевій лікарні стан 33-річного постраждалого стабілізували та у тяжкому стані бригадою швидкої доставили у Волинську обласну клінічну лікарню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію