вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У аварії на Волині тяжко травмувався водій Opel

У аварії на Волині тяжко травмувався водій Opel
На Волині Opel злетів у кювет, постраждав водій та пасажир автомобіля.

Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини, дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 червня в першій половині дня поблизу села Колпитів.

На місці аварії працювали медики та правоохоронці.

Як зазначив директор «Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль, причиною виклику швидкої було повідомлення про те, що на дорозі між селами Колпитів і Озерці автомобіль злетів у кювет. Коли бригада медиків прибула на місце події - там було двоє постраждалих, 1988 і 1964 років народження.

У 33-річного чоловіка попередньо діагностували відкриту черепно-мозкову травму та церебральну кому, а у іншого постраждалого забійні садна. Обох чоловіків госпіталізували у Горохівську центральну районну лікарню.

У місцевій лікарні стан 33-річного постраждалого стабілізували та у тяжкому стані бригадою швидкої доставили у Волинську обласну клінічну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Opel, кювет, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після зупинки колеса огляду у центральному парку Луцька знову перевіряють атракціони
Сьогодні, 10:17
У аварії на Волині тяжко травмувався водій Opel
Сьогодні, 10:02
На Волині 17-річна дівчина викрала гаманець у родички, з якою разом відпочивала у барі
Сьогодні, 09:54
В Україні овочі стали дешевшими, а фрукти – здорожчали: які нині ціни
Сьогодні, 09:36
77 нових та 2 летальних випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
На Волині автомобіль з’їхав у кювет і загорівся: троє людей – у лікарні На Волині автомобіль з’їхав у кювет і загорівся: троє людей – у лікарні
03 лютий, 2020, 12:34
У Рожищенському районі автівка злетіла у кювет: травмувався водій. ФОТО У Рожищенському районі автівка злетіла у кювет: травмувався водій. ФОТО
28 грудень, 2019, 13:56
На Волині BMW X5 злетів у кювет: водій – у реанімації На Волині BMW X5 злетів у кювет: водій – у реанімації
05 листопад, 2019, 11:12
На Волині водій з Прикарпаття влетів у кювет і перевернувся На Волині водій з Прикарпаття влетів у кювет і перевернувся
30 жовтень, 2019, 08:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Після зупинки колеса огляду у центральному парку Луцька знову перевіряють атракціони
Сьогодні, 10:17
 0
У аварії на Волині тяжко травмувався водій Opel
Сьогодні, 10:02
 0
Як пришвидшити пошук співробітників: 5 підказок*
Сьогодні, 10:00
 0
На Волині 17-річна дівчина викрала гаманець у родички, з якою разом відпочивала у барі
Сьогодні, 09:54
 0
В Україні овочі стали дешевшими, а фрукти – здорожчали: які нині ціни
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8