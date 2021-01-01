Затурцівська сільська рада хоче приєднатися до Луцького району
Сьогодні, 10:29
Затурцівська сільська рада звернулася до Верховної Ради із проханням приєднати її до Луцького району. Наразі вона є частиною Володимир-Волинського району. Таке рішення прийняли на сесії сільради 9 квітня 2021 року.
Про це йдеться на сайті Луцької райради.
Колективний депутатський запит підтримали 16 депутатів із 21.
«Сільський голова та депутати неодноразово зверталися з клопотанням до народних депутатів з проханням при розгляді питань про утворення та ліквідацію районів врахувати побажання жителів громади та включити Затурцівську сільську раду до Луцького району Волинської області. Підставою для цього є близьке територіальне розміщення населених пунктів та сполучення з містом Луцьк», - йдеться у зверненні.
Голова Затурцівської територіальної громади Юрій Ковальчук підтримує депутатську ініціативу та каже, що Затурці завжди тягнулися до Луцька.
«Ділові, економічні, бізнесові справи пов’язані з Луцьком. Ми ментально та історично дивимось у сторону обласного центру, тому вважаю, що до думки наших мешканців треба дослухатися», - сказав Юрій Ковальчук.
До речі, із Затурців до Луцька близько 30 кілометрів, до Володимира-Волинського – орієнтовно 40.
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Про це йдеться на сайті Луцької райради.
Колективний депутатський запит підтримали 16 депутатів із 21.
«Сільський голова та депутати неодноразово зверталися з клопотанням до народних депутатів з проханням при розгляді питань про утворення та ліквідацію районів врахувати побажання жителів громади та включити Затурцівську сільську раду до Луцького району Волинської області. Підставою для цього є близьке територіальне розміщення населених пунктів та сполучення з містом Луцьк», - йдеться у зверненні.
Голова Затурцівської територіальної громади Юрій Ковальчук підтримує депутатську ініціативу та каже, що Затурці завжди тягнулися до Луцька.
«Ділові, економічні, бізнесові справи пов’язані з Луцьком. Ми ментально та історично дивимось у сторону обласного центру, тому вважаю, що до думки наших мешканців треба дослухатися», - сказав Юрій Ковальчук.
До речі, із Затурців до Луцька близько 30 кілометрів, до Володимира-Волинського – орієнтовно 40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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