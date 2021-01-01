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Затурцівська сільська рада хоче приєднатися до Луцького району

Затурцівська сільська рада хоче приєднатися до Луцького району
Затурцівська сільська рада звернулася до Верховної Ради із проханням приєднати її до Луцького району. Наразі вона є частиною Володимир-Волинського району. Таке рішення прийняли на сесії сільради 9 квітня 2021 року.

Про це йдеться на сайті Луцької райради.

Колективний депутатський запит підтримали 16 депутатів із 21.

«Сільський голова та депутати неодноразово зверталися з клопотанням до народних депутатів з проханням при розгляді питань про утворення та ліквідацію районів врахувати побажання жителів громади та включити Затурцівську сільську раду до Луцького району Волинської області. Підставою для цього є близьке територіальне розміщення населених пунктів та сполучення з містом Луцьк», - йдеться у зверненні.

Голова Затурцівської територіальної громади Юрій Ковальчук підтримує депутатську ініціативу та каже, що Затурці завжди тягнулися до Луцька.

«Ділові, економічні, бізнесові справи пов’язані з Луцьком. Ми ментально та історично дивимось у сторону обласного центру, тому вважаю, що до думки наших мешканців треба дослухатися», - сказав Юрій Ковальчук.

До речі, із Затурців до Луцька близько 30 кілометрів, до Володимира-Волинського – орієнтовно 40.

Затурцівська сільська рада хоче приєднатися до Луцького району

Затурцівська сільська рада хоче приєднатися до Луцького району

Затурцівська сільська рада хоче приєднатися до Луцького району

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Теги: Волинь, Затурці, Луцький район, приєднання, звернення
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