Затурцівська сільська рада хоче приєднатися до Луцького району





Про це



Колективний депутатський запит підтримали 16 депутатів із 21.



«Сільський голова та депутати неодноразово зверталися з клопотанням до народних депутатів з проханням при розгляді питань про утворення та ліквідацію районів врахувати побажання жителів громади та включити Затурцівську сільську раду до Луцького району Волинської області. Підставою для цього є близьке територіальне розміщення населених пунктів та сполучення з містом Луцьк», - йдеться у зверненні.



Голова Затурцівської територіальної громади Юрій Ковальчук підтримує депутатську ініціативу та каже, що Затурці завжди тягнулися до Луцька.



«Ділові, економічні, бізнесові справи пов’язані з Луцьком. Ми ментально та історично дивимось у сторону обласного центру, тому вважаю, що до думки наших мешканців треба дослухатися», - сказав Юрій Ковальчук.



До речі, із Затурців до Луцька близько 30 кілометрів, до Володимира-Волинського – орієнтовно 40.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затурцівська сільська рада звернулася до Верховної Ради із проханням приєднати її до Луцького району. Наразі вона є частиною Володимир-Волинського району. Таке рішення прийняли на сесії сільради 9 квітня 2021 року.Про це йдеться на сайті Луцької райради.Колективний депутатський запит підтримали 16 депутатів із 21.«Сільський голова та депутати неодноразово зверталися з клопотанням до народних депутатів з проханням при розгляді питань про утворення та ліквідацію районів врахувати побажання жителів громади та включити Затурцівську сільську раду до Луцького району Волинської області. Підставою для цього є близьке територіальне розміщення населених пунктів та сполучення з містом Луцьк», - йдеться у зверненні.Голова Затурцівської територіальної громадипідтримує депутатську ініціативу та каже, що Затурці завжди тягнулися до Луцька.«Ділові, економічні, бізнесові справи пов’язані з Луцьком. Ми ментально та історично дивимось у сторону обласного центру, тому вважаю, що до думки наших мешканців треба дослухатися», - сказав Юрій Ковальчук.До речі, із Затурців до Луцька близько 30 кілометрів, до Володимира-Волинського – орієнтовно 40.

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