Зима не йде з Карпат: на високогір'ї лежить сніг і тримає мороз
Сьогодні, 10:27
На високогір'ї Карпат сьогодні, 3 червня, погода залишається зимовою. Так, на горі Піп Іван Чорногорський лежить сніг, а температура повітря -1°С.
Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у фейсбуці.
"Станом на 08:30, 3 червня, на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер східний 15 м/с., температура повітря -1°С", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у фейсбуці.
"Станом на 08:30, 3 червня, на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер східний 15 м/с., температура повітря -1°С", - йдеться у повідомленні.
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