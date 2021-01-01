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Зима не йде з Карпат: на високогір'ї лежить сніг і тримає мороз

Зима не йде з Карпат: на високогір'ї лежить сніг і тримає мороз
На високогір'ї Карпат сьогодні, 3 червня, погода залишається зимовою. Так, на горі Піп Іван Чорногорський лежить сніг, а температура повітря -1°С.

Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у фейсбуці.

"Станом на 08:30, 3 червня, на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер східний 15 м/с., температура повітря -1°С", - йдеться у повідомленні.

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Теги: сніг, зима, Карпати
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