Три кращі жіночі парфумовані води з групи ароматів «Східні»*





Montale Velvet Fantasy



Velvet Fantasy ― французька вода 2020 року випуску зі східним квітковим запахом, створеним, завдяки поєднанню:



- цитрусових, фруктових і сонячних відтінків (початкові ноти);

- троянди, фіалки (середні ноти);

- амбри, білого мускусу, ладану (базові ноти).



П’єр Монталь, який і створив цей аромат, відомий тим, що адаптував східні композиції під європейський смак. Крім того, головною особливістю всіх парфумованих вод



Jimmy Choo I Want Choo



I Want Choo ― це англійська вода з французьким акцентом, ароматичну композицію якої складають:



- мандарин, персик (верхні ноти);

- індійський жасмин, лікоріс (ноти серця);

- ваніль (основні ноти).



Як і Velvet Fantasy, I Want Choo побачила світ у 2020 році та належить до групи східних квіткових ароматів. Парфуми від Джиммі Чу ― це ніжні та водночас спокусливі, майже гіпнотичні аромати.



Guerlain Shalimar



Shalimar ― істинно східний аромат з відтінками прянощів, створений французьким парфумером Жаком Герленом у 1921 році. У його композицію ввійшли:



- кедр, бергамот, лимон, мандарин та інші цитрусові (перші ноти);

- жасмин, золотобородник, ірис, пачулі, троянда (серцеві ноти);

- ваніль, ладан, мускус, мускус вівери, опопанакс, сандал, шкіра (нижні ноти).



Shalimar ― це один із перших східних ароматів у світі, який і донині є популярним.



Будь-який з вищезгаданих ароматів дозволить розкрити справжню чуттєвість і природну пристрасть жінки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парфумована вода ― універсальний варіант, що підходить фактично на будь-які випадки життя. Як правило, вона має доволі стриманий, але стійкий аромат, який відчутний до 6 годин. Особливо парфумована вода підходить поціновувачам насичених, дещо важких запахів східної групи, оскільки вона робить їхній запах більш делікатним, але не менш відчутним. Жінкам, які шукали саме такий варіант, пропонують 3 кращі парфумовані води з групи ароматів «Східні».Velvet Fantasy ― французька вода 2020 року випуску зі східним квітковим запахом, створеним, завдяки поєднанню:- цитрусових, фруктових і сонячних відтінків (початкові ноти);- троянди, фіалки (середні ноти);- амбри, білого мускусу, ладану (базові ноти)., який і створив цей аромат, відомий тим, що адаптував східні композиції під європейський смак. Крім того, головною особливістю всіх парфумованих вод Montale є висока концентрація ароматичних масел (25-30%). Завдяки цьому вони мають надзвичайно насичений запах.I Want Choo ― це англійська вода з французьким акцентом, ароматичну композицію якої складають:- мандарин, персик (верхні ноти);- індійський жасмин, лікоріс (ноти серця);- ваніль (основні ноти).Як і Velvet Fantasy, I Want Choo побачила світ у 2020 році та належить до групи східних квіткових ароматів. Парфуми від Джиммі Чу ― це ніжні та водночас спокусливі, майже гіпнотичні аромати.Shalimar ― істинно східний аромат з відтінками прянощів, створений французьким парфумером Жаком Герленом у 1921 році. У його композицію ввійшли:- кедр, бергамот, лимон, мандарин та інші цитрусові (перші ноти);- жасмин, золотобородник, ірис, пачулі, троянда (серцеві ноти);- ваніль, ладан, мускус, мускус вівери, опопанакс, сандал, шкіра (нижні ноти).Shalimar ― це один із перших східних ароматів у світі, який і донині є популярним.Будь-який з вищезгаданих ароматів дозволить розкрити справжню чуттєвість і природну пристрасть жінки.

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