Три кращі жіночі парфумовані води з групи ароматів «Східні»*
Сьогодні, 13:52
Парфумована вода ― універсальний варіант, що підходить фактично на будь-які випадки життя. Як правило, вона має доволі стриманий, але стійкий аромат, який відчутний до 6 годин. Особливо парфумована вода підходить поціновувачам насичених, дещо важких запахів східної групи, оскільки вона робить їхній запах більш делікатним, але не менш відчутним. Жінкам, які шукали саме такий варіант, пропонують 3 кращі парфумовані води з групи ароматів «Східні».
Velvet Fantasy ― французька вода 2020 року випуску зі східним квітковим запахом, створеним, завдяки поєднанню:
- цитрусових, фруктових і сонячних відтінків (початкові ноти);
- троянди, фіалки (середні ноти);
- амбри, білого мускусу, ладану (базові ноти).
П’єр Монталь, який і створив цей аромат, відомий тим, що адаптував східні композиції під європейський смак. Крім того, головною особливістю всіх парфумованих вод Montale є висока концентрація ароматичних масел (25-30%). Завдяки цьому вони мають надзвичайно насичений запах.
I Want Choo ― це англійська вода з французьким акцентом, ароматичну композицію якої складають:
- мандарин, персик (верхні ноти);
- індійський жасмин, лікоріс (ноти серця);
- ваніль (основні ноти).
Як і Velvet Fantasy, I Want Choo побачила світ у 2020 році та належить до групи східних квіткових ароматів. Парфуми від Джиммі Чу ― це ніжні та водночас спокусливі, майже гіпнотичні аромати.
Shalimar ― істинно східний аромат з відтінками прянощів, створений французьким парфумером Жаком Герленом у 1921 році. У його композицію ввійшли:
- кедр, бергамот, лимон, мандарин та інші цитрусові (перші ноти);
- жасмин, золотобородник, ірис, пачулі, троянда (серцеві ноти);
- ваніль, ладан, мускус, мускус вівери, опопанакс, сандал, шкіра (нижні ноти).
Shalimar ― це один із перших східних ароматів у світі, який і донині є популярним.
Будь-який з вищезгаданих ароматів дозволить розкрити справжню чуттєвість і природну пристрасть жінки.
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Montale Velvet Fantasy
Velvet Fantasy ― французька вода 2020 року випуску зі східним квітковим запахом, створеним, завдяки поєднанню:
- цитрусових, фруктових і сонячних відтінків (початкові ноти);
- троянди, фіалки (середні ноти);
- амбри, білого мускусу, ладану (базові ноти).
П’єр Монталь, який і створив цей аромат, відомий тим, що адаптував східні композиції під європейський смак. Крім того, головною особливістю всіх парфумованих вод Montale є висока концентрація ароматичних масел (25-30%). Завдяки цьому вони мають надзвичайно насичений запах.
Jimmy Choo I Want Choo
I Want Choo ― це англійська вода з французьким акцентом, ароматичну композицію якої складають:
- мандарин, персик (верхні ноти);
- індійський жасмин, лікоріс (ноти серця);
- ваніль (основні ноти).
Як і Velvet Fantasy, I Want Choo побачила світ у 2020 році та належить до групи східних квіткових ароматів. Парфуми від Джиммі Чу ― це ніжні та водночас спокусливі, майже гіпнотичні аромати.
Guerlain Shalimar
Shalimar ― істинно східний аромат з відтінками прянощів, створений французьким парфумером Жаком Герленом у 1921 році. У його композицію ввійшли:
- кедр, бергамот, лимон, мандарин та інші цитрусові (перші ноти);
- жасмин, золотобородник, ірис, пачулі, троянда (серцеві ноти);
- ваніль, ладан, мускус, мускус вівери, опопанакс, сандал, шкіра (нижні ноти).
Shalimar ― це один із перших східних ароматів у світі, який і донині є популярним.
Будь-який з вищезгаданих ароматів дозволить розкрити справжню чуттєвість і природну пристрасть жінки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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