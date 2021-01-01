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Митрополит Михаїл став журналістом

Митрополит Михаїл став журналістом
Митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу вручили посвідчення члена «Національної спілки журналістів України».

Про це повідомляє Insider media.

У нижньому храмі луцького Свято-Троїцького кафедрального собору провели спільну молитву до Дня журналіста. Перед медійною спільнотою з вітальним словом виступив і митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

«Світ глобалізується і стерлися кордони міждержавні і раділи тому що людину ставлять в основу. Але поставивши людину в центр при випробуванні короновірусом - не витримали по-європейськи. Почали спасати самі себе. Кожна нація спасає саму себе», - мовив владика.

Також він наголосив журналістам, що треба любили ближнього, як самого себе. А ще - любити батьків і батьківщину.

«У цей особливий день - проявляємо любов і повагу до журналістів. Якщо і закривають уста, то хай буде тверда рука на правду», - наголосив владика Михаїл.

Після спільної молитви відбулось відзначення переможців конкурсу православної журналістики. Окрім того, митрополиту вручили посвідчення члена «Національної спілки журналістів України».
Митрополит Михаїл став журналістом

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Теги: журналіст, Михаїл
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