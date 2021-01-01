Митрополит Михаїл став журналістом





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У нижньому храмі луцького Свято-Троїцького кафедрального собору провели спільну молитву до Дня журналіста. Перед медійною спільнотою з вітальним словом виступив і митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



«Світ глобалізується і стерлися кордони міждержавні і раділи тому що людину ставлять в основу. Але поставивши людину в центр при випробуванні короновірусом - не витримали по-європейськи. Почали спасати самі себе. Кожна нація спасає саму себе», - мовив владика.



Також він наголосив журналістам, що треба любили ближнього, як самого себе. А ще - любити батьків і батьківщину.



«У цей особливий день - проявляємо любов і повагу до журналістів. Якщо і закривають уста, то хай буде тверда рука на правду», - наголосив владика Михаїл.



Після спільної молитви відбулось відзначення переможців конкурсу православної журналістики. Окрім того, митрополиту вручили посвідчення члена «Національної спілки журналістів України».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу вручили посвідчення члена «Національної спілки журналістів України».Про це повідомляє Insider media У нижньому храмі луцького Свято-Троїцького кафедрального собору провели спільну молитву до Дня журналіста. Перед медійною спільнотою з вітальним словом виступив і митрополит Луцький і Волинський Михаїл.«Світ глобалізується і стерлися кордони міждержавні і раділи тому що людину ставлять в основу. Але поставивши людину в центр при випробуванні короновірусом - не витримали по-європейськи. Почали спасати самі себе. Кожна нація спасає саму себе», - мовив владика.Також він наголосив журналістам, що треба любили ближнього, як самого себе. А ще - любити батьків і батьківщину.«У цей особливий день - проявляємо любов і повагу до журналістів. Якщо і закривають уста, то хай буде тверда рука на правду», - наголосив владика Михаїл.Після спільної молитви відбулось відзначення переможців конкурсу православної журналістики. Окрім того, митрополиту вручили посвідчення члена «Національної спілки журналістів України».

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