Покинула дружина, горів дім: що відомо про волинянина, який спалив себе у власному авто. ВІДЕО





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Про те, що поблизу Жидичина місцеві рибалки виявили обгорілу автівку, а в ній обвуглене тіло, правоохоронці дізналися із соціальних мереж. Відразу почали вивчати місце пригоди і шукати можливих очевидців. Попередній висновок – самоспалення.



“Попередньо встановлено, що чоловік самостійно себе підпалив, сидячи в транспортному засобі, оскільки під час огляду транспортного засобу працівники поліції встановили що він був зачинений зсередини, слідів злому не було, а біля кісток знаходилася каністра з легкозаймистою речовиною. За цим фактом відкрите кримінальне провадження”, – поділилася Вікторія Піхоцька, старша дізнавачка сектору дізнання Луцького РВП.



Більше поліція повідомити не змогла. Тож журналісти 12 каналу спробували дізнатися, хто загиблий, а також мотиви, які спонукали чоловіка до самогубства, та ще й такого мученицького. Обвуглене авто журналісти знайшли на відлюдді серед заростей на березі Стиру. А вже односельці розповіли більше. Пенсіонер жив сам. Дружина поїхала на батьківщину у Білорусь та так і не повернулася. А минулої зими у чоловіка горіла оселя.



Після тієї пожежі, кажуть односельці, він став зловживати алкоголем. Хоча сусіди і допомогли чоловікові відбудувати дім, відтоді, розповідає сусідка, у нього почалась депресія. А ще частенько стали заходити друзі по чарці.



За її словами, два тижні тому під час гулянки в хаті трапився якийсь конфлікт.



Тарас, який прихистив був у себе чоловіка після пожежі, розповідає, що окрім понівеченої вогнем хати, той ще переживав розлуку із дружиною та сином. Та в нього були й інші родичі. Сестру та двох племінниць журналісти застали у дворі загиблого. Побачивши кореспондентів, ті поспіхом покинули подвір’я.



Тутешня староста характеризує загиблого як порядного і працьовитого. Тому, каже, здивувалася, коли кілька тижнів тому про нього розпитувала поліція.



“Правоохоронці брали доступ до камер все, в нас камери спостереження в громаді є. Загиблий тримав худобу, собак розводив, коні, жодних скарг на нього не надходило ніколи”, – каже Галина Матвіюк, староста Жидичина.



Мешканці села трагічною новиною приголомшені. Переконують, останнім часом життя у чоловіка ніби пішло на лад. Тому для самогубства, та ще й такого страшного, кажуть, очевидних причин не було.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про чоловіка, який 1 червня у селі Княгининок зачинився у машині і підпалив себе Про це пише 12 канал Про те, що поблизу Жидичина місцеві рибалки виявили обгорілу автівку, а в ній обвуглене тіло, правоохоронці дізналися із соціальних мереж. Відразу почали вивчати місце пригоди і шукати можливих очевидців. Попередній висновок – самоспалення.“Попередньо встановлено, що чоловік самостійно себе підпалив, сидячи в транспортному засобі, оскільки під час огляду транспортного засобу працівники поліції встановили що він був зачинений зсередини, слідів злому не було, а біля кісток знаходилася каністра з легкозаймистою речовиною. За цим фактом відкрите кримінальне провадження”, – поділилася, старша дізнавачка сектору дізнання Луцького РВП.Більше поліція повідомити не змогла. Тож журналісти 12 каналу спробували дізнатися, хто загиблий, а також мотиви, які спонукали чоловіка до самогубства, та ще й такого мученицького. Обвуглене авто журналісти знайшли на відлюдді серед заростей на березі Стиру. А вже односельці розповіли більше. Пенсіонер жив сам. Дружина поїхала на батьківщину у Білорусь та так і не повернулася. А минулої зими у чоловіка горіла оселя.Після тієї пожежі, кажуть односельці, він став зловживати алкоголем. Хоча сусіди і допомогли чоловікові відбудувати дім, відтоді, розповідає сусідка, у нього почалась депресія. А ще частенько стали заходити друзі по чарці.За її словами, два тижні тому під час гулянки в хаті трапився якийсь конфлікт.Тарас, який прихистив був у себе чоловіка після пожежі, розповідає, що окрім понівеченої вогнем хати, той ще переживав розлуку із дружиною та сином. Та в нього були й інші родичі. Сестру та двох племінниць журналісти застали у дворі загиблого. Побачивши кореспондентів, ті поспіхом покинули подвір’я.Тутешня староста характеризує загиблого як порядного і працьовитого. Тому, каже, здивувалася, коли кілька тижнів тому про нього розпитувала поліція.“Правоохоронці брали доступ до камер все, в нас камери спостереження в громаді є. Загиблий тримав худобу, собак розводив, коні, жодних скарг на нього не надходило ніколи”, – каже, староста Жидичина.Мешканці села трагічною новиною приголомшені. Переконують, останнім часом життя у чоловіка ніби пішло на лад. Тому для самогубства, та ще й такого страшного, кажуть, очевидних причин не було.

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