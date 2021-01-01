У Ковелі п'яний злодій обматюкав охоронців магазину та поліцейських
Сьогодні, 11:33
Вчора, 2 червня, у Ковелі п'яний чоловік обікрав магазин, що на вулиці Лесі Українки.
Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.
Патрульні прибули на місце події та поспілкувалися із заявником, який є охоронцем магазину. Він повідомив, що невідомий з ознаками алкогольного сп’яніння викрав у магазині товари. До приїзду поліцейських, він перебував у технічному приміщенні.
Зі слів заявника, викрадені товари були у кишенях чоловіка, тож патрульні, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію" застосували до нього превентивний захід поверхневу перевірку.
Під час цього 29-річний чоловік не виконував законних неодноразово повторених вимог поліцейського, відмовлявся у здійсненні поверхневої перевірки, висловлювався нецензурною лайкою в бік охоронців магазину та поліцейських, поводив себе нахабно та зухвало.
У результаті в нього все ж виявили викрадені речі. А огляд на встановлення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі показав позитивний результат.
На чоловіка патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, а саме за ч.1 ст.178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді), ч.1 ст.51 (Дрібне викрадення чужого майна), ст.173 (Дрібне хуліганство) та ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.
Патрульні прибули на місце події та поспілкувалися із заявником, який є охоронцем магазину. Він повідомив, що невідомий з ознаками алкогольного сп’яніння викрав у магазині товари. До приїзду поліцейських, він перебував у технічному приміщенні.
Зі слів заявника, викрадені товари були у кишенях чоловіка, тож патрульні, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію" застосували до нього превентивний захід поверхневу перевірку.
Під час цього 29-річний чоловік не виконував законних неодноразово повторених вимог поліцейського, відмовлявся у здійсненні поверхневої перевірки, висловлювався нецензурною лайкою в бік охоронців магазину та поліцейських, поводив себе нахабно та зухвало.
У результаті в нього все ж виявили викрадені речі. А огляд на встановлення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі показав позитивний результат.
На чоловіка патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, а саме за ч.1 ст.178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді), ч.1 ст.51 (Дрібне викрадення чужого майна), ст.173 (Дрібне хуліганство) та ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Рівному позашляховик влетів у таксі, є потерпілі. ФОТО
Сьогодні, 11:51
У Ковелі п'яний злодій обматюкав охоронців магазину та поліцейських
Сьогодні, 11:33
У Вінниці в парку горів дитячий атракціон. ВІДЕО
Сьогодні, 11:11
Покинула дружина, горів дім: що відомо про волинянина, який спалив себе у власному авто. ВІДЕО
Сьогодні, 11:05
Митрополит Михаїл став журналістом
Сьогодні, 10:43