У Ковелі п'яний злодій обматюкав охоронців магазину та поліцейських





Про це



Патрульні прибули на місце події та поспілкувалися із заявником, який є охоронцем магазину. Він повідомив, що невідомий з ознаками алкогольного сп’яніння викрав у магазині товари. До приїзду поліцейських, він перебував у технічному приміщенні.



Зі слів заявника, викрадені товари були у кишенях чоловіка, тож патрульні, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію" застосували до нього превентивний захід поверхневу перевірку.



Під час цього 29-річний чоловік не виконував законних неодноразово повторених вимог поліцейського, відмовлявся у здійсненні поверхневої перевірки, висловлювався нецензурною лайкою в бік охоронців магазину та поліцейських, поводив себе нахабно та зухвало.



У результаті в нього все ж виявили викрадені речі. А огляд на встановлення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі показав позитивний результат.



На чоловіка патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, а саме за ч.1 ст.178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді), ч.1 ст.51 (Дрібне викрадення чужого майна), ст.173 (Дрібне хуліганство) та ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 2 червня, у Ковелі п'яний чоловік обікрав магазин, що на вулиці Лесі Українки.Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.Патрульні прибули на місце події та поспілкувалися із заявником, який є охоронцем магазину. Він повідомив, що невідомий з ознаками алкогольного сп’яніння викрав у магазині товари. До приїзду поліцейських, він перебував у технічному приміщенні.Зі слів заявника, викрадені товари були у кишенях чоловіка, тож патрульні, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію" застосували до нього превентивний захід поверхневу перевірку.Під час цього 29-річний чоловік не виконував законних неодноразово повторених вимог поліцейського, відмовлявся у здійсненні поверхневої перевірки, висловлювався нецензурною лайкою в бік охоронців магазину та поліцейських, поводив себе нахабно та зухвало.У результаті в нього все ж виявили викрадені речі. А огляд на встановлення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі показав позитивний результат.На чоловіка патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, а саме за ч.1 ст.178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді), ч.1 ст.51 (Дрібне викрадення чужого майна), ст.173 (Дрібне хуліганство) та ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.

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