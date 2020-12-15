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У Рівному позашляховик влетів у таксі, є потерпілі. ФОТО

У Рівному позашляховик влетів у таксі, є потерпілі. ФОТО
Вчора, 2 червня, близько 21:30 на перехресті вулиць «Грушевського-Гагаріна-Богоявленська» водій автомобіля «Skoda Kodiaq», рухаючись по вулиці Грушевського в напрямку Богоявленської на заборонений червоний сигнал світлофору, допустив зіткнення з автомобілем «BMW» під керуванням 37-річного рівнянина, який рухався по вулиці Гагаріна у напрямку Кн. Володимира.

Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Внаслідок ДТП травмувався керманич «BMW» — таксист, у якого медики діагностували перелом стегна. Пасажир цього ж авто перебуває у лікарні із політравмою.

Також в реанімації із переломом лобної кістки перебуває пасажирка автомобіля «Skoda» — 25-річна жителька Рівного. Крім того, у травматологічне відділення госпіталізували й пішохода — 27-річного рівнянина, у якого лікарі виявили рану гомілки.

Кермувальник позашляховика «Skoda» із місця події втік. Наразі поліцейські встановлюють його особу та місцезнаходження.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчим Рівненського районного управління поліції розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.


У Рівному позашляховик влетів у таксі, є потерпілі. ФОТО
У Рівному позашляховик влетів у таксі, є потерпілі. ФОТО

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Теги: Рівне, аварія, таксі
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