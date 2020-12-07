П'яний волинянин хотів відкупитися від поліції за 500 гривень





Про це



Аби уникнути відповідальності за скоєні адміністративні правопорушення, волинянин надав поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 500 грн, які поклав у службовий автомобіль. Поліцейські на місце викликали слідчо-оперативну групу. Факт дачі хабаря задокументували, гроші вилучили.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 68 тис. грн або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.



Також за порушення правил дорожнього руху на водія склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130, ч.2 ст.122, ч.5 ст.121 та ст. 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Голоби Ковельського району співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «Volksvagen T4» під керуванням 53-річного жителя району за порушення правил дорожнього руху. Водій рухався заднім ходом на перехресті. Під час складання адмінматеріалів з’ясувалося, що чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, окрім того, правоохоронці виявили ще ряд інших порушень.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Аби уникнути відповідальності за скоєні адміністративні правопорушення, волинянин надав поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 500 грн, які поклав у службовий автомобіль. Поліцейські на місце викликали слідчо-оперативну групу. Факт дачі хабаря задокументували, гроші вилучили.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 68 тис. грн або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.Також за порушення правил дорожнього руху на водія склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130, ч.2 ст.122, ч.5 ст.121 та ст. 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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