Де на Волині будуть відключати світло 4 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
м.Устилуг вул.Садова, Зелена, Володимирська,1а
2. 09:00-16:00
с. Охнівка вул. Озерна
3. 09:00-16:00
с. Охнівка вул. Озерна
4. 09:00-16:00
м.Володимир-Волинський вул.Ковельська аптека №29, аптека ФОП Плющ, магазин Карат, магазин Жу-жу, Арго, кіоск №14 хлібозаводу Володимир-Волинський, Св Миколаївська церква. м. Володимир-Волинський вул.Крилова, Кунцевича, Миколаївська, Шухевича 1-5, 2-8; Ковельська 24-46.
5 ПЛ-0,4 Л-4 від ЗТП-26 09:00-16:00 м. Володимир-Волинський
кіоск Палада вул.Устилузька,68 м. Володимир-Волинський вул.Устилузька 68-96, 71-83; Коцюбинського, Крипякевича, Бунди, Костюшка, Залізняка
6 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП-364 09:00-16:00 с.Пятидні вул.Дружби, Незалежності
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
ФОП Лазник
с. Низкиничі
с. Тишковичі
с. Гряди: вул. Галана, вул. Островського, вул. Червоноармійська, вул. Миру, вул. І. Франка, вул. Інтернаціональна, вул. Л. Українки, вул. Набережна
2. 9:30-17:00 с. Древині, вул. Шкільна
3. 9:30-16:30 -- с. Заболотці, вул. Уткіна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-305 13:00 - 16:00 ФОП Пилипчук Р. м. Камінь-Каширський, вул. Вузька, Шкільна, пров. Шевченка , Гагаріна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-33 09:00 - 14:00 Волиньгаз ГРП м. Камінь – Каширський , вул. Олексіївка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-198 8:00 - 19:00 с. Гута- Боровенська, вул. Острів
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-44 10:00- 13:00 с. Воєгоще, вул.Зарічна, пров. Мирний
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-148 09:00- 17:00 с. Оленине, вул.Набережна, Гряда, Підрічна, Надрічна.
Ківерцівський район
1. 8:00-16:30
с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-25095
11:00-13:00 ФОП Гут Вячеслав Васильович
ФОП Бондар Вадим Миколайович
Ківерцівська дитяча музична школа
1 державний пожежно-рятувальний загін УДСНС України у Волинській області
Управління Державної казначейської служби України Ківерцівському районі
Центр надання адміністративних послуг
ФОП Хойна Олег Васильович
ФОП Назарчук Русіта Амальгендівна
ФОП Котович Ірина Вікторівна
Відділ статистики, Прокуратура Волинської області, Ківерцівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1 м.Ківерці
вул.Незалежності, буд.31-36, вул.Ковельська, буд.1-10,35,24, вул.Відродження (Визволителів), буд.23
вул.Незалежності, буд.14-28(парні),19,23,25, вул.Паркова,буд.1-6,вул.Киричука,буд.2-7, вул.Київська,буд.22-35, вул.Ковельська, буд.6,8,13,14,15,16,17,19,21,23,25,30,38
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО, Голобська селищна рада с.Великий Порськ
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП № 253
9:00-17:00 Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ «Облапське»
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя, Дубівська сільська рада м.Ковель
с.Красноволя, вул..Жовтнева
Локачинський район
1. 9:00-16:00
п-ць Жаловага(м-н),п-ць Ліховський(м-н) с.Привітне вул.Центральна 80-110,і прилеглі.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04 кВ 278 9:00 -17:00 с Глинянка
2 ПЛ 04 кВ КТП 413 9:00 -17:00 с Піща
3 КТП 436 9:00 -17:00 База відпочинку УОС смт Шацьк
3 ПЛ 04кВ ЗТП328 9:00 -17:00 с Гаївка
1 ПЛ 04 кВ КТП 182 9:00 -17:00 с Затишшя
Любешівський район
1. 10:00 - 12:00
с. В’язівне вул. Мазур Гай
2 12:30 - 14:00
с. Великий Курінь вул. Заставська
3. 14:30 - 15:45
с. Гірки (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. 9:00 -17:00
м. Нововолинськ: Гаражний масив вул. Шахтарська, гаражі ДК, Родюк, Кривицький м. Нововолинськ: вул. Шахтарська 22,24, ж/б Касьян, Шпур,
Ратнівський район
1.
(К. Р.) 10:00 - 17:00
Лісництво с.Броди;
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: Д/с, СШ Корпус, СШ Котельня, СШ Свердловина с. Броди;
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с. Броди; Б/к с. Броди; Православна Церква с. Броди; Молитовний будинок с. Броди;
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА";
ФОП Матвіюк Микола Павлович: Магазин с. Броди, Тор.пав. Броди; Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро": Майстерня с. Броди; ФАП с.Броди ФОП Ващук Андрій Петрович: Магазин с. Броди; ФОП Лещук Галина Василівна: Магазин с. Броди; ФОП Гулянський Анатолій Анатолійович: Магазин змішаних товарів с. Броди; ФОП Матвіюк Віктор Вікторович: Магазин / Будівельний майданчик с. Броди
2. ПЛ-10 кВ Л17-02
(Т. О.) 10:00 - 16:00
. ЗАБОЛОТТIВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО: Адмінбуд.с.Заболоття, Маг "Напої"Заболоття;
ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ";
ЗАБОЛОТТІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІНТЕРНАТ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: Гуртожиток, Котельня, Навчальний корпус, столова смт. Заболоття;
Державне територіально-галузеве об'єднання"Львівська залізниця":
Водокачка, Резерв СЦБ Заболоття;
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія;
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; Адмінбуд.Заболоття;
Б/к Заболоття; Д/с №2 Заболоття;
Д/с №4 Заболоття; Музична школа Заболоття;
Очисні споруди Заболоття; Територіальний центр Заболоття; ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ: ПП Т-1 Заболотя;
ФОП Ковальчук Віктор Анатолійович: Кіоск №1, Кіоск №2 Заболоття; ФОП Коцюба Вячеслав Пилипович: Бар Заболоття; ФОП Корпач Тетяна Миколаївна: Торг.центр смт.Заболоття;
ФОП Ткачук Віталій Степанович Заболоття коридор; Молитовний будинок (Заболоття);
ФОП Бадзюк Алла Яківна: Ларьок, Магазин "Дакс" Заболоття; Торговий пав"Експрес"Заболоття
ФОП Луцюк Володимир Адамович: Магазин Заболоття; ФОП Супрунюк Микола Якович: кіоск Заболоття; ФОП Лютяниця Катерина Йосипівна: Кіоск Заболоття; ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА";
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"; ФОП Хвещук Галина Володимирівна: Кіоск Заболоття; ФОП Білітюк Любов Володимирівна: Ларьок Заболоття; Фі ФОП Голіщук Тетяна Володимирівна: ларьок Заболоття;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ТОРГОВИЙ ДІМ "АВАНТА": Магазин"Колібріс №44 смт.Заболоття;
Фізич ФОП Хомич Валентина Несторівна: М-н "Квіти"Заболоття; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ"; ФОП Шевчук Микола Кіндратович: Контейнер Заболоття;
ФОП Савчук Віктор Петрович: Магазин, Торговий центр смт.Заболоття; Товариство з обмеженою відповідальністю "Шольц-Утилізатор АВ":
склад Заболоття; Українська православна церква "Нєупіваємая Чаша"; ФОП Мельничук Василь Васильович: Маг -бар смт Заболоття;
ФОП Сидорук Роман Леонідович: Торг.Пав.Заболоття; ФОП Головій Галина Василівна: Торг. кіоск Заболоття;
ФОП Шевчук Надія Миколаївна: Комбінат Заболоття; ФОП Козка Олена Петрівна: Торг.ларьокЗаболоття; ФОП Поліщук Любов Сергіївна: Прохідна (молитовний будинок);
ФОП Бондар Ірина Петрівна: Складське приміщення, Комунальне підприємство "Забсервіс", КП "Забсервіс" Промбаза Заболоття, Ш/О торгові ряди; ФОП Шикотюк Олена Миколаївна: Кіоск смт.Заболоття;
ТзОВ"НІКА-НОВА": Магазин ПТ смт.Заболоття;
ФОП Арендарук Оксана Іванівна: Бар "Поліський вечір"; ФОП Головій Олена Олександрівна: Бар "Меридіан"; ФОП Мамчур Наталія Віталіївна: Торговий павільйон Заболоття; ФОП Бадзюк Микола Миколайович: Торговий центр "Артеміда" Заболоття; КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАБОЛОТТІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЗАБОЛОТТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ смт. Заболоття вул. Незалежності, 1-го Травня, Заводська, Стадіонна, І. Франка, Ломоносова, Л.Українки, Сагайдачного, Шевченка, Б.Хмельницького, Молодіжна, Лугова,
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3
від ЗТП-324
(Д. Пр.) 09:30 - 15:00
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": СКЗ №33 с. Язавні; Школа с. Язовні;
СШ Котельня с Язовні; ФОП Косенко Микола Миколайович : Скважина с.Язовні, Млин
с. Язовні; ФОП Демидюк Олена Володимирівна: Магазин с. Язовні; Церква с. Язовні
ФОП Шинкарук Іван Калістратович частково с. Язавні
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М.
магазин, с. Валер'янівка, вул. Зарічна
Хабаровська
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36239
9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Гранична,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Шевченка
Озерна, Шкільна,
4 КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська, вул.Тиха
Молодіжна
5 КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова,Молодіжна
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Набережна
Центральна
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36281
9:00-17:00 с.Кобче, вул.Квітнева, Юбілейна
Тиха ,Ювілейна ,Центральна
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36270
9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники, вул. Центральна, 11-17, 10-18
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова, вул. Лісова
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36508
9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова,Незалежності
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
13
КТП-36141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, ФОП Бастрон С.І.магазин ФАП, поштове відділення,шкільна їдальня с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена
Шкільна
14
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
15
КТП-36438
9:00-17:00 Бригада№2 с.Дмитрівка
16
ПЛ-0,4кВ ТП-36001
9:00-17:00 с. Копачівка, вул. Рожищенська, 55-99,
м. Рожище, вул. Мазепи, 136-176,
Старовижівський район
1. 10:00-16:00 c. Смолярі
вул: Жовтнева,Лугова,Польова
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-65 14:00-16:00 Школа с.Туличів
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-303 09:30-12:30 ТзОВ «ВВ АГРО»- бригада с.Дуліби
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-321 13:00-15:00 КСС, ТзОВ «ВВ АГРО»- ворохосушарка с.Дуліби
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
м.Устилуг вул.Садова, Зелена, Володимирська,1а
2. 09:00-16:00
с. Охнівка вул. Озерна
3. 09:00-16:00
с. Охнівка вул. Озерна
4. 09:00-16:00
м.Володимир-Волинський вул.Ковельська аптека №29, аптека ФОП Плющ, магазин Карат, магазин Жу-жу, Арго, кіоск №14 хлібозаводу Володимир-Волинський, Св Миколаївська церква. м. Володимир-Волинський вул.Крилова, Кунцевича, Миколаївська, Шухевича 1-5, 2-8; Ковельська 24-46.
5 ПЛ-0,4 Л-4 від ЗТП-26 09:00-16:00 м. Володимир-Волинський
кіоск Палада вул.Устилузька,68 м. Володимир-Волинський вул.Устилузька 68-96, 71-83; Коцюбинського, Крипякевича, Бунди, Костюшка, Залізняка
6 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП-364 09:00-16:00 с.Пятидні вул.Дружби, Незалежності
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
ФОП Лазник
с. Низкиничі
с. Тишковичі
с. Гряди: вул. Галана, вул. Островського, вул. Червоноармійська, вул. Миру, вул. І. Франка, вул. Інтернаціональна, вул. Л. Українки, вул. Набережна
2. 9:30-17:00 с. Древині, вул. Шкільна
3. 9:30-16:30 -- с. Заболотці, вул. Уткіна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-305 13:00 - 16:00 ФОП Пилипчук Р. м. Камінь-Каширський, вул. Вузька, Шкільна, пров. Шевченка , Гагаріна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-33 09:00 - 14:00 Волиньгаз ГРП м. Камінь – Каширський , вул. Олексіївка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-198 8:00 - 19:00 с. Гута- Боровенська, вул. Острів
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-44 10:00- 13:00 с. Воєгоще, вул.Зарічна, пров. Мирний
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-148 09:00- 17:00 с. Оленине, вул.Набережна, Гряда, Підрічна, Надрічна.
Ківерцівський район
1. 8:00-16:30
с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-25095
11:00-13:00 ФОП Гут Вячеслав Васильович
ФОП Бондар Вадим Миколайович
Ківерцівська дитяча музична школа
1 державний пожежно-рятувальний загін УДСНС України у Волинській області
Управління Державної казначейської служби України Ківерцівському районі
Центр надання адміністративних послуг
ФОП Хойна Олег Васильович
ФОП Назарчук Русіта Амальгендівна
ФОП Котович Ірина Вікторівна
Відділ статистики, Прокуратура Волинської області, Ківерцівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1 м.Ківерці
вул.Незалежності, буд.31-36, вул.Ковельська, буд.1-10,35,24, вул.Відродження (Визволителів), буд.23
вул.Незалежності, буд.14-28(парні),19,23,25, вул.Паркова,буд.1-6,вул.Киричука,буд.2-7, вул.Київська,буд.22-35, вул.Ковельська, буд.6,8,13,14,15,16,17,19,21,23,25,30,38
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО, Голобська селищна рада с.Великий Порськ
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП № 253
9:00-17:00 Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ «Облапське»
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя, Дубівська сільська рада м.Ковель
с.Красноволя, вул..Жовтнева
Локачинський район
1. 9:00-16:00
п-ць Жаловага(м-н),п-ць Ліховський(м-н) с.Привітне вул.Центральна 80-110,і прилеглі.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04 кВ 278 9:00 -17:00 с Глинянка
2 ПЛ 04 кВ КТП 413 9:00 -17:00 с Піща
3 КТП 436 9:00 -17:00 База відпочинку УОС смт Шацьк
3 ПЛ 04кВ ЗТП328 9:00 -17:00 с Гаївка
1 ПЛ 04 кВ КТП 182 9:00 -17:00 с Затишшя
Любешівський район
1. 10:00 - 12:00
с. В’язівне вул. Мазур Гай
2 12:30 - 14:00
с. Великий Курінь вул. Заставська
3. 14:30 - 15:45
с. Гірки (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. 9:00 -17:00
м. Нововолинськ: Гаражний масив вул. Шахтарська, гаражі ДК, Родюк, Кривицький м. Нововолинськ: вул. Шахтарська 22,24, ж/б Касьян, Шпур,
Ратнівський район
1.
(К. Р.) 10:00 - 17:00
Лісництво с.Броди;
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: Д/с, СШ Корпус, СШ Котельня, СШ Свердловина с. Броди;
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с. Броди; Б/к с. Броди; Православна Церква с. Броди; Молитовний будинок с. Броди;
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА";
ФОП Матвіюк Микола Павлович: Магазин с. Броди, Тор.пав. Броди; Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро": Майстерня с. Броди; ФАП с.Броди ФОП Ващук Андрій Петрович: Магазин с. Броди; ФОП Лещук Галина Василівна: Магазин с. Броди; ФОП Гулянський Анатолій Анатолійович: Магазин змішаних товарів с. Броди; ФОП Матвіюк Віктор Вікторович: Магазин / Будівельний майданчик с. Броди
2. ПЛ-10 кВ Л17-02
(Т. О.) 10:00 - 16:00
. ЗАБОЛОТТIВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО: Адмінбуд.с.Заболоття, Маг "Напої"Заболоття;
ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ";
ЗАБОЛОТТІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІНТЕРНАТ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: Гуртожиток, Котельня, Навчальний корпус, столова смт. Заболоття;
Державне територіально-галузеве об'єднання"Львівська залізниця":
Водокачка, Резерв СЦБ Заболоття;
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія;
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; Адмінбуд.Заболоття;
Б/к Заболоття; Д/с №2 Заболоття;
Д/с №4 Заболоття; Музична школа Заболоття;
Очисні споруди Заболоття; Територіальний центр Заболоття; ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ: ПП Т-1 Заболотя;
ФОП Ковальчук Віктор Анатолійович: Кіоск №1, Кіоск №2 Заболоття; ФОП Коцюба Вячеслав Пилипович: Бар Заболоття; ФОП Корпач Тетяна Миколаївна: Торг.центр смт.Заболоття;
ФОП Ткачук Віталій Степанович Заболоття коридор; Молитовний будинок (Заболоття);
ФОП Бадзюк Алла Яківна: Ларьок, Магазин "Дакс" Заболоття; Торговий пав"Експрес"Заболоття
ФОП Луцюк Володимир Адамович: Магазин Заболоття; ФОП Супрунюк Микола Якович: кіоск Заболоття; ФОП Лютяниця Катерина Йосипівна: Кіоск Заболоття; ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА";
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"; ФОП Хвещук Галина Володимирівна: Кіоск Заболоття; ФОП Білітюк Любов Володимирівна: Ларьок Заболоття; Фі ФОП Голіщук Тетяна Володимирівна: ларьок Заболоття;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ТОРГОВИЙ ДІМ "АВАНТА": Магазин"Колібріс №44 смт.Заболоття;
Фізич ФОП Хомич Валентина Несторівна: М-н "Квіти"Заболоття; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ"; ФОП Шевчук Микола Кіндратович: Контейнер Заболоття;
ФОП Савчук Віктор Петрович: Магазин, Торговий центр смт.Заболоття; Товариство з обмеженою відповідальністю "Шольц-Утилізатор АВ":
склад Заболоття; Українська православна церква "Нєупіваємая Чаша"; ФОП Мельничук Василь Васильович: Маг -бар смт Заболоття;
ФОП Сидорук Роман Леонідович: Торг.Пав.Заболоття; ФОП Головій Галина Василівна: Торг. кіоск Заболоття;
ФОП Шевчук Надія Миколаївна: Комбінат Заболоття; ФОП Козка Олена Петрівна: Торг.ларьокЗаболоття; ФОП Поліщук Любов Сергіївна: Прохідна (молитовний будинок);
ФОП Бондар Ірина Петрівна: Складське приміщення, Комунальне підприємство "Забсервіс", КП "Забсервіс" Промбаза Заболоття, Ш/О торгові ряди; ФОП Шикотюк Олена Миколаївна: Кіоск смт.Заболоття;
ТзОВ"НІКА-НОВА": Магазин ПТ смт.Заболоття;
ФОП Арендарук Оксана Іванівна: Бар "Поліський вечір"; ФОП Головій Олена Олександрівна: Бар "Меридіан"; ФОП Мамчур Наталія Віталіївна: Торговий павільйон Заболоття; ФОП Бадзюк Микола Миколайович: Торговий центр "Артеміда" Заболоття; КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАБОЛОТТІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЗАБОЛОТТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ смт. Заболоття вул. Незалежності, 1-го Травня, Заводська, Стадіонна, І. Франка, Ломоносова, Л.Українки, Сагайдачного, Шевченка, Б.Хмельницького, Молодіжна, Лугова,
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3
від ЗТП-324
(Д. Пр.) 09:30 - 15:00
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": СКЗ №33 с. Язавні; Школа с. Язовні;
СШ Котельня с Язовні; ФОП Косенко Микола Миколайович : Скважина с.Язовні, Млин
с. Язовні; ФОП Демидюк Олена Володимирівна: Магазин с. Язовні; Церква с. Язовні
ФОП Шинкарук Іван Калістратович частково с. Язавні
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М.
магазин, с. Валер'янівка, вул. Зарічна
Хабаровська
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36239
9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Гранична,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Шевченка
Озерна, Шкільна,
4 КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська, вул.Тиха
Молодіжна
5 КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова,Молодіжна
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче, вул.Набережна
Центральна
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36281
9:00-17:00 с.Кобче, вул.Квітнева, Юбілейна
Тиха ,Ювілейна ,Центральна
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36270
9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники, вул. Центральна, 11-17, 10-18
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова, вул. Лісова
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36508
9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова,Незалежності
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
13
КТП-36141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, ФОП Бастрон С.І.магазин ФАП, поштове відділення,шкільна їдальня с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена
Шкільна
14
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
15
КТП-36438
9:00-17:00 Бригада№2 с.Дмитрівка
16
ПЛ-0,4кВ ТП-36001
9:00-17:00 с. Копачівка, вул. Рожищенська, 55-99,
м. Рожище, вул. Мазепи, 136-176,
Старовижівський район
1. 10:00-16:00 c. Смолярі
вул: Жовтнева,Лугова,Польова
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-65 14:00-16:00 Школа с.Туличів
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-303 09:30-12:30 ТзОВ «ВВ АГРО»- бригада с.Дуліби
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-321 13:00-15:00 КСС, ТзОВ «ВВ АГРО»- ворохосушарка с.Дуліби
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