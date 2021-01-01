Де на Волині будуть відключати світло 4 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-16:00м.Устилуг вул.Садова, Зелена, Володимирська,1а2. 09:00-16:00с. Охнівка вул. Озерна3. 09:00-16:00с. Охнівка вул. Озерна4. 09:00-16:00м.Володимир-Волинський вул.Ковельська аптека №29, аптека ФОП Плющ, магазин Карат, магазин Жу-жу, Арго, кіоск №14 хлібозаводу Володимир-Волинський, Св Миколаївська церква. м. Володимир-Волинський вул.Крилова, Кунцевича, Миколаївська, Шухевича 1-5, 2-8; Ковельська 24-46.5 ПЛ-0,4 Л-4 від ЗТП-26 09:00-16:00 м. Володимир-Волинськийкіоск Палада вул.Устилузька,68 м. Володимир-Волинський вул.Устилузька 68-96, 71-83; Коцюбинського, Крипякевича, Бунди, Костюшка, Залізняка6 ПЛ-0,4 Л-3 від КТП-364 09:00-16:00 с.Пятидні вул.Дружби, НезалежностіВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:00ФОП Лазникс. Низкиничіс. Тишковичіс. Гряди: вул. Галана, вул. Островського, вул. Червоноармійська, вул. Миру, вул. І. Франка, вул. Інтернаціональна, вул. Л. Українки, вул. Набережна2. 9:30-17:00 с. Древині, вул. Шкільна3. 9:30-16:30 -- с. Заболотці, вул. Уткіна1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-305 13:00 - 16:00 ФОП Пилипчук Р. м. Камінь-Каширський, вул. Вузька, Шкільна, пров. Шевченка , Гагаріна2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-33 09:00 - 14:00 Волиньгаз ГРП м. Камінь – Каширський , вул. Олексіївка3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-198 8:00 - 19:00 с. Гута- Боровенська, вул. Острів4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-44 10:00- 13:00 с. Воєгоще, вул.Зарічна, пров. Мирний5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-148 09:00- 17:00 с. Оленине, вул.Набережна, Гряда, Підрічна, Надрічна.1. 8:00-16:30с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-62 ПЛ-0.4 кВ від КТП-2509511:00-13:00 ФОП Гут Вячеслав ВасильовичФОП Бондар Вадим МиколайовичКіверцівська дитяча музична школа1 державний пожежно-рятувальний загін УДСНС України у Волинській областіУправління Державної казначейської служби України Ківерцівському районіЦентр надання адміністративних послугФОП Хойна Олег ВасильовичФОП Назарчук Русіта АмальгендівнаФОП Котович Ірина ВікторівнаВідділ статистики, Прокуратура Волинської області, Ківерцівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1 м.Ківерцівул.Незалежності, буд.31-36, вул.Ковельська, буд.1-10,35,24, вул.Відродження (Визволителів), буд.23вул.Незалежності, буд.14-28(парні),19,23,25, вул.Паркова,буд.1-6,вул.Киричука,буд.2-7, вул.Київська,буд.22-35, вул.Ковельська, буд.6,8,13,14,15,16,17,19,21,23,25,30,381.9:00-17:00Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариствоКовельське МТМО, Голобська селищна рада с.Великий Порськ2.ПЛ-0,4кВ від ТП № 2539:00-17:00 Ковельське МТМОСільськогосподарське ТзОВ «Облапське»Свято-Успенська релігійна громада УПЦКПс.Красноволя, Дубівська сільська рада м.Ковельс.Красноволя, вул..Жовтнева1. 9:00-16:00п-ць Жаловага(м-н),п-ць Ліховський(м-н) с.Привітне вул.Центральна 80-110,і прилеглі.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ 04 кВ 278 9:00 -17:00 с Глинянка2 ПЛ 04 кВ КТП 413 9:00 -17:00 с Піща3 КТП 436 9:00 -17:00 База відпочинку УОС смт Шацьк3 ПЛ 04кВ ЗТП328 9:00 -17:00 с Гаївка1 ПЛ 04 кВ КТП 182 9:00 -17:00 с Затишшя1. 10:00 - 12:00с. В’язівне вул. Мазур Гай2 12:30 - 14:00с. Великий Курінь вул. Заставська3. 14:30 - 15:45с. Гірки (частково)1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ1. 9:00 -17:00м. Нововолинськ: Гаражний масив вул. Шахтарська, гаражі ДК, Родюк, Кривицький м. Нововолинськ: вул. Шахтарська 22,24, ж/б Касьян, Шпур,1.(К. Р.) 10:00 - 17:00Лісництво с.Броди;Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: Д/с, СШ Корпус, СШ Котельня, СШ Свердловина с. Броди;АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с. Броди; Б/к с. Броди; Православна Церква с. Броди; Молитовний будинок с. Броди;ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА";ФОП Матвіюк Микола Павлович: Магазин с. Броди, Тор.пав. Броди; Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро": Майстерня с. Броди; ФАП с.Броди ФОП Ващук Андрій Петрович: Магазин с. Броди; ФОП Лещук Галина Василівна: Магазин с. Броди; ФОП Гулянський Анатолій Анатолійович: Магазин змішаних товарів с. Броди; ФОП Матвіюк Віктор Вікторович: Магазин / Будівельний майданчик с. Броди2. ПЛ-10 кВ Л17-02(Т. О.) 10:00 - 16:00. ЗАБОЛОТТIВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО: Адмінбуд.с.Заболоття, Маг "Напої"Заболоття;ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ";ЗАБОЛОТТІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ІНТЕРНАТ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: Гуртожиток, Котельня, Навчальний корпус, столова смт. Заболоття;Державне територіально-галузеве об'єднання"Львівська залізниця":Водокачка, Резерв СЦБ Заболоття;ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія;ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; Адмінбуд.Заболоття;Б/к Заболоття; Д/с №2 Заболоття;Д/с №4 Заболоття; Музична школа Заболоття;Очисні споруди Заболоття; Територіальний центр Заболоття; ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ: ПП Т-1 Заболотя;ФОП Ковальчук Віктор Анатолійович: Кіоск №1, Кіоск №2 Заболоття; ФОП Коцюба Вячеслав Пилипович: Бар Заболоття; ФОП Корпач Тетяна Миколаївна: Торг.центр смт.Заболоття;ФОП Ткачук Віталій Степанович Заболоття коридор; Молитовний будинок (Заболоття);ФОП Бадзюк Алла Яківна: Ларьок, Магазин "Дакс" Заболоття; Торговий пав"Експрес"ЗаболоттяФОП Луцюк Володимир Адамович: Магазин Заболоття; ФОП Супрунюк Микола Якович: кіоск Заболоття; ФОП Лютяниця Катерина Йосипівна: Кіоск Заболоття; ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"; ФОП Хвещук Галина Володимирівна: Кіоск Заболоття; ФОП Білітюк Любов Володимирівна: Ларьок Заболоття; Фі ФОП Голіщук Тетяна Володимирівна: ларьок Заболоття;ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ТОРГОВИЙ ДІМ "АВАНТА": Магазин"Колібріс №44 смт.Заболоття;Фізич ФОП Хомич Валентина Несторівна: М-н "Квіти"Заболоття; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ"; ФОП Шевчук Микола Кіндратович: Контейнер Заболоття;ФОП Савчук Віктор Петрович: Магазин, Торговий центр смт.Заболоття; Товариство з обмеженою відповідальністю "Шольц-Утилізатор АВ":склад Заболоття; Українська православна церква "Нєупіваємая Чаша"; ФОП Мельничук Василь Васильович: Маг -бар смт Заболоття;ФОП Сидорук Роман Леонідович: Торг.Пав.Заболоття; ФОП Головій Галина Василівна: Торг. кіоск Заболоття;ФОП Шевчук Надія Миколаївна: Комбінат Заболоття; ФОП Козка Олена Петрівна: Торг.ларьокЗаболоття; ФОП Поліщук Любов Сергіївна: Прохідна (молитовний будинок);ФОП Бондар Ірина Петрівна: Складське приміщення, Комунальне підприємство "Забсервіс", КП "Забсервіс" Промбаза Заболоття, Ш/О торгові ряди; ФОП Шикотюк Олена Миколаївна: Кіоск смт.Заболоття;ТзОВ"НІКА-НОВА": Магазин ПТ смт.Заболоття;ФОП Арендарук Оксана Іванівна: Бар "Поліський вечір"; ФОП Головій Олена Олександрівна: Бар "Меридіан"; ФОП Мамчур Наталія Віталіївна: Торговий павільйон Заболоття; ФОП Бадзюк Микола Миколайович: Торговий центр "Артеміда" Заболоття; КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАБОЛОТТІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЗАБОЛОТТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ смт. Заболоття вул. Незалежності, 1-го Травня, Заводська, Стадіонна, І. Франка, Ломоносова, Л.Українки, Сагайдачного, Шевченка, Б.Хмельницького, Молодіжна, Лугова,3. ПЛ-0,4 кВ Л-3від ЗТП-324(Д. Пр.) 09:30 - 15:00АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": СКЗ №33 с. Язавні; Школа с. Язовні;СШ Котельня с Язовні; ФОП Косенко Микола Миколайович : Скважина с.Язовні, Млинс. Язовні; ФОП Демидюк Олена Володимирівна: Магазин с. Язовні; Церква с. ЯзовніФОП Шинкарук Іван Калістратович частково с. Язавні1. 9:00-17:00с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М.магазин, с. Валер'янівка, вул. ЗарічнаХабаровськаПЛ-0,4кВ ТП-362399:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Гранична,3 ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, ШевченкаОзерна, Шкільна,4 КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська, вул.ТихаМолодіжна5 КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №36 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова,Молодіжна7 ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче, вул.НабережнаЦентральнаПЛ-0,4кВ ТП-362819:00-17:00 с.Кобче, вул.Квітнева, ЮбілейнаТиха ,Ювілейна ,ЦентральнаПЛ-0,4кВ ТП-362709:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.МагазинПП Симонович Р. М.МагазинП-ць Чачанко Р.Д. МагазинС/р Уляники Будинок просвітиТзОВ "Уляники" КонтораПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники, вул. Центральна, 11-17, 10-1810ПЛ-0,4кВ ТП-362879:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова, вул. Лісова11ПЛ-0,4кВ ТП-365089:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова,Незалежності12ПЛ-0,4кВ ТП-361819:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш13КТП-361419:00-17:00 с.Рудка-Козинська, ФОП Бастрон С.І.магазин ФАП, поштове відділення,шкільна їдальня с.Рудка-Козинська, вул.ОновленаШкільна14КТП-363579:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська15КТП-364389:00-17:00 Бригада№2 с.Дмитрівка16ПЛ-0,4кВ ТП-360019:00-17:00 с. Копачівка, вул. Рожищенська, 55-99,м. Рожище, вул. Мазепи, 136-176,1. 10:00-16:00 c. Смолярівул: Жовтнева,Лугова,Польова1 ПЛ-0,4кВКТП-65 14:00-16:00 Школа с.Туличів2 ПЛ-0,4кВКТП-303 09:30-12:30 ТзОВ «ВВ АГРО»- бригада с.Дуліби3 ПЛ-0,4кВКТП-321 13:00-15:00 КСС, ТзОВ «ВВ АГРО»- ворохосушарка с.Дуліби