Луцькі лікарі розповіли, чому виникає інсульт та як його уникнути

Інсульт виникає, коли в мозку людини унеможливлюється кровообіг. Клітини мозку можуть загинути через зменшення кровотоку та нестачу кисню.Найкращий спосіб зменшити ризик хвороби — це профілактика, повідомляє управління охорони здоров'я Луцької міської ради.Існують 2 види інсультів: ті, що спричинені блокуванням кровотоку, та ті, які викликані кровотечею в мозок. Ішемічні інсульти, що характеризуються закупорюванням судин мозку або шиї, спричиняють близько 80% всіх випадків хвороби.Три стани ведуть до цієї блокади: 1) тромбоз — утворення згустку в кровоносній судині мозку; 2) емболія — рух згустку з іншої частини тіла (наприклад, від серця) до головного мозку; 3) стеноз — серйозне звуження артерії в мозку.Знизити ризик інсульту можна, якщо контролювати фактори, що спричиняють хворобу, а також знати її перші ознаки. Попереджувальні ознаки свідчать про те, що мозок не отримує достатньої кількості кисню, кажуть лікарі.оніміння або слабкість обличчя, руки чи ноги, частіше з одного боку тіла;проблема з розумінням мови чи мовленням, плутанина в словах, реченнях тощо.проблема із зором в очах або оці.проблеми з ходьбою, запаморочення, втрата рівноваги чи координації.сильний головний біль без причин.Якщо ви спостерігаєте наявність однієї чи кількох ознак, що виникають раптово, одразу звертайтеся до лікаря або викликайте швидку.Також ознаки небезпеки можуть проявлятися сонливістю, блювотою, нудотою, двоїнням в очах. Ознаки можуть тривати лише кілька хвилин, потім зникати. Такі сигнали відомі, як транзиторні ішемічні атаки або «мініінсульти». Оскільки ці епізоди нетривалі, більшість людей ігнорують їх, адже симптоми завершуються. Проте, вони сигналізують про важкий стан, який треба лікувати. Звертайте увагу на них!Ризик інсульту зростає зі збільшенням кількості та тяжкості факторів ризику. Серед них є ті, на які можна вплинути медикаментозним лікуванням, проконсультувавшись із лікарем.Вік. Інсульт зустрічається у всіх вікових групах, проте ризик захворювання збільшується у віці від 55 до 85.Стать. Чоловіки мають більший ризик інсульту в молодому та середньому віці, але більше жінок помирає від інсульту в старшому віці.Сімейна історія хвороби. Члени сім’ї можуть мати генетичну схильність до факторів ризику інсульту: діабету, гіпертонії тощо.Високий кров’яний тиск / гіпертонія. Гіпертонія призводить до збільшення ризику інсульту у віці до 80 років у 2-4 рази.Куріння. Куріння сигарет подвоює ризик ішемічного інсульту та збільшує вірогідність геморагічного інсульту в 4 рази.Хвороби серця. Ішемічна хвороба серця, дефекти клапанів, фібриляція передсердь та збільшення однієї з камер серця можуть призвести до утворення тромбів, що можуть розірватися і закупорити судини в мозку.Наявність транзиторних ішемічних атак.Діабет. Викликає деструктивні зміни в судинах у всьому тілі, зокрема у мозку. Якщо рівень глюкози у крові високий під час інсульту, тоді пошкодження мозку, зазвичай, є більш серйозним, ніж коли глюкоза в крові в нормі.Дисбаланс холестерину. Коли холестерин накопичується в судинах, він призводить до атеросклерозу. Атеросклероз є основною причиною звуження судин, що призводить як до інфаркту, так і до інсульту.Фізична бездіяльність та ожиріння. Ожиріння та бездіяльність призводять до гіпертонії, діабету та серцевих захворювань.Наголошуємо, зупинити або зменшити фактори ризику інсульту можна завдяки профілактиці! Від кожної людини залежить, наскільки вона готова змінити своє життя, аби наблизитися до щасливого довголіття.1. Перевіряйте рівень холестерину. Контролювати цей показник важливо не рідше, ніж 1 раз на 5 років. Якщо у вас високий рівень холестерину, зміна способу життя та консультація з лікарем допоможе зменшити ризик інсульту.2. Контролюйте артеріальний тиск. Деколи важко розпізнати симптоми гіпертонії. Поговоріть з вашим лікарем про те, як часто вам потрібно перевіряти тиск. Ви можете це робити вдома, у лікаря, а також в деяких аптеках.3. Лікуйте діабет. Якщо лікар вважає, що у вас є симптоми діабету, пройдіть обстеження. Регулярно перевіряйте рівень цукру в крові.4. Лікуйте серцеві захворювання. Вчасно обстежуйтеся та дотримуйтеся призначеного лікування.5. Обирайте здорову їжу. Щоденний раціон обов’язково має містити свіжі овочі та фрукти. Вживайте їжу з низьким вмістом насичених жирів, трансжирів і холестерину. Важливо також обмежити споживання солі, що допоможе знизити артеріальний тиск.6. Будьте фізично активними. Це допоможе зберегти здорову вагу та знизити рівень холестерину. Щотижня займайтеся швидкою ходьбою, 30-40 хв. аеробних вправ — найкращий спосіб підтримати форму та здоров’я. Проте, якщо ви маєте протипокази до якихось видів фізичних навантажень, проконсультуйтеся з лікарем, який підкаже вправи, що вам підійдуть.7. Відмовтеся від куріння. Пам’ятайте, що ваш лікар може запропонувати способи відмови від поганої звички.8. Відмовтеся від алкоголю. Надмірне споживання алкоголю може підвищити кров’яний тиск.