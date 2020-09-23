«Буде помірно тепло, проте дощів теж вистачатиме», – синоптик про погоду в Україні у найближчі дні

В Україні у п'ятницю, 4 червня, у багатьох областях пройдуть дощі. А от на Півночі та на Заході опадів майже не буде.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик"Завтра, 4-го червня, циклон та його атмосферні фронти знову поливатимуть дощами Схід України, Південь, закидатимуть вологу у центральні області та трохи дотягуватимуться до північної частини.Проте більшість областей Півночі та Заходу побудуть серед сухої все ж погоди", - йдеться у дописі.За словами Наталки Діденко, температура повітря почне поступово підвищуватися, вдень очікують +17+22 градуси.А на південному сході - Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Крим - буде свіжіше, +14+19 градусів.Вітер в Україні переважно буде північно-східний, поривчастий.Синоптик також зауважила, що надалі в Україні буде помірно тепло, проте дощів теж вистачатиме.