«Буде помірно тепло, проте дощів теж вистачатиме», – синоптик про погоду в Україні у найближчі дні
Сьогодні, 12:28
В Україні у п'ятницю, 4 червня, у багатьох областях пройдуть дощі. А от на Півночі та на Заході опадів майже не буде.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Завтра, 4-го червня, циклон та його атмосферні фронти знову поливатимуть дощами Схід України, Південь, закидатимуть вологу у центральні області та трохи дотягуватимуться до північної частини.
Проте більшість областей Півночі та Заходу побудуть серед сухої все ж погоди", - йдеться у дописі.
За словами Наталки Діденко, температура повітря почне поступово підвищуватися, вдень очікують +17+22 градуси.
А на південному сході - Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Крим - буде свіжіше, +14+19 градусів.
Вітер в Україні переважно буде північно-східний, поривчастий.
Синоптик також зауважила, що надалі в Україні буде помірно тепло, проте дощів теж вистачатиме.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Завтра, 4-го червня, циклон та його атмосферні фронти знову поливатимуть дощами Схід України, Південь, закидатимуть вологу у центральні області та трохи дотягуватимуться до північної частини.
Проте більшість областей Півночі та Заходу побудуть серед сухої все ж погоди", - йдеться у дописі.
За словами Наталки Діденко, температура повітря почне поступово підвищуватися, вдень очікують +17+22 градуси.
А на південному сході - Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Крим - буде свіжіше, +14+19 градусів.
Вітер в Україні переважно буде північно-східний, поривчастий.
Синоптик також зауважила, що надалі в Україні буде помірно тепло, проте дощів теж вистачатиме.
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