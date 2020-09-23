вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Буде помірно тепло, проте дощів теж вистачатиме», – синоптик про погоду в Україні у найближчі дні

«Буде помірно тепло, проте дощів теж вистачатиме», – синоптик про погоду в Україні у найближчі дні
В Україні у п'ятницю, 4 червня, у багатьох областях пройдуть дощі. А от на Півночі та на Заході опадів майже не буде.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Завтра, 4-го червня, циклон та його атмосферні фронти знову поливатимуть дощами Схід України, Південь, закидатимуть вологу у центральні області та трохи дотягуватимуться до північної частини.
Проте більшість областей Півночі та Заходу побудуть серед сухої все ж погоди", - йдеться у дописі.

За словами Наталки Діденко, температура повітря почне поступово підвищуватися, вдень очікують +17+22 градуси.

А на південному сході - Донеччина, Луганщина, Запоріжжя та Крим - буде свіжіше, +14+19 градусів.

Вітер в Україні переважно буде північно-східний, поривчастий.

Синоптик також зауважила, що надалі в Україні буде помірно тепло, проте дощів теж вистачатиме.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Наталка Діденко, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рукодільниця з Волині вишила книгу із заповідями Божими
Сьогодні, 12:38
У Луцькраді прокоментували підвищення вартості проїзду на приміських маршрутах
Сьогодні, 12:35
«Буде помірно тепло, проте дощів теж вистачатиме», – синоптик про погоду в Україні у найближчі дні
Сьогодні, 12:28
П'яний волинянин хотів відкупитися від поліції за 500 гривень
Сьогодні, 12:03
У Рівному позашляховик влетів у таксі, є потерпілі. ФОТО
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть дощі і похолодання Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть дощі і похолодання
23 вересень, 2020, 13:01
Синоптик розповіла, якою буде погода на Волині у вихідні, 29-30 травня Синоптик розповіла, якою буде погода на Волині у вихідні, 29-30 травня
26 травень, 11:16
На Україну знову насувається циклон На Україну знову насувається циклон
23 травень, 12:05
До кінця тижня в Україні «блукатимуть» періодичні дощі, – синоптик До кінця тижня в Україні «блукатимуть» періодичні дощі, – синоптик
05 травень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Одещині поліцейська крала наркотики із речових доказів і потім продавала їх. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
Волинянин, який за кермом авто збив жінку і втік, заплатить 3400 гривень штрафу
Сьогодні, 13:13
 0
У Ковельському районі через ремонт дороги – частково обмежений рух транспорту
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині поліцейські зупинили водійку авто, яка перевозила безакцизні цигарки
Сьогодні, 12:52
 0
Рукодільниця з Волині вишила книгу із заповідями Божими
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8