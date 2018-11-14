У Луцькраді прокоментували підвищення вартості проїзду на приміських маршрутах





Про це йдеться на сайті міської ради.



Нагадаємо, як раніше розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost в.о. начальника управління транспорту Волинської ОДА Наталія Пивовар,



Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль зазначив, що мова йде про маршрути, договори на які укладала Волинська обласна державна адміністрація.



“Звичайно, нам не подобається те, що відбувається. Вчора були проведені перемовини з в.о. керівника управління транспорту та зв’язку Волинської облдержадміністрації Наталією Пивовар. Маршрути, які були колись міжміськими, у зв’язку з приєднанням прилеглих територій до міста, зараз стали міськими. Тож організатором перевезень має виступати виконавчий комітет Луцької міської ради. У зв’язку з цим, ми вимагали, що у випадку звернення перевізників про продовження договорів або ж укладання нових, їх скеровували до Луцької міської ради”, - зазначив Борис Смаль.



Мова йде про маршрути №377 Луцьк - Клепачів, №149а Луцьк — Озерце, №149а Луцьк — Озерце (через Кульчин), №104 Кульчин - Луцьк, №107 Ківерці — Луцьк, №294 Луцьк — Липляни, №427 Луцьк — Озденіж, № 224 Луцьк — Рокині, №182а Луцьк (залізничний вокзал) — Заболотці, Луцьк — Липне, №181 Луцьк — Богушівка, №161 Луцьк — Ботин, №227 Боголюби — Луцьк, №182 Луцьк — Заболотці.



Також Борис Смаль розповів, що від перевізників стало відомо про наміри деяких компаній не звертатись до виконавчого комітету Луцької міської ради, а пролонгувати чинні договори, які закінчуються в цьому році.



“Я застерігаю управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації від таких дій і попереджаю, що ми будемо захищати своє населення від необґрунтованих тарифів. Вони встановлюються, погоджуються та перевіряються тарифним відділом департаменту економічної політики Луцької міської ради. Ця процедура не скасована і буде діяти й надалі”, - зазначив він.



Нагадаємо, що 10 лютого 2020 року між Луцькою міською радою та Волинською облдержадміністрацією був укладений меморандум щодо вирішення питання курсування автобусів по приміських та міських маршрутах вулицями міста Луцька та за межами міста, відповідно до якого сторони керуються виключно вимогами чинного законодавства та рішенням Луцької міської ради від 25.07.2007 № 16/17 “Про забезпечення дотримання Закону України “Про автомобільний транспорт” на вулицях міста Луцька”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мерії прокоментували підняття тарифів на перевезення в приміських маршрутах Луцької територіальної громади.Про це йдеться на сайті міської ради.Нагадаємо, як раніше розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost в.о. начальника управління транспорту Волинської ОДА Наталія Пивовар, перевізники, що працюють на приміських та міжміських маршрутах, надіслали заяви щодо підвищення вартості проїзду. Утім, вони не містять конкретних розрахунків. Відповідно до прийнятої у 2015 році постанови Кабінету міністрів України, облдержадміністрація не може регулювати тарифи на перевезення пасажирів, це - прерогатива перевізників.Директор департаменту економічної політики Луцької міської радизазначив, що мова йде про маршрути, договори на які укладала Волинська обласна державна адміністрація.“Звичайно, нам не подобається те, що відбувається. Вчора були проведені перемовини з в.о. керівника управління транспорту та зв’язку Волинської облдержадміністрації. Маршрути, які були колись міжміськими, у зв’язку з приєднанням прилеглих територій до міста, зараз стали міськими. Тож організатором перевезень має виступати виконавчий комітет Луцької міської ради. У зв’язку з цим, ми вимагали, що у випадку звернення перевізників про продовження договорів або ж укладання нових, їх скеровували до Луцької міської ради”, - зазначив Борис Смаль.Мова йде про маршрути №377 Луцьк - Клепачів, №149а Луцьк — Озерце, №149а Луцьк — Озерце (через Кульчин), №104 Кульчин - Луцьк, №107 Ківерці — Луцьк, №294 Луцьк — Липляни, №427 Луцьк — Озденіж, № 224 Луцьк — Рокині, №182а Луцьк (залізничний вокзал) — Заболотці, Луцьк — Липне, №181 Луцьк — Богушівка, №161 Луцьк — Ботин, №227 Боголюби — Луцьк, №182 Луцьк — Заболотці.Також Борис Смаль розповів, що від перевізників стало відомо про наміри деяких компаній не звертатись до виконавчого комітету Луцької міської ради, а пролонгувати чинні договори, які закінчуються в цьому році.“Я застерігаю управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації від таких дій і попереджаю, що ми будемо захищати своє населення від необґрунтованих тарифів. Вони встановлюються, погоджуються та перевіряються тарифним відділом департаменту економічної політики Луцької міської ради. Ця процедура не скасована і буде діяти й надалі”, - зазначив він.Нагадаємо, що 10 лютого 2020 року між Луцькою міською радою та Волинською облдержадміністрацією був укладений меморандум щодо вирішення питання курсування автобусів по приміських та міських маршрутах вулицями міста Луцька та за межами міста, відповідно до якого сторони керуються виключно вимогами чинного законодавства та рішенням Луцької міської ради від 25.07.2007 № 16/17 “Про забезпечення дотримання Закону України “Про автомобільний транспорт” на вулицях міста Луцька”.

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