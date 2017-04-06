У Ковельському районі через ремонт дороги – частково обмежений рух транспорту

На сьогодні дорожники працюють на чотирьох об’єктах, відновлюючи понад 33 кілометри міжнародного автошляху М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) по обидві сторони від м. Ковеля.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.На одній з ділянок, що цьогоріч ремонтується, приступили до фінішного асфальтування. Верхній шар асфальту вкладається на відтинку Ковель – Воля Любитівська, протяжністю майже 11 км. Уже заасфальтовано 2 км дороги.Підрядник – ТОВ «ПБС».Інспекційний контроль за ходом робіт здійснюється представниками замовника – Служби автомобільних доріг у Волинській області, технічний нагляд забезпечується незалежним підприємством ТОВ "ЄВРО ТЕХ ЕКСПЕРТ БУД".У період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту на ділянці автодороги М-19 між населеними пунктами Ковель – Воля Любитівська частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі (почергово однією зі смуг руху).Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає користувачів доріг неухильно дотримуватись тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути уважними та обережними та відповідальними.