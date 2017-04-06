У Ковельському районі через ремонт дороги – частково обмежений рух транспорту
Сьогодні, 13:00
На сьогодні дорожники працюють на чотирьох об’єктах, відновлюючи понад 33 кілометри міжнародного автошляху М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) по обидві сторони від м. Ковеля.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
На одній з ділянок, що цьогоріч ремонтується, приступили до фінішного асфальтування. Верхній шар асфальту вкладається на відтинку Ковель – Воля Любитівська, протяжністю майже 11 км. Уже заасфальтовано 2 км дороги.
Підрядник – ТОВ «ПБС».
Інспекційний контроль за ходом робіт здійснюється представниками замовника – Служби автомобільних доріг у Волинській області, технічний нагляд забезпечується незалежним підприємством ТОВ "ЄВРО ТЕХ ЕКСПЕРТ БУД".
У період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту на ділянці автодороги М-19 між населеними пунктами Ковель – Воля Любитівська частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі (почергово однією зі смуг руху).
Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає користувачів доріг неухильно дотримуватись тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути уважними та обережними та відповідальними.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
На одній з ділянок, що цьогоріч ремонтується, приступили до фінішного асфальтування. Верхній шар асфальту вкладається на відтинку Ковель – Воля Любитівська, протяжністю майже 11 км. Уже заасфальтовано 2 км дороги.
Підрядник – ТОВ «ПБС».
Інспекційний контроль за ходом робіт здійснюється представниками замовника – Служби автомобільних доріг у Волинській області, технічний нагляд забезпечується незалежним підприємством ТОВ "ЄВРО ТЕХ ЕКСПЕРТ БУД".
У період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту на ділянці автодороги М-19 між населеними пунктами Ковель – Воля Любитівська частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі (почергово однією зі смуг руху).
Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає користувачів доріг неухильно дотримуватись тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути уважними та обережними та відповідальними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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